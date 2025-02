Am 23. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. So seht ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Für den FC Bayern München geht es in diesen Wochen Schlag auf Schlag mit wichtigen Spielen auf nationaler und internationaler Ebene.

Zuletzt gab es in der Bundesliga auswärts bei Meister Bayer Leverkusen ein torloses Remis für die Münchner, die damit einen wichtigen Schritt in Richtung des Meistertitels machten, nun steht am Sonntag das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an.

Während die Elf von FCB-Coach Vincent Kompany mit acht Punkten Vorsprung vor Leverkusen in den 23. Spieltag ging, spielt auch die Eintracht um den früheren Münchner Co-Trainer Dino Toppmöller eine außergewöhnlich starke Saison.

Die Hessen lagen vor Beginn des 23. Spieltages mit 42 Zählern auf Rang 3, haben damit beste Chancen, in der kommenden Spielzeit in der Champions League zu spielen.