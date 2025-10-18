Anzeige
FC Bayern München: Ehemaliger Transferflop Bouna Sarr steht wohl vor dem Karriereende

  • Aktualisiert: 19.10.2025
  • 12:59 Uhr
  • ran.de

Beim früheren Münchner Bouna Sarr deutet sich wohl ein baldiger Abschied vom Profifußball an.

Mit nur 33 Jahren steht Bouna Sarr laut dem englischen Portal "SportsBoom" möglicherweise vor dem Karriereende.

Demnach soll der Rechtsverteidiger, der früher für den FC Bayern München aktiv war, aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme wohl über ein Ende seiner Laufbahn nachdenken.

Der Senegalese ist seit dem Sommer 2024, nachdem sein Kontrakt in München auslief, ohne Verein.

Schon zu seiner Zeit an der Säbener Straße war er von Verletzungen gebeutelt, fiel etwa lange aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.

Sarr einer der größten FCB-Flops der jüngeren Vergangenheit

Sarr stand von 2020 bis zum Sommer 2024 bei den Münchnern unter Vertrag, kam aber nur auf 33 Pflichtspiel-Einsätze für den deutschen Rekordmeister.

Aufgrund der sportlichen Perspektivlosigkeit gilt er unter den Fans der Münchner als einer der größten Transferflops der jüngeren Vergangenheit.

Yussuf Poulsen zurück in Leipzig: Emotionaler Empfang für Klub-Legende

1 / 10
<strong>Bewegende Choreo für Poulsen</strong><br>Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV. Am 7. Bundesliga-Spieltag kehrte er zum Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit einem solch emotionalen Empfang hatte er vermutlich nicht berechnet.
© Picture Point LE

Bewegende Choreo für Poulsen
Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV. Am 7. Bundesliga-Spieltag kehrte er zum Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit einem solch emotionalen Empfang hatte er vermutlich nicht berechnet.

<strong>Bewegende Choreo für Poulsen</strong><br>Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele."
© Jan Huebner

Bewegende Choreo für Poulsen
Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele."

<strong>Bewegende Choreo für Poulsen</strong><br>Poulsen bleibt bei den Fans unvergessen.
© Jan Huebner

Bewegende Choreo für Poulsen
Poulsen bleibt bei den Fans unvergessen.

<strong>RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende</strong><br>RB-Geschäftsführer Johann Plenge, Red Bull-Chef Oliver Mintzlaff und RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer verabschiedeten den 31-Jährigen noch einmal offiziell vor den eigenen Fans.
© Picture Point LE

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
RB-Geschäftsführer Johann Plenge, Red Bull-Chef Oliver Mintzlaff und RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer verabschiedeten den 31-Jährigen noch einmal offiziell vor den eigenen Fans.

<strong>RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende</strong><br>Auf der Anzeigetafel im Stadion sah man noch einmal die beeindruckende Bilanz. Von der dritten Liga bis in die Champions League: 425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists.
© Picture Point LE

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Auf der Anzeigetafel im Stadion sah man noch einmal die beeindruckende Bilanz. Von der dritten Liga bis in die Champions League: 425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists.

<strong>RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende</strong><br>Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung.
© Jan Huebner

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung.

<strong>Poulsen - forever RB Leipzig</strong><br>Die Fans bedanken sich mit für "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke Yussuf!"
© Jan Huebner

Poulsen - forever RB Leipzig
Die Fans bedanken sich mit für "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke Yussuf!"

<strong>Poulsen - forever RB Leipzig</strong><br>Poulsen reagierte vor Anpfif sichtlich gerührt, bedankte sich immer wieder bei seinen Fans und blickte ungläubig ins weite Rund.
© DeFodi Images

Poulsen - forever RB Leipzig
Poulsen reagierte vor Anpfif sichtlich gerührt, bedankte sich immer wieder bei seinen Fans und blickte ungläubig ins weite Rund.

<strong>Poulsen - forever RB Leipzig</strong><br>Für Poulsen gab es mehr Jubel als für die eigene Mannschaft
© Picture Point LE

Poulsen - forever RB Leipzig
Für Poulsen gab es mehr Jubel als für die eigene Mannschaft

<strong>Poulsen - forever RB Leipzig</strong><br>Der Stürmer selbst nahm zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Verletzungsbedingt hat in dieser Saison erst wenige Minuten auf dem Feld gesammelt.
© Picture Point LE

Poulsen - forever RB Leipzig
Der Stürmer selbst nahm zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Verletzungsbedingt hat in dieser Saison erst wenige Minuten auf dem Feld gesammelt.

Im Sommer 2020 zahlten die Bayern kolportierte neun Millionen Euro Ablöse für Sarr an seinen damaligen Klub Olympique Marseille. Für die Franzosen bestritt Sarr vor seinem Bayern-Transfer immerhin 181 Pflichtspiele, davor wurde der in Lyon geborene Ex-Münchner beim FC Metz ausgebildet.

