Anzeige

Am 4. Bundesliga-Spieltag begrüßt der FC Bayern München Bayer Leverkusen in der Allianz Arena. Wer überträgt die Partie im TV und Livestream? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Nach dem DFB-Beben inklusive der Freistellung von Hansi Flick als Bundestrainer richten sich die Blicke der Fußballfans in Deutschland nun wieder auf die Bundesliga, genauer gesagt nach München.

Denn am Freitagabend, 15. September, empfängt der FC Bayern zum Top-Spiel Bayer 04 Leverkusen in der Allianz Arena. Das Duell ist gleichbedeutend mit dem Aufeinandertreffen des Erst- und des Zweitplatzierten, beide Teams stehen mit neun Zählern an der Spitze der Tabelle.

Während sich die Gastgeber aus der bayerischen Landeshauptstadt zuletzt schwer taten und bei Borussia Mönchengladbach erst durch einen späten Treffer von Mathys Tel mit 2:1 gewannen, überzeugte die "Werkself" am 3. Spieltag gegen Darmstadt 98 mit einem 5:1-Sieg.

Ob die hoch gehandelten Leverkusener auch beim FC Bayern bestehen können, zeigt sich am Freitagabend ab 20:30 Uhr - und so seid ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei.

Ihr wollt keine wichtigen News zur Bundesliga verpassen? Neuigkeiten, Galerien und Videos findet ihr auf der Bundesliga-Seite von ran.de. Aktuelles zum FC Bayern fassen wir zudem in unserem FCB-Newsticker zusammen.