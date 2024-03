Nübel hat spätestens mit seiner bislang bärenstarken Saison beim VfB, der auch dank der Leihgabe in der kommenden Spielzeit fast sicher in der Königsklasse dabei sein wird, seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

Mit Rechner steht Nübel in regelmäßigem Austausch, in dem auch seine Leistungen genau analysiert werden. Ganz anders als unter Vorgänger und Neuer-Intimus Toni Tapalovic, mit dem es gar keinen Kontakt zum seinerzeit an den AS Monaco ausgeliehenen Torwart gab.

"Ich glaube, dass es für alle Beteiligten absolut Sinn machen könnte, wenn er beim VfB bleibt, wenn man diese Form der Zusammenarbeit fortsetzen könnte. Man muss in aller Ruhe in den nächsten Wochen Gespräche führen", bestätigte Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner bei "Sky":

Eberl meldete sich nach Dienstantritt bei Nübel

Auch die Tatsache, dass sich der neue Sportvorstand Max Eberl nach seinem Dienstantritt bei Nübel meldete, spricht für das inzwischen wieder gute Verhältnis beider Seiten.

Die Bayern-Bosse müssen nun in den nächsten Wochen die Weichen für die Zukunft stellen und mit Nübel verlängern, wenn sie ihn tatsächlich als nächsten Stammtorwart sehen. Zumal eine weitere Leihe mit einem Jahr Restvertrag laut den Regularien nicht möglich ist.

Planen Eberl, Rechner und Co. hingegen über 2025 hinaus mit "Oldie" Neuer, wäre für Nübel wie bisher kein Platz in dessen großen Schatten. Dann käme nur ein Verkauf in diesem Sommer in Frage, weil man den gebürtigen Paderborner (Marktwert rund 10 Millionen Euro) auf gar keinen Fall ein Jahr später ablösefrei ziehen lassen will.