Es ist wieder so weit: Der FC Bayern München hält am heutigen Sonntag seine Jahreshauptversammlung ab. In der Rudi-Sedlmayer-Halle (früher: Audi Dome) geht es bereits um 11:00 Uhr am Vormittag los.

Zugleich stellt der Norddeutsche fest: "Ich komme aus der rationalen Bankenwelt. So war die erste Zeit im Verein für mich ein Crashkurs in Emotionen." Seit Beginn seines Engagement habe der FCB 28 Titel gewonnen. Wichtig sei ihm aber auch: "Mia san Mia ist keine Floskel, sondern eine Haltung."

+++ Ott wird wegen Satzungsänderung sprechen +++

Später wird auch noch Michael Ott sprechen. Das Bayern-Mitglied hatte in den vergangenen beiden Jahren mit seiner Kritik am Kansar-Sponsoring für Aufsehen gesorgt. Diesmal geht es in seiner Rede um die anstehende Satzungsänderung, in der laut Ott die FCB-Haltung in Menschenrechtsfragen deutlicher herausgehoben werden müsste.

"Es geht darum, dass in der neuen Satzung Anträge von Mitgliedern nach eigenem Ermessen abgelehnt werden können und nicht wie bisher nur, wenn sie rechtswidrig sind. Das halte ich für gefährlich und möchte ich streichen lassen. Dazu werde ich einen kurzen Redebeitrag halten", wird Ott von der "Bild" zitiert.

Das Ende des Katar-Sponsorings sieht er nicht rundum positiv, denn dieses habe augenscheinlich nicht in der Hand des Klubs gelegen. Kritisch sieht Ott in diesem Zusammenhang den Deal mit der Tourismus-Kampagne "Visit Rwanda": "Es ist deprimierend, dass es so weitergeht. Man merkt, dass es an Elan und Rückhalt fehlt, da ist viel Resignation vorhanden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen.“