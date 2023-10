FC Bayern München: Harry Kane in neuer Rolle! Tuchels Kniff gegen die Offensivprobleme

Joao Palhinha (FC Fulham)

Der FC Bayern hat Joao Palhinha wohl weiter im Visier und will die von Trainer Tuchel geforderte "Holding Six" im Wintertransferfenster holen. Laut "Telegraph" wird der Portugiese aber teurer werden als die im Sommer aufgerufenen 65 Millionen Euro plus Boni. Denn Palhinha hat seinen Vertrag mittlerweile nicht nur verlängert, das neue Arbeitspapier soll auch keine Ausstiegsklausel beinhalten. © Action Plus