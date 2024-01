FC Bayern München: Eric Dier ist nicht mehr als ein Notnagel - ein Kommentar

Anzeige

Eric Dier soll beim FC Bayern München ein heißer Kandidat für die vakante Rolle in der Defensive sein. Doch ist der Engländer die richtige Lösung für den Rekordmeister? Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Eric Dier zum FC Bayern München? Begeisterung würde dieser Transfer bei den Fans des FCB ganz sicher nicht auslösen. Christoph Freund ist es zuletzt gelungen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Nicht zuletzt mit frischem Personal am Campus – wie beispielsweise Rene Maric.

Auch die Verpflichtung von Bryan Zaragoza sorgte für Euphorie. Ein junger Spieler, den niemand auf dem Zettel hatte. Dazu ein Transfer, der ruhig über die Bühne ging. Und jetzt Dier? Auf den ersten Blick kann der doch auch nicht mehr sein als der nächste Daley Blind – oder gar der nächste Serdar Tasci.

Der Engländer spielt bei Tottenham keine große Rolle mehr. In dieser Saison stand er häufig nicht mal im Spieltagskader, absolvierte erst 198 Minuten für die Spurs. Sein letzter Einsatz für die englische Nationalmannschaft ist ebenfalls länger her: Am 4. Dezember 2022 stand er 13 Minuten gegen den Senegal auf dem Platz.

Dier bringt nur wenig Argumente mit, die für Euphorie sorgen. Auch statistisch ist er allenfalls durchschnittlich. In der Saison 2022/23 absolvierte er 33 Partien und 2818 Minuten in der Premier League. Seine Passquote war laut "FBref" mit 85,4 Prozent passabel. Vor allem bei Zuspielen auf kurzer und mittlerer Distanz ist der Defensivmann mit 92,4 Prozent und 92,7 Prozent sehr sicher.