Nun ist die Diagnose bekannt. Davies zog sich eine Innenbandzerrung am linken Knie zu, wie der Rekordmeister am Samstagabend bekanntgab.

In einer Woche kommt es zum Aufeinandertreffen der Münchner in der Bundesliga auswärts mit Tabellenführer Leverkusen (10. Februar, ab 18:30 Uhr im Liveticker) , danach steht das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom auf dem Programm (14. Februar).

Als weiterer Interessent gilt der FC Barcelona, was "Mundo Deportivo" noch einmal bekräftigte. Demnach brauchen die Katalanen dringend einen Profi mit seinem Profil, es könnte aber auch sein, dass sie ihn lieber in anderthalb Jahren ablösefrei holen würden. Sollte Kimmich teuer werden, hat demnach aber City die Nase vorn. Bei den "Skyblues" trainiert bekanntlich Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, den Kimmich aus seiner ersten Saison an der Säbener Straße kennt.

Der FC Bayern München kann offenbar auf ein Wettbieten um Joshua Kimmich hoffen, sollte es nicht gelingen, den bis 2025 laufenden Vertrag zu verlängern. Wie "The Athletic" berichtet, denkt auch Manchester City darüber nach, in einen eventuellen Poker um den Mittelfeldspieler einzusteigen.

Die "Roten Bullen" haben ihm demnach einen Vertrag bis 2027 angeboten, der Rekordmeister kassiert eine Kompensationszahlung. Ramsak erzielte in seinen ersten zehn Bundesliga-Einsätzen für die U19 in dieser Saison fünf Tore, in der Youth League traf er in drei Partien einmal.

Zuletzt hatte sein Assistenztrainer Zsolt Löw die Leitung des Trainings übernommen, weil Tuchel mit einem grippalen Infekt passen musste. Der Ungar würde den Cheftrainer auch gegen Gladbach vertreten, wenn dieser doch nicht fit wird. Einmal stand der Co-Trainer in dieser Saison bereits als Chef an der Seitenlinie: Zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League musste er den gesperrten Tuchel ersetzen. Die Münchner gewannen mit 4:3 gegen Manchester United. Dazu wird es diesmal wohl nicht kommen.

Thomas Tuchel wird in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich auf der Bank der Bayern sitzen. Das bestätigte Christoph Freund auf der Pressekonferenz am Freitag. "Thomas wird heute das Training leiten", erklärte der Sportdirektor: "Er ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind sehr positiv gestimmt, dass er morgen beim Spiel dabei sein kann."

Der Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Saison 15 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft der Bayern und erzielte dabei ein Tor. Zudem feierte er in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 4:0-Auswärtssieg gegen Preußen Münster sein Debüt für die Profimannschaft.

"Portimonense ist als Club bekannt dafür, japanische Spieler bestens in den europäischen Fußball zu integrieren. Daher sind wir überzeugt, dass Taichi dort sehr gute Bedingungen vorfindet, um den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern.

Muss der FC Bayern im Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker ) gegen Borussia Mönchengladbach auf Kapitän Manuel Neuer und Trainer Thomas Tuchel verzichten? Beide fehlten bei der Einheit am Mittwoch, wie der Verein mitteilte.

+++ Update, 30. Januar, 14:11 Uhr: Verbale Goretzka-Ausraster beim Bayern-Training +++

Beim Bayern-Training am Dienstag wurde Routinier Leon Goretzka laut "Kicker" gleich zwei Mal nach einfachen Ballverlusten seines Teams verbal ungehalten.

"Ich dreh' durch hier, ey", schrie er dem Bericht nach seine Mitspieler während der Trainingsform zunächst an - und legte auf Englisch nach: "That’s crazy, come on!"

Nur wenige Minuten später wurde Goretzka ein weiteres Mal laut. "Easy! Guys, come on! Just play back, man!", mahnte er seine Kollegen an, den sicheren Pass zurückzuspielen, statt zu sehr ins Risiko zu gehen und so das Leder zu verlieren.