Nach Bayern Münchens 3:1-Heimsieg in der Bundesliga gegen St. Pauli äußerte sich Keeper Manuel Neuer zu einem möglichen DFB-Comeback.

Manuel Neuer wurde mit Deutschland im Sommer 2014 in Brasilien Weltmeister. Mehr als elf Jahre später halten sich nun nach wie vor Spekulationen um ein mögliches Comeback des Torhüters in der deutschen Nationalmannschaft. Eigentlich war der Routinier nach der Heim-EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten.

Nach dem 3:1-Heimsieg des FC Bayern München in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli äußerte sich der 39-Jährige nun zur Diskussion um eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team.

"Fakt ist natürlich, dass ich absichtlich zurückgetreten bin", sagte der ehemalige Nationaltorhüter bei "Sky", "für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein". Sein letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale im Juli 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).