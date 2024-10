Druck angesichts einer möglichen Ergebniskrise verspürt Kompany nach der Niederlage in der Champions League bei Aston Villa (0:1) und dem Remis gegen Meister Bayer Leverkusen (1:1) nicht.

"Wir wissen alle, wie gut und wie wichtig er für Bayern und Deutschland ist, aber er bleibt ein junger Spieler. Für uns hat totale Priorität, dass er fit ist und fit bleibt", sagte Kompany zu der "richtigen Entscheidung", Musiala eine Pause zu geben. Wie er das Fehlen des Ausnahmespielers kompensieren will, ließ er offen.

Musiala fehlt den Münchnern wie auch der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Nations-League-Spielen in Bosnien und Herzegowina und gegen die Niederlande vorerst wegen Hüftgelenkbeschwerden.

"Es ist super schade, dass Jamal nicht dabei ist. Aber wir haben 100 Prozent Vertrauen in die anderen Spieler", sagte Kompany am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt ( ab Sonntag ab 17.30 Uhr im Liveticker ).

Max Eberl mit Spitze gegen TV-Experte Didi Hamann

Auch Sportvorstand Max Eberl gab sich vor den anstehenden kniffligen Aufgaben mit Spielen unter anderem gegen Vizemeister VfB Stuttgart und beim FC Barcelona cool. "Leverkusen und Villa waren Spiele, wenn du sie öfter spielst, wirst du sie gewinnen", sagte er.

Auch zur jüngsten Kritik von Didi Hamann an Stürmer Harry Kane wurde der 51-Jährige befragt und brachte deutlich zum Ausdruck, was er davon hält. "Didi Hamann ist wie ein Tinnitus im Ohr. Der kommt alle drei Tage hoch", so Eberl trocken.