FC Bayern München: Alphonso Davies vor Absprung zu Real Madrid - Optionen für die Nachfolge

Alphonso Davies könnte den FC Bayern München im kommenden Sommer oder im Jahr darauf verlassen. Real Madrid soll nach wie vor interessiert sein. Welche Optionen hat der FCB jetzt? von Justin Kraft Alphonso Davies und Real Madrid – ein Flirt, der nicht enden will, ein Flirt, der gerade erst so richtig Fahrt aufzunehmen scheint. Bereits seit Monaten flammen die Gerüchte immer mal wieder auf, dass der Kanadier zu den "Königlichen" wechseln könnte. Anfang der Woche berichtete "The Athletic" sogar von einer Einigung zwischen den Madrilenen und dem Spieler berichtet: Entweder ein Wechsel in diesem Sommer oder eben ablösefrei im Sommer 2025 soll es sein. Konkreter wurde es anschließend aber nicht. Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und der Davies-Seite sollen seit der Abberufung von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Sommer zäh sein. Dieser hatte einst Davies nach München geholt – und demnach auch eine gute Beziehung zu dessen Berater Nick Huoseh.

Der wiederum äußerte sich in den letzten Monaten mehrfach und bezog dabei auch Stellung zum vermeintlichen Interesse anderer Klubs. Zum FCB bekannte er sich dabei nicht, gab beim kanadischen Portal "TSN" sogar zu, bereits Gespräche in alle Richtungen zu führen. "Ich habe mit anderen Klubs gesprochen", sagte er im Oktober: "Aber wir haben mit niemandem tiefgründige Gespräche geführt." Ob sich das mit Bezug auf Real Madrid in den vergangenen Wochen geändert hat? Vieles deutet jedenfalls darauf hin, dass sich die Bayern entweder sehr strecken, oder eine Alternative für Davies finden müssen. ran zeigt die Optionen für den Rekordmeister.

FC Bayern: Alphonso Davies verkaufen und gleichwertig ersetzen Der erste logische Gedanke: Wenn Davies verkauft wird, muss er gleichwertig ersetzt werden. Ein Klub mit dem Anspruch des FC Bayern will alle elf Stammpositionen top besetzt haben. Doch wer käme da überhaupt in Frage?

Theo Hernandez (AC Mailand) Um den Franzosen gibt es ebenfalls immer mal wieder Gerüchte. Fällt der Name Davies im Kontext des FC Bayern, ist er oft einer der ersten Spieler, die als Alternative genannt werden. Das ist natürlich kein Zufall. Offensiv liefert der 26-Jährige laut "FBref" recht ähnliche Werte im Vergleich mit Davies. Beide sind in dieser Saison vergleichbar torgefährlich. Während Davies mehr Torvorlagen pro 90 Minuten beisteuert (0,19 im Vergleich zu 0,13), ist Hernandez selbst abschlussstärker (0,17 Tore zu 0,11). Bei den Aktionen, die zu einem Schuss führen, kommt Davies auf 3,69 pro 90 Minuten, Hernandez wiederum auf 3,68. Beim Kanadier führen mehr Aktionen direkt zu einem Tor (0,57 zu 0,39). Solche Aktionen können Dribblings, Pässe, Fouls, Defensivaktionen oder auch Schüsse sein, die zu einem weiteren Abschluss führen.

Lediglich bei den Dribblings unterschieden sich beide Spieler doch sehr stark. Davies hat 5,35 versuchte und 2,99 erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten, Hernandez steht bei 0,7 von 1,97. Was sich in Statistiken aber kaum messen lässt: Hernandez ist der konstantere Spieler, macht insgesamt weniger Fehler, ist dafür aber auch einen Tick unspektakulärer. Dass er Davies aber sofort auf Top-Niveau beerben könnte, steht außer Frage. Das allerdings zu einem vermutlich hohen Preis. Sein Vertrag bei der AC Mailand läuft noch bis 2026. Verschiedene Medienberichte in Italien gehen von mindestens 70 Millionen und bis zu 100 Millionen Euro aus.

Anzeige Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) Auf Top-Niveau gibt es derzeit nur wenige weitere Linksverteidiger, denen zuzutrauen ist, dass sie Davies sofort beerben können. Einer von ihnen ist Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen. Mehr als vage Gerüchte aus Spanien gab es bisher nicht, doch dass der 28-Jährige viele Kriterien erfüllt, liegt auf der Hand. Der Spanier spielt unter Xabi Alonso eine überragende Saison, kommt in der Bundesliga auf 0,74 Aktionen pro 90 Minuten, die zu einem Tor führen. Mit 0,35 Toren und 0,39 Assists pro 90 Minuten liefert er derzeit Weltklassewerte. Grimaldo ist technisch stark, gut im Kombinationsspiel und vor allem auch defensiv sehr stabil. Sportlich spricht wenig gegen ihn und auch die weichen Faktoren passen. Der Flügelspieler käme von einem direkten Konkurrenten und kennt die Liga bestens. Allerdings wäre auch hier das Preisschild ein möglicher Knackpunkt. Leverkusen gilt als harter Verhandlungspartner, sein Vertrag läuft bis 2027. "Transfermarkt" schätzt seinen Marktwert auf 35 Millionen Euro, es würde nicht überraschen, würde der Werksklub deutlich mehr verlangen.

Ein smarter Tausch? Real Madrid mit Ass im Ärmel Ende des Jahres 2023 gab es Gerüchte aus Spanien, dass der FC Bayern neben weiteren Topklubs an Linksverteidiger Miguel Gutierrez interessiert sein soll. Der 22-Jährige spielt bei Überraschungsteam FC Girona aktuell eine starke Saison. Seine Qualitäten liegen ähnlich wie bei Hernandez und Grimaldo in der Offensive, wenngleich er alterstechnisch in einer ganz anderen Kategorie unterwegs ist. Gutierrez hat gerade erst seinen Durchbruch erlebt, wäre womöglich also kein Sofortersatz für Davies, auch wenn er alle Anlagen mitbringt, um in diese Rolle hereinwachsen zu können.

Interessant macht ihn aber ein besonderer Umstand: Real Madrid hat den Spanier 2022 für vier Millionen Euro an Girona verkauft, sich dabei aber eine Rückkaufklausel gesichert. Von dieser sollen die "Königlichen" im kommenden Sommer Gebrauch machen wollen, berichtet die "Mundo Deportivo". Für den FC Bayern könnte es eine lukrative Option sein, Geld für Davies einzunehmen und gleichzeitig noch einen talentierten Spieler für die linke Defensivseite zu bekommen. Im Moment ist das aber reine Spekulation.

FC Bayern: Lieber den Campus nutzen? Für den FC Bayern ist es ein großes Dilemma. Laut "The Athletic" soll Real Madrid bereit sein, eine Ablösesumme zwischen 40 und 50 Millionen Euro für Davies zu überweisen. Gleichwertigen Ersatz bekommen die Bayern für dieses Geld nicht. Bedeutet also im Umkehrschluss: Man müsste Transferbudget binden, das eigentlich auf anderen Positionen des Kaders dringender benötigt wird. Ein Talent wie Gutierrez zu verpflichten, würde wiederum die Möglichkeiten für die eigenen Talente beschränken. Mit Frans Krätzig und Adam Aznou stehen in München zwei Spieler auf dem Sprungbrett, die das Potenzial haben, dem Team in naher Zukunft mindestens als Rotationsspieler zu helfen.

