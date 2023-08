FC Bayern München: Schwer verletzt? Rulli wohl raus bei Torhüter-Suche

David Raya

Zunächst sah vieles danach aus, als ob Brentford-Keeper David Raya nach München wechseln könnte, laut Transferexperte Fabrizio Romano sind die Gespräche inzwischen aber gescheitert und der Deal vom Tisch. Demnach hat der FCB eine Leihe plus Option geboten, was von Spieler und Vereinsseite wohl abgelehnt wurde. Nun soll er sich mit dem FC Arsenal auf einen Wechsel geeinigt haben. © IMAGO/Action Plus