Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern: Manuel Neuer äußert sich zur Diskussion um DFB-Comeback
- Veröffentlicht: 29.11.2025
- 20:17 Uhr
- ran.de
Nach Bayern Münchens 3:1-Heimsieg in der Bundesliga gegen St. Pauli äußerte sich Keeper Manuel Neuer zu einem möglichen DFB-Comeback.
Manuel Neuer wurde mit Deutschland im Sommer 2014 in Brasilien Weltmeister. Mehr als elf Jahre später halten sich nun nach wie vor Spekulationen um ein mögliches Comeback des Torhüters in der deutschen Nationalmannschaft. Eigentlich war der Routinier nach der Heim-EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten.
Nach dem 3:1-Heimsieg des FC Bayern München in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli äußerte sich der 39-Jährige nun zur Diskussion um eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team.
- Bayern-Noten: Neuer patzt erneut, Diaz rettet müden FCB
- FC Bayern München: Fans stellen sich mit Banner gegen Uli Hoeneß
"Fakt ist natürlich, dass ich absichtlich zurückgetreten bin", sagte der ehemalige Nationaltorhüter bei "Sky", "für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein". Sein letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale im Juli 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Ausgelöst wurde die immer noch laufende Diskussion um eine mögliche Neuer-Rückkehr in die Nationalmannschaft schon vor einige Monaten, als sich Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona schwer verletzte - der Torwart fällt weiterhin aus.
Zudem hat der langjährige Neuer-Konkurrent bei den Katalanen wohl auch keine sportliche Perspektive mehr, Barcelona verpflichtete im Sommer 2025 Joan Garcia als neue Nummer 1.
FC Bayern kündigt Coman-Verabschiedung an: "Immer in meinem Herz"
Allerdings wurde ter Stegen in den zurückliegenden Monaten in der Nationalmannschaft durchaus ordentlich von Hoffenheims Oliver Baumann vertreten. Der 35-jährige stand in allen sechs WM-Qualifikationsspielen Deutschlands im Tor.
Das DFB-Team qualifizierte sich nach einer Auftaktniederlage in der Slowakei letztlich als Gruppensieger direkt für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.
Externer Inhalt
Neuer zuletzt mit mehreren Unsicherheiten
Dennoch rissen die Spekulationen um ein mögliches Neuer-Comeback nie ab, zumal er bis vor wenigen Wochen auch noch richtig starke Leistungen im Bayern-Tor zeigte.
Allerdings schwächelt der Münchner Schlussmann aktuell etwas, sah vor Gegentoren bei der Niederlage beim FC Arsenal und auch beim zwischenzeitlichen 0:1 gegen St. Pauli nicht unbedingt überzeugend aus.
.