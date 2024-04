FC Bayern München: Fehlende Konstanz! Diese drei FCB-Angreifer müssen hinterfragt werden

Anzeige Der FC Bayern München will sich im kommenden Sommer sportlich neu ausrichten. Auch die Offensive könnte dabei abermals ein großes Thema werden. Von Justin Kraft Neuer Trainer, Defensivprobleme, Offensivprobleme – Max Eberl hat in seinen ersten Wochen und Monaten beim FC Bayern viel zu tun. Der Sportvorstand übernahm inmitten einer Krise, die im Sommer möglichst beseitigt werden soll. Schaut man auf die absoluten Zahlen, wird eines sehr deutlich: Der FCB kassiert zu viele Gegentore. Seit der Saison 2017/18 waren es allein in der Bundesliga immer mindestens 28, meist sogar knapp unter 40 oder in der Saison 2020/21 sogar 44. Der Trend in der Offensive ist eigentlich gegenläufig. In den vergangenen Spielzeiten kamen die Bayern bei der Zahl der erzielten Tore immer sehr nah an die 100er-Marke heran, 2020 erreichte man exakt 100 Treffer. Zwischen 2011 und 2017 erzielte der Rekordmeister im Schnitt 86,33 Tore pro Bundesliga-Saison – und kassierte durchschnittlich lediglich 20. Und doch verleiten die Zahlen dazu, die Offensive des FC Bayern in der Gegenwart besser zu bewerten, als sie ist.

Dabei hat Thomas Tuchel wie auch einige Bayern-Trainer zuvor damit zu kämpfen, dass einzelne Spieler nicht in der Lage sind, ihre Bestleistung konstant auf den Platz zu bringen. Das betrifft nahezu jeden Offensivspieler. Lediglich Harry Kane ist bei dieser Kritik außen vor.

FC Bayern: Offensiv unausgewogen Der Engländer kommt in dieser Saison auf 1,35 Scorerpunkte pro 90 Minuten. Auch Mathys Tel steht bei starken 1,11, zehrt dabei aber noch von seiner starken Anfangsphase, als er viele Jokertore erzielen konnte. Danach geht es steil bergab. Thomas Müller (0,69), Jamal Musiala (0,68) und Leroy Sane (0,66) folgen. Eric Maxim Choupo-Moting (0,54), Serge Gnabry (0,51) und Kingsley Coman (0,44) sind noch deutlicher abgeschlagen. Ein Gefälle, das es in den Hochzeiten der vergangenen Dekade nur selten gab. Insbesondere Franck Ribery und Arjen Robben sorgten dafür, dass nicht zu viel vom Mittelstürmer abhing. Der Franzose kam beim FC Bayern durchschnittlich auf 0,91 Torbeteiligungen pro 90 Minuten, Robben auf glatt eine.

FC Bayern München - Transfergerüchte: Bayern scoutet wohl England-Youngster Transfergerüchte des FC Bayern München

Die Saison 2023/24 geht langsam aber sicher in die heiße Phase. Dennoch gibt es rund um den FC Bayern unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden im Sommer verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 29. März 2024) © Imago Archie Gray (Leeds United)

Der FC Bayern soll seine Fühler nach einem englischen Youngster ausstrecken: Wie das Portal "HITC" berichtet, sollen Bayern-Scouts am Montag den 18-Jährigen Archie Gray vom englischen Zweitligisten Leeds United beobachtet haben. Gray kommt bei Leeds als Rechtsverteidiger zum Einsatz, kann aber auch im zentralen Mittelfeld spielen. © Pro Sports Images Archie Gray (Leeds United)

Auch Real Madrid soll Gray bereits gescoutet haben. Zudem seien auch Liverpool, Manchester City und Newcastle United interessiert. Bei Leeds steht Gray noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Medienberichten liegt Grays Marktwert bei 45 bis 60 Millionen Euro. © News Images Bart Verbruggen (Brighton&Hove Albion)

Wenn der FC Bayern nicht Florian Wirtz haben kann, können sie ja vielleicht seinen Doppelgänger holen: Bart Verbruggen sorgte nach dem Spiel der Niederlande gegen Deutschland für Lacher, weil er dem deutschen Juwel so ähnlich sieht. Er könnte aber auch legitimer Nachfolger von Manuel Neuer werden, berichtet die "Sport Bild". Der FC Bayern soll ihn beobachten. © Shutterstock Mike Maignan (AC Mailand)

Gleiches gilt für Mike Maignan von der AC Mailand. Der französische Nationalkeeper soll ebenfalls auf der Liste von Max Eberl stehen, sollte Manuel Neuer seinen aktuellen Vertrag (bis 2025) nicht verlängern und seine Karriere beenden. Der Milan-Keeper ist jedoch laut "transfermarkt.de" einer der teuersten der Welt mit 40 Millionen Marktwert. © ABACAPRESS Diogo Costa (FC Porto)

Der teuerste Torhüter der Welt ist Diogo Costa und soll als dritter Name gehandelt werden. Der Marktwert der portugiesischen Nummer eins wird auf 45 Millionen Euro taxiert. Ob sich die Bayern aber so eine hohe Ablösesumme für einen Keeper leisten wollen, ist offen. © 2023 Getty Images Amadou Onana (FC Everton)

Endlich eine Lösung beim leidigen Thema "Holding Six"? Wie der "Telegraph" berichtet, soll der FC Bayern München an Amadou Onana interessiert und ins Wettbieten um den 22-jährigen vom FC Everton eingestiegen sein. Das Preisschild des Ex-Hoffenheim- und Hamburg-Profis soll aber mittlerweile bei knapp 70 Millionen Euro liegen. © Getty Images Ermedin Demirovic (FC Augsburg)

Da die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting offenbar nicht in München liegt, soll sich der FC Bayern bereits nach Ersatz umschauen. Fündig sind sie laut "Sky" etwas weiter westlich in Augsburg geworden. Ermedin Demirovic ist FCA-Kapitän und war in dieser Bundesliga-Saison bereits an 22 Treffern direkt beteiligt. Demnach soll der Bosnier rund 20 Millionen Euro kosten. © Passion2Press Leroy Sane (Bayern München)

Leroy Sane vermeidet ein Bekenntnis zum FC Bayern. Als er vor dem Länderspiel in Frankfurt von "RTL" gefragt wurde, ob er in München bleibt (Vertrag bis 2025), lachte er verlegen und wich aus. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl - meine Familie und ich. Ich habe einige Ziele mit dem Verein, will die Champions League gewinnen, diese Saison sind wir immer noch dabei." Zu seiner Zukunft machte er allerdings keine Angaben. © Jan Huebner Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Wie geht es weiter mit Alexander Nübel? Der VfB Stuttgart will den Keeper laut "Sky" halten, allerdings ist die Ablöse wohl nicht zu stemmen. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner setzt sich für eine weitere Leihe ein: "Ich denke, es wäre für alle das Sinnvollste, wenn er auf Leihbasis in Stuttgart bleibt." Aktuell soll er 2024/25 wieder in München aufschlagen. © Pressefoto Baumann Min-jae Kim (FC Bayern München)

Für 50 Millionen Euro wechselte Min-jae Kim im vergangenen Sommer vom SSC Neapel zu den Bayern. Laut der "Gazzetta dello Sport" könnte der Südkoreaner schon im Sommer in die Serie A zurückkehren: Die italienische Zeitung berichtet über ein großes Interesse Inter Mailands an einer Verpflichtung des Innenverteidigers. Allerdings stehe zurzeit nur eine Leihe im Raum. © 2024 Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München)

Eric Maxim Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus und der 34-Jährige hat offenbar bereits das Interesse mehrerer Teams geweckt. Laut Transferexperte Ekrem Konur gehört auch der FC Barcelona dazu. Die Katalanen sollen bereits ein Angebot für den Stürmer vorbereitet haben - dabei handele es sich um einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. © Christian Schroedter Leon Goretzka (FC Bayern München)

Wechselt der Mittelfeld-Star, der noch bis 2026 beim FCB unter Vertrag steht, im Sommer nach Italien? Wie der "Kicker" berichtet, soll Juventus Turin ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen haben. Zwei Klub-Vertreter sollen demnach sogar zum Champions-League-Rückspiel gegen Lazio Rom gereist sein, um sich vor Ort persönlich ein Bild von Goretzkas Qualitäten zu machen. © Eibner Alphonso Davies (FC Bayern München)

Der FC Bayern unterbreitet Alphonso Davies laut "Sportbild" ein finales Angebot zur Vertragsverlängerung. "Ich kann sagen: Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen", bestätigte Sportvorstand Max Eberl. Der aktuelle Vertrag des Linksverteidigers läuft 2025 aus, ... © 2024 Getty Images Alphonso Davies (FC Bayern München)

... das Angebot zur Verlängerung des Kontrakts soll eine Laufzeit bis zum Sommer 2029 und ein Brutto-Jahresgehalt von 14 Millionen Euro beinhalten. Aber: Davies fordert wohl für eine Vertragsverlängerung ein Brutto-Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Zuletzt wurde über eine Einigung von Davies mit Real Madrid berichtet, was sein Berater aber umgehend dementierte. © 2023 Getty Images Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Verlässt Joshua Kimmich die Bayern im Sommer? Einem Bericht von "Sky" zufolge steht der Rekordmeister einem Verkauf Kimmichs offen gegenüber. Auch der Spieler selbst sei für entsprechende Gespräche bereit. Aktuell gebe es noch keine konkreten Verhandlungen über eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrags. © MIS Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Laut "Sky"-Informationen gebe es Interesse von einigen Topklubs. Darunter Manchester City, Liverpool FC, Arsenal, Real Madrid und der FC Barcelona. Einiger der Vereine sollen sogar bereits Kontakt zum deutschen Nationalspieler aufgenommen haben. Kimmich selbst schließe einen Wechsel zu Manchester United, Chelsea und Paris Saint Germain aus. © Eibner Jamal Musiala (FC Bayern München)

Nicht nur gegen Darmstadt 98 (zwei Treffer) hat Jamal Musiala bewiesen, dass er zurzeit in Topform ist. Der Mittelfeldstar gilt als eine der wichtigsten Stützen der Bayern-Zukunft. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass die Verantwortlichen des Rekordmeisters eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags anstreben. © IMAGO/Beautiful Sports Jamal Musiala (FC Bayern München)

Und das am besten schon in diesem Sommer. Wie die "BILD" berichtet, sollen gleich drei englische Topklubs die Entwicklung rund um den 21-Jährigen beobachten. Dem Bericht nach könnten Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea aktiv werden, sollte mit Ablauf der aktuellen Saison keine Verlängerung erfolgen. © IMAGO/Nico Herbertz Jamal Musiala (FC Bayern München)

Für Musiala wäre ein Wechsel auf die Insel übrigens kein Neuland. In England wurde er einst bei Southampton und Chelsea ausgebildet. Im Sommer 2019 verließ der gebürtige Stuttgarter den Nachwuchs der Blues, um in die Jugend des FC Bayern zu wechseln. © Steinsiek.ch Josip Stanisic (Bayer 04 Leverkusen)

Wie geht es weiter mit Bayern-Leihgabe Josip Stanisic? Beim designierten deutschen Meister Bayer Leverkusen fühlt sich der Kroate "sehr wohl". Allerdings bestätigte sein Berater Dieter Hoeneß zuletzt, dass es keine Kaufoption für Bayer 04 gebe. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist also sehr wahrscheinlich. In 2024 ist Stanisic Stammkraft unter Xabi Alonso. © 2024 Getty Images

In der herausragenden Saison 2012/13 hatten die Bayern gar den Luxus, auf drei Mittelstürmer zurückgreifen zu können. Claudio Pizarro kam auf 1,53 Torbeteiligungen pro 90 Minuten, Mario Gomez auf 1,33 und Mario Mandzukic auf 0,74. Die Erstgenannten absolvierten je rund 1.000 Minuten, der Kroate 2.445. Auch Müller (0,98), Ribery (0,85) und Robben (0,83) lieferten starke Werte.

Bayerns Offensive: Zu weit weg von Ribery und Robben Diese Flexibilität gibt es in der Offensive des FC Bayern nur noch teilweise. Dabei sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus: Gnabry (0,86 Torbeteiligungen pro 90 Minuten), Sane (0,77) und Musiala (0,76) kommen, rechnet man all ihre Pflichtspiele für den FCB ein, auf gute Werte. Lediglich Coman fällt mit 0,64 etwas ab. Doch einerseits fehlt immer noch ein gutes Stück zu den Legenden Ribery und Robben, andererseits täuscht die Höhe der Zahlen etwas. Alle vier Spieler haben aus unterschiedlichen Gründen Konstanzprobleme. Und so verwundert es auch nicht, dass Eberl laut einem Bericht der "Sport Bild" darüber nachdenken soll, Coman und Gnabry ziehen zu lassen, wenn ein entsprechendes Angebot abgegeben werde.

Anzeige FC Bayern: Den Angreifern fehlt die Konstanz Den jüngeren Spielern wie Musiala oder auch Tel ist kaum ein Vorwurf zu machen, wenn sie immer wieder Saisonphasen haben, in denen es nicht so rund läuft. Gnabry, Sane und Coman sollten in ihrem Alter aber eigentlich feste Säulen des Teams sein – und streng genommen sind sie das nicht. Die Probleme sind bei ihnen jeweils unterschiedlich gelagert.

Leroy Sane: Der Hinrunden-Fußballer Sane hatte in den vergangenen Jahren häufig Phasen innerhalb einer Saison, in denen er andeutete, dass er ein Spieler sein kann, der wie einst Robben und Ribery regelmäßig trifft oder Vorlagen gibt. Im ersten Halbjahr der Saison 2021/22 war er alle 83 Minuten direkt an einem Tor des FCB beteiligt, im ersten Halbjahr der Saison 2022/23 sogar alle 73 Minuten. Sein großes Problem: Nach der Winterpause kommt er nicht mehr an seine Leistung heran. In der aktuellen Spielzeit war er bis zum Jahreswechsel alle 106 Minuten an einem Treffer beteiligt, seit Januar sind es 324 Minuten. Die bisher größte Diskrepanz. Bisher war Sane aber in jedem zweiten Bayern-Halbjahr schwächer als im ersten. Sein Bestwert nach Silvester liegt bei 132 Minuten pro Torbeteiligung (2021) – zu wenig für seine Ansprüche.

Serge Gnabry: Der Unberechenbare Bei Gnabry ist die Situation verzwickter. Denn lässt sich bei Sane zumindest noch ein Muster erkennen, so kommen die Formschwankungen beim 28-Jährigen eher zufällig daher. Auffällig: Wenn es bei Gnabry läuft, dann richtig. 13-mal traf er für den FC Bayern bereits doppelt oder häufiger in einer Partie. Besonders einprägsam sind dabei seine Auftritte auf dem Weg zum Champions-League-Titel 2020, als er gegen Tottenham viermal sowie gegen Chelsea und Lyon jeweils doppelt traf. Die Saison 2019/20 war zugleich seine konstanteste für den FC Bayern. Ansonsten wechseln sich lange Phasen ohne Torbeteiligung meist mit kurzen Serien ab. Vor allem deshalb frustrierend für die Münchner, weil er auf dem Papier der torgefährlichste Offensivspieler des Kaders nach Kane ist.

Kingsley Coman: Der häufig Verletzte Bei Coman wiederum ist es eine Zahl, die sein Problem am besten beschreibt: 2.520. So viele Minuten absolvierte er in der Saison 2020/21 für den FCB. Bisher sein Bestwert. Es war eine der wenigen Spielzeiten, in denen der Franzose kaum mit Verletzungen und Ausfallzeiten zu kämpfen hatte. In der Regel ist der 27-Jährige schon gut dabei, wenn er die 2.000-Minuten-Marke knackt. Auch in der aktuellen Saison fiel Coman abermals länger aus. Ein Innenbandriss im Knie warf ihn zurück. Der Nationalspieler ist fit einer der besten Spieler des Kaders, weil er im Kombinationsspiel und auch mit seinen Dribblings von unschätzbarem Wert ist und dabei mit mehr Präzision und Konstanz agiert als seine Kollegen.

FC Bayern München - 28 Spieler verliehen: Die historische "Loan Army" des FCB 28 Spieler ausgeliehen: Bayerns "Loan Army" der Saison 2023/24

Der FC Bayern hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. In der Saison 2023/24 sind insgesamt 28 Spieler aus der Profi-, Amateur- und U19-Mannschaft ausgeliehen. ran zeigt die "Loan Army" der Münchner und ihre Statistiken in dieser Spielzeit. (Stand: 3. April 2024) © Getty Images/imago Kehrt nur ein Leihspieler nach München zurück?

Aus der Profi-Mannschaft haben die Münchner derzeit ganze sieben Akteure verliehen. Laut "Sportbild" soll davon möglicherweise im Sommer 2024 aber nur einer fest im Bayern-Kader für die neue Spielzeit eingeplant sein: Josip Stanisic. Der nach Leverkusen verliehene Stanisic dürfte voraussichtlich sogar als Meister an die Säbener Straße zurückkehren. © Ulrich Wagner Josip Stanisic (Bayer Leverkusen)

Pflichtspiel-Einsätze: 27

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 24 Jahre © Revierfoto Malik Tillman (PSV Eindhoven)

Pflichtspiel-Einsätze: 33

Pflichtspiel-Tore: 6

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © BSR Agency Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Pflichtspiel-Einsätze: 28

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 27 Jahre © Getty Images Frans Krätzig (Austria Wien)

Pflichtspiel-Einsätze: 7

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © twitter@FKAustriaWien Paul Wanner (SV Elversberg)

Pflichtspiel-Einsätze: 21

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © Jan Huebner Arijon Ibrahimovic (Frosinone Calcio)

Pflichtspiel-Einsätze: 16

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Linksaußen

Alter: 18 Jahre © ABACAPRESS Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb)

Pflichtspiel-Einsätze: 30

Pflichtspiel-Tore: 6

Position: Linksaußen

Alter: 20 Jahre © Pixsell Johannes Schenk (Preußen Münster)

Pflichtspiel-Einsätze: 11

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 21 Jahre © foto2press Hyun-ju Lee (SV Wehen Wiesbaden)

Pflichtspiel-Einsätze: 24

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © Jan Huebner David Herold (Karlsruher SC)

Pflichtspiel-Einsätze: 22

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © Beautiful Sports Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04)

Pflichtspiel-Einsätze: 17

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Linksaußen

Alter: 20 Jahre © Treese Taichi Fukui (Portimonense SC)

Pflichtspiel-Einsätze: 4

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 19 Jahre © Eibner Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg)

Pflichtspiel-Einsätze: 11

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Innenverteidiger

Alter: 21 Jahre © Christian Schroedter Liam Morrison (Wigan Athletic)

Pflichtspiel-Einsätze: 31

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Innenverteidiger

Alter: 20 Jahre © News Images Justin Janitzek (FC St. Gallen)

Pflichtspiel-Einsätze: 1

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Innenverteidiger

Alter: 20 Jahre © Manuel Stefan Lukas Schneller (SC Freiburg II)

Pflichtspiel-Einsätze: 2

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 22 Jahre © Eibner Jakob Mayer (FC 08 Homburg)

Pflichtspiel-Einsätze: 5

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 22 Jahre © 2018 Getty Images Yousef Qashi (VSG Altglienicke)

Pflichtspiel-Einsätze: 13

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Rechtsaußen

Alter: 18 Jahre © Matthias Koch Robert Deziel Jr. (VSG Altglienicke)

Pflichtspiel-Einsätze: 5

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © Eibner Erion Rexhepi (SpVgg Unterhaching)

Pflichtspiel-Einsätze: -

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Linksverteidiger

Alter: 18 Jahre © sportworld Torben Rhein (Austria Lustenau)

Pflichtspiel-Einsätze: 20

Pflichtspiel-Tore: eines

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © Eibner Europa Angelo Brückner (TSV Hartberg)

Pflichtspiel-Einsätze: 10

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 20 Jahre © GEPA pictures Leon Fust (SKU Amstetten)

Pflichtspiel-Einsätze: 6

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © instagram@skuamstetten Barry Hepburn (DSV Leoben)

Pflichtspiel-Einsätze: 7

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Rechtsaußen

Alter: 20 Jahre © instagram@dsv_leoben Lenn Jastremski (Grazer AK)

Pflichtspiel-Einsätze: 6

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Mittelstürmer

Alter: 23 Jahre © twitter@grazerak Benjamin Dibrani (Schwarz-Weiß Bregenz)

Pflichtspiel-Einsätze: 8

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 20 Jahre © imago/twitter@swb1919 Luka Parkadze (FC Admira Wacker Mödling)

Pflichtspiel-Einsätze: 1

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © twitter@FCAdmiraWacker Shaoziyang Liu (SV Ried)

Pflichtspiel-Einsätze: -

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 20 Jahre © GEPA pictures

Coman hat weniger Höhen und Tiefen als Sane oder Gnabry, allerdings auch einen deutlich geringeren Output. Im Schnitt benötigt er 140 Minuten für eine Torbeteiligung.