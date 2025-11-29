- Anzeige -

Hoeneß hatte zuletzt öffentlich die Abschaffung der 50+1-Regel in der Bundesliga gefordert, die die mehrheitliche Übernahme von Klubs durch Investoren bislang unmöglich macht.

Hoeneß: "Über kurz oder lang muss 50+1-Regel fallen" "Ich glaube, über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen. Das ist nicht wichtig für Bayern München, denn wir können mithalten mit unseren Möglichkeiten“, sagte der 73-Jährige im "OMR"-Podcast, "insofern kann ich mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten".

Hoeneß fordert in diesem Zusammenhang auch von den Bundesliga- bzw. DFL-Bossen ein umdenken mit Blick auf die 50+1-Regel, spricht dabei direkt Hans-Joachim Watzke an. Er ist Aufsichtsratschef der Bundesliga. "Ich hoffe, dass Herr Watzke, der ja ein großer Gegner ist, sich irgendwann mal breitschlagen lässt, darüber vernünftig nachzudenken", sagte Hoeneß. Auch Bayerns Präsident Herbert Hainer äußerte sich nach dem Spiel gegen St. Pauli in der Mixed Zone der Allianz Arena zu dieser Thematik. "Mir wäre es am liebsten, wenn jeder Verein selbst entscheiden kann, wie viele Anteile am Klub er abgibt", sagte Hainer, "wir beim FC Bayern haben ja sogar festgelegt, dass wir laut Satzung 70 Prozent der Anteile behalten müssen. Wir sind da sogar noch strenger als die 50+1-Regel besagt".

Gemeinsamer Protest gegen Innenminister-Konferenz Während der der Partie zwischen den Münchnern und St. Pauli gab aus beiden Fanlagern erneut Proteste gegen die Innenminister-Konferenz, bei der Verschärfungen in Sachen Sicherheit. So wollen die Anhänger keine Sorgen personalisierten Tickets, ebenso nicht edie Einrichtung einer zentralen Stelle, um Stadionverbote auszusprechen. Bei der Innenminister-Konferenz vom 3. bis 5. Dezember in Bremen könnten allerdings Beschlüsse in diese Richtung gefasst werden.

