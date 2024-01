Sanches und Co. - das wurde aus den Ex-Bayern-Talenten

Ex-FCB-Talent Renato Sanches (Mi.) steht einmal mehr auf dem Scheideweg. Nach nur einem halben Jahr in Rom könnte die Leihe des Portugiesen abgebrochen werden. Landet er nun in der Türkei oder Griechenland? ran zeigt, was aus den anderen Münchner Talenten der letzten Jahre so wurde. (Stand: 9. Januar 2024) © Getty Images/imago