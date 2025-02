Der FC Bayern quält sich zum Auftakt der Wochen der Wahrheit zu einem Pflichtsieg gegen Werder Bremen. Diese Offensive genügt aber nicht für die ganz großen Aufgaben. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Lange Jahre war der FC Bayern dafür bekannt, vor wichtigen Spielen Zeichen zu setzen. Ansagen an die Konkurrenz schicken, ohne Worte, sondern nur mit Taten auf dem Platz. Die berühmte Duftmarke hinterlassen. Insofern wäre das Freitagsspiel gegen Werder Bremen eine hervorragende Gelegenheit dafür gewesen. Denn das Programm der nächsten Wochen hat es in sich. Und dafür hätte man Rückenwind sehr gut gebrauchen können. Doch zum wiederholten Male war von begeisterndem Offensivfußball viel zu lange nichts zu sehen. Gelingt den Bayern nicht ein frühes Tor als Brustlöser, so wie etwa gegen Holstein Kiel in der Vorwoche oder beim SC Freiburg, herrscht Magerkost. Warmschießen vor den kommenden Aufgaben? Fehlanzeige. Am Ende stand zwar ein 3:0 (0:0) und damit auf dem Papier ein souveräner Sieg. Doch dafür brauchte es zwei Elfmeter, darunter den berechtigten, aber glücklich zustande gekommenen Strafstoß zum befreienden 1:0. Hätte es den nicht gegeben - wie wäre das Spiel geendet? Bayern-Noten gegen Bremen: Zwei 5er, zähe Offensive Ein Offensiv-Feuerwerk war der Auftritt gegen Bremen nicht - was angesichts der anstehenden Aufgaben ein Alarmzeichen sein sollte. Denn aktuell greifen kaum Rädchen ineinander. Vieles ist individuelle Klasse, nur wenig beruht auf dem System.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Anzeige

Erwischen dann Ausnahmespieler wie Jamal Musiala, der mit seiner Qualität ein Spiel alleine entscheiden kann, einen eher schwächeren Abend, stößt das gesamte Konstrukt schnell an seine Grenzen.

Anzeige

System Kompany entschlüsselt? Es scheint, als haben die Teams die Spielweise der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany besser entschlüsselt. Zu Saisonbeginn wurden die Gegner teilweise auseinandergenommen, reihenweise produzierten die Bayern Spektakel. Doch mit dem ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen, als Xabi Alonso den Münchnern mit radikaler Defensive den Zahn zog, begannen die Probleme. Alonso lieferte den Gegnern Anschauungsunterricht, wie gegen das System Kompany zu bestehen ist. Tief stehen, das Zentrum verdichten, Harry Kane von der Versorgung abschneiden - viel mehr ist es nicht. Damit einher geht ein enormer Ballbesitz für die Bayern, aber ohne viel Gefahr für den Gegner. Ist die individuelle Qualität der gegnerischen Mannschaft aber höher als bei Bremen oder Kiel, kann sich die schwankende Offensive rächen. Angesichts des Spielplans in den kommenden Wochen müssen die Bayern dringend ihre Spielfreude wiederfinden - und einen neuen Plan, über das Spielsystem zu Chancen zu kommen. Ideen müssen her, mehr Tempo muss her. Nicht immer gibt es einen Elfmeter, der das Spiel in die richtigen Bahnen lenkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Die häufigsten Duelle der Geschichte 1 / 14 © Imago Die häufigsten Duelle der Bundesliga-Geschichte

Kein Duell gab es in der Bundesliga häufiger als das Nord-Süd-Duell von Rekordmeister FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Beide Klubs setzten sich vom Rest der Liga ab, da sie bereits über 2000 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse bestritten haben. ran zeigt die meistgespielten Duelle der Geschichte. (Stand 7. Februar 2025; Quelle: Kicker) © firo Sportphotofiro SportphotoSID- Platz 12: FC Bayern München - Hamburger SV

Bayern gegen Hamburg gab es trotz der langen Abwesenheit der "Rothosen" im deutschen Fußball-Oberhaus 106 mal. Die Bilanz spricht dabei eine deutliche Sprache: 64 Siege Bayern, 18 Siege HSV, 24 Remis. © no source Platz 12: SV Werder Bremen - FC Schalke 04

Der nächste aktuelle Zweitligaklub, der sich bei der Anzahl an Spielen in der Bundesliga nicht verstecken braucht. Schalke spielte auch 106 mal gegen die Bremer. Die Bilanz ist leicht besser für Grün-Weiß: 46 Siege Bremen, 38 Siege Schalke, 22 Remis. © Kessler-Sportfotografie Platz 10: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

Eine Partie mehr gab es zwischen den Bayern und Frankfurt. Sie trafen in der Hinrunde zum insgesamt 107. Mal aufeinander. Auch hier hat der Klub aus dem Süden deutlich die Nase vorn in der Bilanz: 58 Siege Bayern, 25 Siege Frankfurt, 24 Remis. © Kessler-Sportfotografie Platz 10: SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Auch gegen Bremen gab es bisher 107 Spiele in der Bundesliga für die "SGE". Mit je 43 Siegen für Werder und 39 für Frankfurt ist die Bilanz recht ausgeglichen. 25 mal endete das Duell unentschieden. © Baering Platz 9: SV Werder Bremen - Hamburger SV

Lange Zeit war dieses Duell mit 108 Spielen Spitzenreiter in der Auflistung. Seitdem die Hamburger zweitklassig spielen, wurde das hitzige Nordderby nur zweimal ausgetragen, als Bremen ab- und direkt wieder aufstieg. Die Bilanz im Oberhaus: 38 Siege Bremen, 34 Siege Hamburg, 36 Remis. © Maximilian Koch Platz 7: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

Insgesamt 109 Spiele gab es zwischen den Bremern und Borussia Mönchengladbach. Die Bilanz ist auch hier recht ausgeglichen: 38 Siege für Werder, 42 Siege für Gladbach und 29 Remis. © IMAGO/Sportfoto Rudel Platz 7: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Dieselbe Anzahl standen sich Dortmund gegen Stuttgart gegenüber, 109 mal. Dass die Stuttgarter dabei die Nase vorne haben, dürfte für viele Fußballfans überraschend sein: 43 Siege Stuttgart, 41 Siege Dortmund und 25 mal spielten sie unentschieden. © 2014 Getty Images Platz 4: FC Bayern München - VfB Stuttgart

Bayern vs. Stuttgart: 111-mal stand sich der FC Bayern und der VfB Stuttgart gegenüber - mit mehr als dreimal so vielen Siegen für den Rekordmeister: 70 Siege für die Bayern, 19 Mal ging der VfB als Sieger vom Platz, 22 Mal gab es ein Remis. © Kirchner-Media Platz 4: FC Bayern München - Borussia Dortmund

Auch der deutsche "Klassiker" ist eine von drei Begegnungen, die in der Bundesliga Geschichte 111 mal gespielt worden sind. Die Münchner fuhren dabei mehr als doppelt so viele Siege ein: 52 Siege Bayern, 24 Siege Dortmund, 35 Remis. © 2013 Getty Images Platz 4: SV Werder Bremen - VfB Stuttgart

111 umkämpfte Matches gab es bislang zwischen dem SV Werder und den Stuttgartern. Die Bilanz ist dabei in allen Bereichen sehr ausgeglichen: 39 Siege VfB, 37 Siege Werder, 35 Remis. © Kirchner-Media Platz 3: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

Sogar 112 Partien gab es schon zwischen dem BVB und dem SV Werder. Hier haben die Dortmunder die Nase im direkten Duell vorn: 49 Siege Dortmund, 41 Siege Bremen, 22 Remis. © Kirchner-Media Platz 2: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

Auf dem zweiten Platz landen die Münchner gegen Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen spielten 113 Mal gegen die Mannschaft von der Säbener Straße. Die Bilanz: 50 Siege Bayern, 27 Siege Gladbach, 36 Remis. © Eibner Platz 1: FC Bayern München - Werder Bremen

Heute Abend wird das 116. Duell zwischen Bayern und Werder in der Allianz-Arena angepfiffen - das mit Abstand am häufigsten gespielte Duell in der Fußball-Bundesliga. Den Vergleich führt der Rekordmeister klar mit mehr als doppelt so vielen Siegen an: 62 Siege Bayern, 26 Siege Werder, 27 Remis.

In der Champions League wartet ein unangenehmes Celtic Glasgow, das in der laufenden Saison bereits RB Leipzig zu Hause geschlagen hat. Und das jüngste Auswärtsspiel in der Königsklasse für die Bayern endete mit einem 0:3-Debakel bei Feyenoord Rotterdam. Auch dort waren die Münchner optisch klar überlegen - am Ende brachte das aber nichts.