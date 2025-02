Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 19. Spieltag 15:30 SC Freiburg Freiburg 1:2 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 20. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 4:3 Beendet Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2024/2025 - 21. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern -:- Werder Werder Bremen

Anzeige

Anzeige

+++ 1. Februar, 18:20 Uhr: Freund: "Tendenz ist, dass Tel bleibt" +++ Was für ein Auf und Ab im Transferpoker um Mathys Tel. War der Stürmer vor wenigen Tagen quasi schon weg, spricht jetzt wieder deutlich mehr für einen Verbleib beim FC Bayern. "Er ist Spieler von Bayern München. Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:3-Sieg der Bayern gegen Holstein Kiel am Samstag. Tel war für dieses Spiel nicht im Kader gestanden, um sich in Ruhe Gedanken bezüglich seiner Zukunft machen zu können. Denn die vergangenen Tage sei viel auf den 19-Jährigen eingeprasselt. "Er ist dem FC Bayern extrem verbunden. Aber in den letzten Tagen ist einfach viel passiert. Es gab sehr, sehr viele Anfragen an Mathys, seinen Berater und auch an uns. Das ist keine einfache Entscheidung für Mathys", erklärte Freund: "Ich habe selten erlebt, dass sich so viele Vereine wegen eines Spielers melden. Das war schon extrem."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Intern habe Tel vor einigen Tagen noch durchblicken lassen, dass er es sich einen Wechsel vorstellen könne, um Spielpraxis zu sammeln. Doch dann gab er Tottenham Hotspur einen Korb. Die Londoner wären bereit gewesen, 60 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Zuletzt soll der Angreifer, der bei Bayern kaum zum Zug kommt, nach "Bild"-Informationen mit Manchester United gesprochen haben. Die "Red Devils" sollen jedoch eine Leihe mit Kaufoption bevorzugen. Die Bayern hingegen tendieren eher in Richtung Verkauf, obwohl ein solcher ursprünglich gar nicht im Raum gestanden haben soll. "Aber wenn solche Summen im Spiel sind, dann kann man die nicht ausblenden. Es gibt auch für den Verein einen wirtschaftlichen Faktor", so Freund weiter. Aktuell soll sich der FC Bayern in keinen Verhandlungen befinden, aber nach wie vor gesprächsbereit sein. Zudem erklärte Freund, dass auch bei einem Abgang Tels kein neuer Spieler mehr in der Winterpause kommen soll: "Nein, das ist nicht unser Plan."

+++ 1. Februar, 14:30 Uhr: Tel nicht im Kader - Freund klärt auf Fußball-Profi Mathys Tel fehlt im Kader des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Bundesliga-Spiel des 20. Spieltags gegen Holstein Kiel (ab 15:30 Uhr im Liveticker). Den 19-Jährigen begleiten seit mehreren Wochen Gerüchte über einen möglichen Abgang. Zuletzt führte die wohl heißeste Spur zu Manchester United. Am Freitag habe der Klub mit Tel "transparent und offen" besprochen, dass es angesichts der aktuellen Situation "keinen Sinn" mache, ihn in den Kader für die Partie gegen Kiel zu nehmen, sagte Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky". "Es war viel los in den vergangenen Tagen rund um den Burschen." Tel habe "den Kopf voll, Mathys macht sich viele Gedanken". Laut Freund sind "viele Vereine" an dem Offensivspieler interessiert, Tel sei jedoch "unentschlossen. Es gibt Gedanken, die dahin oder dahin gehen", sagte der Münchner Sportdirektor. Trotz der Wechselspekulationen sei es auch "gut möglich", dass der Franzose den Bayern erhalten bleibt. Auf dem linken Flügel, wo Tel in der Champions League beim 3:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava aufgelaufen war, beginnt gegen den Aufsteiger Kiel Kingsley Coman.

Anzeige

+++ 1. Februar, 14:30 Uhr: Tel nicht im Kader gegen Kiel +++ Nachdem Mathys Tel Tottenham Hotspur einen Korb gegeben hat, ist selbst ein Verbleib beim FC Bayern wieder denkbar. Derzeit soll der Stürmer aber noch Gespräche mit anderen Klubs über einen Wechsel bzw. eine Leihe mit Kaufoption führen. Manchester United soll dabei beste Karten haben. Aufgrund der laufenden Gespräche haben die Bayern und Tel entschieden, dass er beim Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel (ab 15:30 Uhr im Liveticker) nicht im Kader steht.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ 31. Januar, 18:12 Uhr: Mathys Tel sagt Tottenham Hotspur ab +++ Das Tauziehen um Mathys Tel wird immer verrückter. Hieß es noch bis vor wenigen Stunden, dass der Transfer des jungen Franzosen zu Tottenham Hotspur kurz bevorstehe, hat sich nun offenbar wieder alles geändert. Wie Transferexperte Fabrizio Romano meldet, habe Tel das Angebot der Spurs abgelehnt. Dabei sei Spurs-Boss Daniel Levy höchstselbst zu Gesprächen nach München gekommen, um den 19-Jährigen von einem Wechsel nach London zu überzeugen. Dem Vernehmen nach bietet Tottenham den Bayern 60 Millionen Euro für den französischen Offensivspieler. Doch Tel bevorzugt einen Wechsel zu Manchester United. Auch die "Red Devils" sollen "Bild" zufolge großes Interesse haben. Vor allem Trainer Ruben Amorim gilt als Fan des Stürmers. Der Haken: United bietet nicht so viel Ablöse wie Tottenham. Deshalb steht derzeit eine Leihe mit Kaufoption im Raum. "Sky"-Angaben zufolge ist aber auch eine komplette Kehrtwende möglich. Tel soll die Möglichkeit, beim FC Bayern zu bleiben, nicht mehr ausschließen. BVB: Cherki-Deal vor dem Abschluss? Diese zehn Stars werden gehandelt

Anzeige

+++ 30. Januar, 23:37 Uhr: Bayern und Tottenham offenbar einig über Tel-Transfer +++ +++ Mathys Tels Abschied vom FC Bayern wird offenbar immer konkreter. Wie "Sky" und die französische Sportzeitung "L'Equipe" am Donnerstag berichteten, sollen der Bundesliga-Spitzenreiter und der englische Erstligist Tottenham Hotspur eine mündliche Einigung über einen Transfer des 19-Jährigen erzielt haben. Demnach wollen die Engländer rund 60 Millionen Euro für Tel bezahlen, der damit zum Rekordeinkauf des Klubs aufsteigen würde. "Wir haben uns schon im Dezember mit ihm hingesetzt und die Hinrunde ein Stück weit Revue passieren lassen. Er hat damals entschieden, dass er bleiben und sich durchsetzen möchte", hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Slovan Bratislava gesagt: "Und jetzt kommt Mathys und sagt, dass er sich doch vorstellen kann, etwas zu tun. Mehr ist es nicht. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir tun, ob wir es tun." Der französische U21-Nationalspieler, der im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Bayern gewechselt war, soll noch keine Entscheidung getroffen haben. In der laufenden Saison kam Tel in nur 14 Pflichtspielen für das Team von Trainer Vincent Kompany zum Einsatz, dabei erzielte er keinen Treffer.

Anzeige

+++ 30. Januar, 12:59 Uhr: Ersatz für Duran? Aston Villa wohl an Tel dran +++ Bei Premier-League-Klub Aston Villa bereitet man sich auf den Abgang von Stürmer Jhon Duran vor. Der 21-jährige Kolumbianer soll vor einem Trainer nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr stehen und den Engländern 77 Millionen Euro Ablöse bescheren. Als Ersatz hat Aston Villa laut dem Journalisten Fabrice Hawkins von "RMC Sport" nun wohl Bayern Münchens wechselwilligen Youngster Mathys Tel im Blick. Der Backup von Harry Kane hat sich nun wohl doch für einen Abgang vom Rekordmeister entschieden, um andernorts regelmäßigere Einsätze zu bekommen. Tels Vertrag an der Säbener Straße läuft noch langfristig bis zum Sommer 2029. Neben Aston Villa sollen zahlreiche weitere Klubs Interesse am 19-jährigen Franzosen haben, darunter offenbar Tottenham Hotspur, Manchester United, der FC Arsenal und aus der Bundesliga auch Eintracht Frankfurt. Auch interessant: FC Bayern München: Mathys Tel verabschiedet sich – bis zu zehn Klubs interessiert

+++ 29. Januar, 10:15 Uhr: Gehaltsetat bei Bayern soll gekürzt werden - Goretzka muss wohl gehen +++ Nach Informationen der "Sport Bild" hat der Aufsichtsrat des FC Bayern den Etat für Spielergehälter in der Zukunft auf 300 Millionen Euro gedeckelt. Um dies zu erreichen müssen aktuelle Spieler mit großen Verträgen Platz für neue Spieler machen, die zu niedrigeren Bezügen kommen sollen. Champions League live: FC Bayern vs. Slovan Bratislava live im TV und Stream Ein Name, der dabei schon im vergangenen Sommer immer wieder auftauchte, ist Leon Goretzka. Sein geschätztes Gehalt von 17 Millionen Euro pro Saison wollen sich die Bosse offenbar einsparen und seine Position im Kader stattdessen mit den Talenten Aleksandar Pavlovic und Neuzugang Tom Bischof besetzen. Laut dem Bericht habe man dem Spieler bereits mitgeteilt, nicht mit ihm in das letzte Vertragsjahr zu gehen, sondern im Sommer noch einmal eine Ablösesumme einstreichen zu wollen.

Anzeige

Anzeige

+++ 28. Januar, 16:17 Uhr: Manuel Neuer wird gegen Slovan Bratislava im Tor stehen +++ Bayern-Torwart Manuel Neuer wird am Mittwoch am letzten Champions-League-Spieltag gegen Slovan Bratislava (21 Uhr im Liveticker) zwischen den Pfosten stehen. "Manuel wird auf dem Platz dabei sein", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Königsklasse. Neuer war beim Abschlusstraining der Mannschaft am Dienstag nicht dabei, trainierte aber individuell. Wie die "Bild" berichtet hatte, war der Weltmeister von 2014 zuletzt "etwas angeschlagen".

+++ 28. Januar, 14:45 Uhr: Sorgen um Neuer, Entwarnung in der Innenverteidigung +++ Für Manuel Neuer wird ein Einsatz im letzten Champions-League-Vorrundenspiel gegen Slovan Bratislava (Mittwoch, 21 Uhr im Liveticker) ein Wettrennen mit der Zeit. Der angeschlagene Bayern-Kapitän musste auch beim Abschlusstraining am Dienstag an der Säbener Straße passen, nachdem er schon am Montag nur eine Einheit im Kraftraum bestreiten konnte. Da dahinter Daniel Peretz wegen seiner Nierenquetschung verletzt, Sven Ulreich nach seiner Roten Karte beim 0:3 in Rotterdam gesperrt und Neuzugang Jonas Urbig noch nicht spielberechtigt ist, müsste der 19 Jahre alte Max Schmitt einspringen. Der gebürtige Münchner, Ersatzkeeper der deutschen U-17-Nationalmannschaft beim WM-Triumph 2023, spielt normalerweise in der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga und saß bei den Profis bisher lediglich bei drei Pflichtspielen auf der Bank. Sollte Schmitt gegen Bratislava sein Debüt feiern, würde der erst 17-Jährige Leon Klanac als Nummer zwei nachrücken. Allerdings geht man aktuell bei Bayern davon aus, dass Neuer rechtzeitig fit wird. Entwarnung gibt es dagegen in der FCB-Abwehr, wo die beiden Stamm-Innenverteidiger Dayot Upamecano und Minjae Kim nach ihrer Pause am Vortag bei der letzten Einheit wieder dabei waren. Backup Eric Dier fällt hingegen aus. Zudem können Leon Goretzka, Alphonso Davies und Hiroki Ito verletzungsbedingt nicht spielen.

Anzeige

+++ 27. Januar, 16:39 Uhr: Bayern droht Abwehr-Lazarett gegen Bratislava +++ Dem FC Bayern droht für das finale Vorrundenspiel gegen Slovan Bratislava in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) ein personelles Abwehr-Fiasko. Wie die "Bild" berichtet, könnten alle drei etatmäßigen Innenverteidiger ausfallen. Demnach nahm Eric Dier am Mannschaftstraining am Montag gar nicht erst teil. Kim Min-jae habe die Einheit wegen Achillessehnenproblemen nach 13 Minuten bereits abbrechen müssen, Dayot Upamecano wiederum trainierte wegen muskulärer Probleme nur individuell. Der Einsatz des Franzosen soll ernsthaft auf der Kippe stehen.

Anzeige

FC Bayern: Pläne nach Karriereende? Müller reagiert

Sollten tatsächlich alle drei Spieler nicht zur Verfügung stehen, müsste Trainer Vincent Kompany kreativ werden. Zumal auch Leon Goretzka, der in der laufenden Saison bereits hin und wieder im Abwehrzentrum ausgeholfen hatte, wegen seiner Muskelzerrung aus dem Freiburg-Spiel wohl ebenfalls nicht auflaufen kann. Auch Sommer-Neuzugang Hiroki Ito fehlt weiterhin. Mögliche Alternativen wären Josip Stanisic, der zuletzt nach Verletzung zurückkehrte, oder Joshua Kimmich, der in seiner Karriere auch schon ab und an hinten gespielt hat. Hinzu kommt sowieso, dass Alphonso Davies nach seinem Muskelfaserriss auf links fehlt. Außerdem absolvierte Torhüter Manuel Neuer nur eine Einheit im Kraftraum. Die Hoffnung ist, dass er am Dienstag beim Abschlusstraining mitmachen kann. Das Dilemma: Sven Ulreich ist gesperrt, Daniel Peretz verletzt.

+++ 26. Januar, 14:54 Uhr: Mathys Tel könnte wohl doch noch im Winter die Bayern verlassen +++ Wohin führt der Weg von Mathys Tel? Der junge Franzose kam in den vergangenen drei Spielen nicht eine Minute zum Einsatz, was die Spekulationen über einen Abgang neu angeheizt hat. Wie Transferexperte Fabrizio Romano erfahren haben will, könnte sich der FC Chelsea vorstellen, den 19 Jahre alten Offensivakteur fest zu verpflichten.

HSV: Horror-Verletzung von Selke überschattet Tor-Spektakel und Gänsehaut-Choreo

Außerdem sind demnach nicht weniger als sieben Klubs an einer Leihe Tels interessiert. Wie "Sky" meldet, gehört der italienische Tabellenführer SSC Neapel zu diesen Teams, nachdem er Khvicha Kvaratskhelia zu Paris Saint-Germain abgeben musste. Ein weiterer Topklub, der einen Winter-Abgang durch Tel ersetzen könnte, ist Olympique Marseille. Die Franzosen suchen nach einem Ersatz für Elye Wahi, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist.

+++ 26. Januar, 12:20 Uhr: Goretzka-Diagnose ist da +++ Am Tag nach dem 2:1 beim SC Freiburg gibt der FC Bayern München die Diagnose von Leon Goretzka bekannt. Der Mittelfeldspieler, der bereits vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, hat sich demnach eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Wie der Rekordmeister mitteilt, muss der 29-Jährige "einige Tage pausieren". Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Slovan Bratislava (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker) muss er wegen einer Gelb-Sperre ohnehin zuschauen.

+++ 25. Januar, 23:21 Uhr: Entwarnung bei Goretzka +++ Aufatmen beim FC Bayern und bei Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler hat sich im Bundesligaspiel beim SC Freiburg keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Wie "Sky" berichtet, sei die im Anschluss an das Spiel durchgeführte MRT-Untersuchung unauffällig gewesen, eine Zerrung oder gar ein Riss im Muskel konnten ausgeschlossen werden. Damit dürfte der 29-Jährige bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Holstein Kiel wieder zur Verfügung stehen. Das letzte Vorrundenspiel in der Champions League gegen Slovan Bratislava am Mittwoch verpasst er gesperrt.

+++ 25. Januar, 16:15 Uhr: Goretzka verletzt ausgewechselt - nächster längerer Ausfall? +++ Das Bundesligaspiel des FC Bayern beim SC Freiburg war für Leon Goretzka nach nicht einmal einer Halbzeit beendet. Der Mittelfeldspieler musste nach 40 Minuten mutmaßlich mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, für ihn kam Josip Stanisic in die Partie. Ein womöglich längerer Ausfall wäre nicht nur für Goretzka selbst bitter, schließlich hatte sich der 29-Jährige in den vergangenen Wochen erst in die Stammelf gespielt. Auch die Bayern selbst müssten nach der Verletzung von Alphonso Davies binnen weniger Tage den zweiten personellen Rückschlag verkraften.