Nicht auszuschließen, dass sich Krätzig mit seinen erfrischenden Auftritten auch angesichts der schweren Verletzung von Raphael Guerreiro weitere Chancen erspielt hat, auf der linken Seite zum Einsatz zu kommen. Sein Tor "war Emotionen pur. Ich bin sehr glücklich und froh darüber, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich bei der Tour zu zeigen", sagte er. Zu den Gewinnern gehört auch Josip Stanisic, was nicht nur an seinen beiden Treffern gegen Kawasaki Frontale und Liverpool lag.

Aber im Vergleich zum City-Test zeigte sich die Tuchel-Truppe insgesamt deutlich verbessert, wirkte dynamischer und fitter. Die Tour war für die Spieler anstrengend, was die Temperaturen angeht, aber eben auch förderlich in Sachen Fitness.

Was deutlich wurde: Vorne geht teilweise schon gut die Post ab, die Bayern ließen gegen die "Reds" weitere gute Chancen ungenutzt. Was wiederum auch zeigt: Es wäre ein essenzieller Eckpfeiler für die neue Saison, wenn in der Personalie Harry Kane endlich Vollzug vermeldet werden könnte - die Bayern brauchen dringend einen echten Knisper.

Alexander Baumjohann 2009 wechselt Baumjohann für eine Million Euro von Borussia Mönchengladbach in die bayrische Landeshauptstadt. Der Mittelfeldspieler steht überraschend am ersten Spieltag in der Startelf, kommt aber nur auf vier Einsätze.

Takashi Usami 2011 kommt Usami per Leihe von Gamba Osaka nach München und bestreitet dort in einem Jahr gerade einmal 124 Minuten in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Auch in Hoffenheim und Augsburg gelingt dem Japaner kein Durchbruch, erst ein Leihgeschäft zwischen Osaka und Fortuna Düsseldorf zeigt Wirkung, mit den Fortunen steigt Usami in seiner ersten Saison in die Bundesliga auf. Seit Sommer 2019 spielt Usami wieder bei Gamba Osaka.

Ali Karimi Der dritte iranische Flop ist Ali Karimi. Der Wunschspieler von Felix Magath zeigt in München nie das ihm nachgesagte Potenzial. Am Ende bringt er es immerhin auf 42 Pflichtspiel-Einsätze für den FCB.

Landon Donovan Der Amerikaner kommt 2009 als Wunschspieler von Jürgen Klinsmann zum FC Bayern München. Donovan ist von Anfang an intern stark umstritten. Angeblich hätte ihn Hermann Gerland nicht mal für die zweite Mannschaft verpflichtet. Nach sechs Spielen geht es im März 2010 zurück in die USA.

Jose Ernesto Sosa Jose Ernesto Sosa gilt 2007 als eines der größten Talente Argentiniens. Die Bayern überweisen für den Spielmacher circa neun Millionen Euro an Estudiantes de La Plata. In München kann er die Erwartungen nie erfüllen und wechselt 2010 für drei Millionen Euro nach Neapel.

Edson Braafheid Zwei Millionen Euro überweist der FC Bayern 2009 an Twente Enschede für den Außenverteidiger. Braafheid erreicht nie das Niveau des restlichen Teams und kommt in zwei Jahren auf nur 19 Spiele.

Breno Im Winter 2008 überraschen die Bayern mit der Verpflichtung des erst 18 Jahren alten Defensivtalents Breno. Für zwölf Millionen Euro wechselt der Innenverteidiger nach München. Breno findet sich in Deutschland nie zurecht, zündet im Alkohol-Rausch seine Villa an und wird wegen Brandstiftung verurteilt. Für den FCB bestreitet er nur 33 Pflichtspiele.

Marcell Jansen Als Spieler von Borussia Mönchengladbach wird Jansen 2005 mit gerade einmal 20 Jahren in die deutsche Nationalmannschaft berufen. 2007 wechselt er schließlich für rund 14 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister. Mit nur 17 Bundesliga-Einsätzen für den FC Bayern verabschiedet er sich allerdings nach einem Jahr wieder in Richtung Hamburg. 2015, mit gerade einmal 29 Jahren, erklärt Jansen schließlich sein Karriereende.

Jan Kirchhoff Der Ex-Spieler des 1. FSV Mainz 05 reiht sich in die lange Liste der Bayern-Flops ein. Nach einer Leihe zum FC Schalke 04 und einer überstandenen Verletzung, darf der Defensivspezialist nur noch in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters ran. Ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages verlässt er daraufhin die Münchner in Richtung Sunderland.

Serdar Tasci Der Verteidiger selbst sieht seinen Wechsel zum FC Bayern als Fehler an. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht spiele, hätte ich es nicht gemacht", sagte der 28-Jährige der "Bild". Im Januar 2016 kommt Tasci auf Leihbasis von Spartak Moskau zum deutschen Rekordmeister. In 6 Monaten steht er nur drei Mal auf dem Platz und kehrt im Sommer nach Russland zurück.

Fiete Arp Als "Wunderkind" betitelt wechselt Fiete Arp 2019 für drei Millionen Euro vom HSV zum FC Bayern. In zwei Jahren, in denen er beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht, kommt Arp unter den Profis lediglich auf einen Einsatz von 13 Minuten. 2022 wird ein Jahr vor Vertragsende das Arbeitspapier einvernehmlich aufgelöst.

Renato Sanches 2016 wird Renato Sanches nach einer starken EM für satte 35 Millionen von Benfica Lissabon verpflichtet. In München zeigt der portugiesische Mittelfeldspieler schwankende Leistungen und kann sich nie durchsetzen - nach zwei Spielzeiten verlässt er die Bundesliga in Richtung Frankreich, wo er 2022 mit Lille sogar den Meistertitel holt.

Die Transfer-Flops des FC Bayern München Das Missverständnis rund um Sadio Mané reiht sich in eine äußerst lange Liste an Transfer-Flops der Bayern ein. ran blickt auf einige der größten Fehlgriffe des deutschen Rekordmeisters zurück.

Auch die Talente Mathys Tel und Ryan Gravenberch werden immer wieder als Kandidaten für einen Abgang - möglicherweise auch per Leihe - genannt. Während Tel in Asien mit Toren überzeugte und abermals sämtliche Gerüchte um einen Abschied ins Reich der Fabeln verbannte, war die EInsatzzeit von Gravenberch erneut eher begrenzt.

Serge Gnabry sagte in Tokio zu den Gerüchten um seine Person, es gebe im Moment keine Diskussionen und auch Leroy Sane will sich weiter voll auf die Bayern konzentrieren. Beide dürfen sich durchaus zu den Gewinnern der Reise zählen.

"Die Geschichte ist für mich nicht so klar, wie sie erzählt wird", grätschte nun aber Tuchel dazwischen: "Wir haben klar kommuniziert, dass wir ihn wie einen Spieler behandeln werden, der einen Zehnjahres-Vertrag hat. Es gibt keinen Grund, ihn unter Druck zu setzen", so Tuchel, der Pavard zudem in höchsten Tönen lobte. Fest steht bislang nur, dass die Bayern vermeiden wollen, dass er 2024 ablösefrei geht. Daher ist nun sogar eine Vertragsverlängerung nicht mehr utopisch.

Tuchel hat die Qual der Wahl, und in der Vorbereitung ist das Gold wert, kann aber auch schnell auf die Stimmung schlagen. So gibt es in der Verteidigung diverse Optionen, aber auch Sorgenkinder wie eben Upamecano, der nach seiner schwachen Rückrunde offenbar weiterhin seine Form sucht und nun erstmal hinter Kim und Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung die dritte Wahl sein dürfte.

Viel wird sowieso davon abhängen, wie erfolgreich der FCB auf dem Transfermarkt noch ist. Kommt Kane? Was passiert, wenn er nicht kommt? Was ist mit Walker, und was passiert dann in der Abwehr? Und welcher Keeper wird geholt? Wann wird Neuer fit? Und Thomas Müller? Und wie moderiert Tuchel seine Personalentscheidungen?

Die nächsten Aufgaben nähern sich mit großen Schritten. Am kommenden Montag (7.8.) steht ein Test gegen die AS Monaco in Unterhaching auf dem Programm, ehe es am 12. August erstmals in dieser Saison ernst wird: Im Supercup trifft der Meister in der heimischen Allianz Arena auf Pokalsieger RB Leipzig (live in SAT.1 und auf ran.de). Und dann wartet schon der Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (18. August live in SAT. 1 und auf ran.de).

Spätestens dann sollte der FC Bayern die wichtigsten offenen Fragen geklärt haben. Damit Tuchel dann auch noch seinen Spaß hat.