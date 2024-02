Anzeige Aleksandar Pavlovic ist der Shootingstar des FC Bayern, profitiert aber auch vom Verletzungspech des Rekordmeisters. Doch das Eigengewächs sollte seinen Stammplatz im Starensemble ab sofort sicher haben. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Die Suche nach einer "Holding Six" begleitet die Saison des FC Bayern wie eine Castingshow. "BSDS" - Bayern sucht den Supersechser. Die Verpflichtung von Joao Palhinha zerschlug sich im Sommer auf beinahe schon dramatische Art und Weise, seither bastelt Trainer Thomas Tuchel an der Mittelfeldzentrale seines Teams herum. Eine dieser Lösungen ist ein Spieler, der derzeit seinen persönlichen Traum lebt. Aleksandar Pavlovic, 19 Jahre altes Eigengewächs der Münchner, spielt sich seit Wochen in den Fokus. Am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach stach er mit dem wichtigen Ausgleichstreffer erneut heraus, schon in der Vorwoche in Augsburg hatte er getroffen. Der gebürtige Münchner nutzt zuverlässig seine Chancen, die sich durch das akute Verletzungspech beim Rekordmeister immer wieder bieten. Aktuell fehlen Joshua Kimmich und Konrad Laimer verletzt, doch nach seinen bisherigen Darbietungen hat sich Pavlovic längst auch bei einem gelichteten Lazarett für einen Stammplatz empfohlen. "Er spielt sehr selbstbewusst, ein feiner Fußballer - und noch viel wichtiger: ein super feiner Kerl. Dickes Kompliment", lobte Tuchel nach dem 3:1 (1:1) gegen die Gladbacher seinen Youngster. Pavlovic ergänzte sich im Mittelfeld gut mit Leon Goretzka und überzeugt mit Dynamik und Torgefahr. Zwei Aspekte, die bei Kimmich wiederum immer wieder kritisiert werden. Weil der 28-Jährige diese Qualitäten zu selten zeigt. Wo Pavlovic das Spiel beschleunigt, verlangsamt Kimmich. Wo Pavlovic auch mal ins Risiko geht und den Weg nach vorne sucht, setzt Kimmich auf Vorsicht.

Aktuell fällt Kimmich mit einer Schulterverletzung noch aus. Ob er im Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) bei Bayer Leverkusen mitwirken kann, ist noch offen. Doch so oder so sollte Pavlovic in dem so brisanten Spiel und auch darüber hinaus das Vertrauen bekommen. Daneben kann Tuchel zwischen Kimmich und Goretzka wählen. Pavlovic aber muss ab sofort gesetzt sein.

Bayern muss Pavlovic jetzt das Vertrauen schenken! Natürlich ist Pavlovic noch unerfahren, natürlich ist dieses Spiel in Leverkusen extrem wichtig. Aber nie war die Chance größer, einem Eigengewächs das Vertrauen zu zeigen, das es verdient. Auch bei den Bayern muss das Leistungsprinzip gelten, und Pavlovics Leistungen waren mehr als zufriedenstellend. Dass die Bayern im Wintertransferfenster keinen zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet haben, war sicherlich auch auf die starke Entwicklung des U20-Nationalspielers zurückzuführen. Der Bedarf war einfach nicht so groß, wie man es ursprünglich vielleicht gedacht hatte, auch wenn Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen diese Herleitung so nicht stehen lassen wollte. Dennoch liegt es nahe, dass die Aktivitäten auf dem Transfermarkt ohne die Entdeckung von Pavlovic wohl noch einmal anders ausgefallen wären. Schon in seiner kurzen Zeit als Profi hat sich Pavlovic zu einem Sieggaranten entwickelt. Neunmal kam er in der laufenden Bundesligasaison zum Einsatz, alle Spiele gewannen die Bayern. Fünfmal stand er dabei in der Startelf.

Tuchel sieht Pavlovic nicht als "Holding Six" Gegen Gladbach ragte er mit einer Passquote von 97 Prozent heraus, zudem besticht Pavlovic mit enormer Laufstärke. Hat sich die Suche nach einer "Holding Six" damit endlich erledigt? Tuchel verneint das deutlich. So gut Pavlovic auch sei, so verkörpere er als Spielertyp nicht das, was Tuchel sich noch wünscht. Dafür denke der Teenager zu offensiv.

