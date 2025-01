Der FC Bayern holt Talent Max Scholze zurück nach München. Beim SC Verl kam der 19-Jährige kaum zum Einsatz.

Der FC Bayern München und der SC Verl haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe von Abwehrtalent Max Scholze geeinigt.

Der 19-Jährige war im vergangenen Sommer zum Drittligisten verliehen worden, um im Profibereich Spielpraxis sammeln zu können. Allerdings kam der Rechtsverteidiger in der Hinrunde auch verletzungsbedingt nur sechsmal in der Liga zum Einsatz.

Ab sofort gehört Scholze wieder dem Kader der Zweitvertretung des Rekordmeisters in der Regionalliga an. Bereits am Montag trainierte er wieder am Campus des FC Bayern.

Scholze war 2019 aus der Jugend von Dynamo Dresden in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Bei den Bayern arbeitete er sich anschließend nach oben und gehörte in der vergangenen Saison zu den Stammspielern der zweiten Mannschaft.

Im vergangenen Mai bestritt er sein erstes und bislang einziges Länderspiel für die deutsche U19, zuvor war er zweimal für die U17 des DFB zum Einsatz gekommen.