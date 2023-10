FC Bayern München vs. Darmstadt 98 live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

"Das ist genau die Art und Weise, wie wir weiterhin Fußball spielen wollen. Weil sie uns sehr gut zu Gesicht steht und weil wir in den Spiegel gucken können und sagen: Das war Darmstadt 98", bilanzierte Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht , dessen Team aktuell auf dem 12. Tabellenplatz steht.

Zwar verlor Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig mit 1:3 , die Hessen machten dem CL-Teilnehmer das Leben aber alles andere als leicht.

Die Vorzeichen vor dem Duell sind klar. Der FCB geht als Favorit in die Partie und dürfte nach dem 3:1-Erfolg in der Champions League bei Galatasaray Istanbul mit reichlich Rückenwind auftreten.

Amtierender Meister gegen Aufsteiger heißt es am 9. Spieltag der Bundesliga , wenn der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena Darmstadt 98 empfängt.

Am 9. Bundesliga-Spieltag gastiert Darmstadt 98 beim FC Bayern München. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

FC Bayern vs. Darmstadt live: Wann läuft die Bundesliga wieder im Free-TV?

Ein paar Wochen müsst ihr euch noch gedulden, am letzten Spieltag vor der Winterpause sind dann aber wieder zwei Begegnungen live in SAT.1 sowie im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn zu sehen.