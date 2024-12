Trainer Luis Enrique hat keinerlei Verwendung für Kolo Muani, der in der laufenden Saison nur auf 14 Einsätze und zwei Tore kommt. Nur zweimal stand er in der Startelf, sein letzter Treffer datiert von Anfang September.

Rund 95 Millionen Euro legte PSG am letzten Tag des Sommertransferfensters 2023 für den Franzosen auf den Tisch, um den Stürmer von Eintracht Frankfurt loszueisen. Doch die damit verbundenen Erwartungen konnte er nie erfüllen.

Das Wichtigste in Kürze

Kolo Muani mit Durchbruch in Frankfurt

Der Angreifer verdient für die restlichen sechs Monate der Saison angeblich vier Millionen Euro netto. PSG habe jedoch kein Interesse, im Falle eines Leihgeschäfts einen Teil des Salärs zu übernehmen.

In Frankfurt spielte sich Kolo Muani in der Saison 2022/23 ins Rampenlicht, in 46 Pflichtspielen gelangen ihm 23 Tore und 17 Vorlagen. Sein Abschied verlief allerdings nicht sauber, er streikte, um seinen Wechsel zu erzwingen.

Bei den Bayern könnte er die Rolle des Backups für Harry Kane einnehmen und mittelfristig auch dessen Nachfolger werden. Ob ihm für die nächsten Monate ein Reservistendasein genügt, ist allerdings fraglich.