Neuer-Ersatz? Bayern droht sich massiv zu verzocken

Yassine "Bono" Bounou

Nach der Absage von David Raya wird Yassine "Bono" Bounou laut "Sport1" wohl wieder ein konkretes Thema beim FC Bayern. Demzufolge wäre der marokkanische WM-Held sogar bereit, auf Leihbasis zu den Münchnern zu wechseln, was der FC Sevilla, aber ablehnen soll. In dem Bericht heißt es weiter, dass der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer keine große Summe für einen Torhüter ausgeben will. © Imago