Noussair Mazraoui

In der ersten Halbzeit weitgehend unsichtbar, was aber auch heißt, dass ihm keine Fehler unterlaufen. Fällt nach der Pause durch einige Fehlpässe auf und ist im Sprintduell zu oft nur zweiter Sieger. Auch in der Folge kommen die Gäste vor allem über seine Seite in gute Positionen. ran-Note: 4 © Hartenfelser