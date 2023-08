Anzeige

Der FC Bayern München empfängt am 2. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. So seid ihr live im TV und Livestream dabei und könnt die Partie im Liveticker verfolgen.

Showtime in der Allianz Arena. Zum ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison 2023/24 gastiert der FC Augsburg am Sonntag um 17:30 Uhr beim FC Bayern München und will bestenfalls einen Zähler aus der bayerischen Landeshauptstadt mitnehmen. FCB-Coach Thomas Tuchel und Co. dürften nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Bremen auf den zweiten Dreier schielen.

Nicht mit dabei ist Offensivstar Jamal Musiala, der deutsche Nationalspieler zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird in den kommenden Wochen pausieren müssen. Auch Kapitän Manuel Neuer steht noch nicht zur Verfügung, der Keeper soll aber bald wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Auf der Gegenseite muss FCA-Trainer Enrico Maaßen auf Neuzugang Patric Pfeiffer verzichten, der nach einer Tätlichkeit in der Vorsaison noch nicht mitwirken darf. Dafür ist Robert Gumny, der beim spektakulären 4:4 gegen Gladbach noch gesperrt gefehlt hatte, wieder eine Option. Ex-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der zur neuen Spielzeit von Ermedin Demirovic abgelöst wurde, muss nach einer Fuß-OP noch immer zuschauen.

+++ Update, 27. August, 16:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sane, Coman - Kane.

FC Augsburg: Dahmen - Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch, Vargas, Demirovic - Michel, Berisha.