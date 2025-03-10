Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 9. Dezember, 17:53 Uhr: Davies zurück im Bayern-Kader +++ Vincent Kompany hatte es am Montag bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell: Alphonso Davies ist zurück. Der Kanadier steht im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (ab 18:45 Uhr im Liveticker) erstmals nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder im Kader. Ob der 25-Jährige tatsächlich auch sein Comeback auf dem Rasen geben wird, bleibt jedoch abzuwarten. Die Rückkehr des Linksverteidigers wurde bei den Bayern lange herbeigesehnt, wenngleich es seine Stellvertreter um wahlweise Konrad Laimer, Josip Stanisic, Tom Bischof oder Raphael Guerreiro ordentlich machten.

+++ 8. Dezember, 16:28 Uhr: Kompany legt sich auf Neuer fest +++ Trainer Kompany hat sich festgelegt. Gegen Sporting Lissabon am Dienstag (18:45 Uhr im Liveticker) wird Manuel Neuer im Tor stehen. "Wenn alles läuft wie erwartet, spielt Manu morgen. Wir haben einen guten, jungen, deutschen Torwart in Jonas Urbig. Er hat gegen Stuttgart eine wunderbare Leistung gezeigt. Er wird sein Momentum bekommen. Wir haben vier Spiele in elf Tagen, das war für Manuel gut", sagt er Bayern-Trainer. Auch interessant: FC Bayern: Lichtblick für einen Legionär - So schlagen sich die Leihspieler um Zaragoza, Palhinha und Co.

+++ 8. Dezember, 16:24 Uhr: "Sporting hat Qualität" +++ "Technisch sind sie stark und sie haben viel Talent", sagte Kompany über den Gegner: "Sie haben in der Offensive schnelle Spieler, die in die Tiefe gehen. Außerdem aktive Mittelfeldspieler und Verteidiger, die auch Fußball spielen können. Das ist Champions League. Wir wollen unser Maximalniveau abrufen. Sporting hat Qualität." Mehr Infos: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

+++ 8. Dezember, 16:18 Uhr: Davies-Comeback ist möglich +++ Alphonso Davies könnte gegen Sporting Lissabon am Dienstag (18:45 Uhr im Liveticker) in der Champions League sein Comeback geben. Trainer Vincent Kompany erklärte, dass er noch ein finales Gespräch mit dem Kanadier führen wolle und dass es auch vom Spielverlauf abhängig sei. Bei einem engen Match wird Davies wohl eher nicht zum Einsatz kommen. Aber der Außenverteidiger, der im März einen Kreuzbandriss erlitt, ist grundsätzlich wieder einsatzbereit. "Die Möglichkeit ist da, dass er morgen im Kader ist", erklärte Kompany. Eile gibt es beim Comeback aber nicht. "Alles vor Weihnachten ist Bonus, wenn wir von Phonzie sprechen", sagte Kompany.

+++ 8. Dezember, 16:09 Uhr: Gnabry hofft auf die direkte Qualifikation +++ Vor dem Auswärtsspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Dienstag (18:45 Uhr im Liveticker) hat sich Serge Gnabry auf der Pressekonferenz der UEFA zu Wort gemeldet. "Sporting ist eine sehr gute Mannschaft, sie haben viele Siege eingefahren. Sie haben viele Techniker und gute Offensivmänner. Das wird ein anstrengendes und gutes Spiel werden", warnte der Nationalspieler vor dem Gegner. Das Ziel ist jedoch klar, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. "Die direkte Qualifikation wäre gut, da können wir morgen einen guten Schritt machen. Dann hätten wir bei den Playoffs Pause. Wir spielen bisher eine sehr gute Champions League-Saison", sagte Gnabry. Gnabry selbst hatte sich zuletzt etwas angeschlagen gefühlt, ist nun aber wieder fit.

+++ 6. Dezember, 18:59 Uhr: Gelbsperre! Luis Diaz fehlt gegen Mainz +++ Der FC Bayern München muss nicht nur in der Champions League auf den gesperrten Luis Diaz verzichten. Nach seiner fünften Gelben Karte beim 5:0-Sieg in Stuttgart fehlt der Kolumbianer nun auch in der Bundesliga. Gegen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 muss Diaz am 14. Dezember (ab 17:30 Uhr im Liveticker) seine Gelbsperre absitzen, ist damit erst wieder zum Jahresabschluss am 21. Dezember beim Gastspiel in Heidenheim (ab 17:30 Uhr im Liveticker) spielberechtigt. Bislang steuerte Sommer-Neuzugang Diaz in 13 Bundesliga-Spielen sieben Tore und sechs Vorlagen für die Münchner bei, ist einer der Garanten für den Erfolg des Tabellenführers.

+++ 5. Dezember, 22:30 Uhr: FC Bayern verhandelte wohl über Verkauf von weiteren Anteilen +++ Der FC Bayern München hat in diesem Jahr wohl über den Verkauf weiterer Anteile verhandelt. Das will die "Financial Times" erfahren haben. Demnach hätten sich die Münchner in Gesprächen mit der schwedischen Investmentgesellschaft EQT befunden. Gescheitert sei der Deal vor allem deshalb, weil Dr. Michael Diederich den Klub verlassen hat, um globaler Co-Chef der Deutschen Bank zu werden. Diederich war Finanzchef des FCB und laut dem Bericht die wichtigste Kontaktperson. Wie weit fortgeschritten die Verhandlungen waren, ist indes unklar. Die deutsche Fanszene hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch zu Investoren geäußert. Vor allem auch vor dem Hintergrund der 50+1-Regelung hierzulande. Beim FC Bayern ist die Situation nochmal spezieller. Der Rekordmeister hat in seiner Satzung sogar eine 70+1-Regelung verankert. Bedeutet: 30 Prozent seiner Anteile dürfte der Klub ohne weitere Absprache mit seinen Mitgliedern veräußern. Für jeden weiteren Verkauf bräuchte es deren Zustimmung. Aktuell teilen sich die deutschen Unternehmen Adidas, Allianz und Audi 25 Prozent der Anteile gleichermaßen auf. Bis zu fünf Prozent könnte der FC Bayern also noch an andere Unternehmen veräußern. Die Gespräche mit EQT deuten darauf hin, dass der Branchenprimus der Bundesliga dazu durchaus bereit wäre. Letztlich bestünde darin die Möglichkeit, die Einnahmen noch deutlich zu steigern, während man in anderen Bereichen zuletzt Grenzen erreicht zu haben schien.

+++ 5. Dezember, 14:45 Uhr: Harry Kane will wohl Marc Guehi zu den Bayern locken +++ Das Thema Innenverteidiger steht beim FC Bayern derzeit sehr weit oben. Dabei geht es zunächst einmal um eine mögliche Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Darüber hinaus könnte aber ein weiterer zentraler Abwehrspieler noch stärker in den Fokus der Münchner rücken, was wiederum viel mit Harry Kane zu tun hat. Wie die "tz" berichtet, will der Kapitän der englischen Nationalmannschaft seinen Teamkollegen Marc Guehi zu den Bayern locken. Demnach habe es bereits Gespräche zwischen beiden Three-Lions-Spielern zu diesem Thema gegeben. Sollte Kanes Werben erfolgreich sein, wäre Guehi nach Eric Dier schon der zweite Engländer, den der Stürmer an die Säbener Straße lotst. Guehi spielt derzeit bei Crystal Palace, wo sein Vertrag allerdings im Sommer ausläuft. Dann wäre er ablösefrei zu haben. Neben dem Rekordmeister sollen aber auch der FC Liverpool, Atletico Madrid und Real Madrid Interesse am 25-Jährigen zeigen.

+++ 5. Dezember, 09:23 Uhr: Bayern und BVB offenbar an Brasilien-Talent dran +++ Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Brasilien-Talent Ze Lucas. Das berichten die brasilianischen Medien "Globo" und "All Things Brazil". Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund, der FC Barcelona und Real Madrid den 17-Jährigen beobachten. Der Youngster gehört bereits zu den Leistungsträgern beim brasilianischen Erstligisten Sport Recife und führte jüngst die U17-Nationalmannschaft bei der WM als Kapitän an. Ze Lucas gilt als zweikampfstarker Sechser, die Ausstiegsklausel liegt bei 50 Millionen Euro. Allerdings soll Recife, das gegen den Abstieg kämpft, laut "Globo" bereits bei einer Summe ab 15 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Ein Wechsel käme jedoch erst im kommenden Sommer infrage, da Ze Lucas erst im März volljährig wird. Laut FIFA-Regularien dürfen Spieler erst mit 18 Jahren von außerhalb Europas zu einem europäischen Klub wechseln.

+++ 4. Dezember, 22:03 Uhr: Brighton-Star Baleba ein Bayern-Kandidat für das Mittelfeld? +++ Der FC Bayern München hat wohl bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Leon Goretzka einen Kandidaten ausgemacht. Laut "tz" soll der Rekordmeister Interesse an Brightons Carlos Baleba haben. Der 21-jährige Kameruner ist unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler beim Premier-League-Klub im zentralen Mittelfeld gesetzt. Entsprechend würde das Toptalent auch ganz sicher kein Schnäppchen werden. Dem Bericht nach sollen die "Seagulls" erst ab einer Ablösesumme von 85 Millionen Euro bereit sein, über einen möglichen Verkauf Balebas nachzudenken. Dessen Vertrag bei Brighton läuft noch bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Außerdem soll der Nationalspieler auch längst bei den großen englischen Klubs auf dem Zettel stehen.

+++ 4. Dezember, 16:34 Uhr: FC Bayern wohl vor Verpflichtung von Abwehr-Juwel Olaya +++ Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Bayern mit dem ecuadorianischen Klub SD Aucas auf einen Transfer von Abwehr-Juwel Virgilio Olaya geeinigt. Allerdings dürfte der 17-Jährige nicht sofort bei Erreichen der Volljährigkeit nach München kommen, zumal sein Geburtstag auch außerhalb des Transferfensters liegt (3. Februar). Somit könnte Olaya frühestens im Sommer 2026 an die Säbener Straße kommen. Der ecuadorianische Journalist Reinaldo Romero wiederum berichtet, dass als nächster Schritt nach dem Wechsel im Sommer 2026 nach München schon eine Leihe des Innenverteidigers geplant sei. Für SD Aucas spielt Olaya bereits einige Male in der ersten Liga Ecuadors.

+++ 3. Dezember, 06:27 Uhr: Lennart-Karl-Verlängerung steht bevor - wollte Frankfurt ihn abwerben? +++ Laut einem Bericht der "Sport Bild" steht eine Verlängerung des Vertrags von Lennart Karl bevor. Im kommenden Februar wird Karl 18 Jahre alt, an diesem Tag verlängert sich sein Vertrag automatisch bis 2029, weil der Kontrakt dann in einen Profivertrag umgewandelt wird. Demnach soll es zuvor Abwerbungsversuche gegeben haben, unter anderem von Eintracht Frankfurt. Der Klub, bei dem Karl viereinhalb Jahre ausgebildet wurde. Auch Newcastle United und Ajax Amsterdam sollen Interesse gezeigt haben. Max Eberl soll Karl jedoch früh eine Perspektive aufgezeigt gezeigt haben, die sich nun auf dem Platz bemerkbar macht. Der 17-Jährige stand in circa ein Drittel der Pflichtspiele des FCB in der Startelf.

+++ 2. Dezember, 10:15 Uhr: Warum bekommt Pavlovic den Vorzug vor Goretzka? +++ Kompany äußert sich auch dazu, dass im Moment Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs öfter spielt als Leon Goretzka. Für beide geht es ja auch darum, sich für die WM im kommenden Jahr zu empfehlen. "Als Spieler hast du in einem WM-Jahr immer mehr Druck. Aber ich möchte es gerne nutzen, um die Leistungen von allen zu verbessern. Dieser Konkurrenzkampf ist nicht schlecht für uns. Jeder hat seine Minuten bekommen und wenn es mal so ist, dass der eine oder andere Spieler öfter spielt, ist es eine Frage der aktuellen Form. Da versuche ich immer das zu machen, was richtig ist für die Mannschaft." Auch interessant: FC Bayern München stellt umstrittenes Aufwärmshirt vor - neues Heimtrikot geleakt?

