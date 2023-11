Anzeige

Harry Kane ist nach einem Drittel der Saison schon erfolgreicher als die letztjährigen Bundesliga-Torschützenkönige. Und eine deutsche Legende ist sicher, dass der Bayern-Torjäger sogar einen Rekord für die Ewigkeit brechen wird.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Auch nach der nächsten Rekordmarke blieb Harry Kane gewohnt zurückhaltend.

"Am Ende der Saison wird sich keiner mehr an den Sieg erinnern", meinte der Bayern-Torjäger nach dem zwischenzeitlich etwas mühsamen 4:2 des Rekordmeisters über Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Dem stehen allerdings Kanes erneute Bestmarken entgegen, die die Partie zu einer besonderen machten: Denn mit seinem Doppelpack erhöhte der Engländer seine aktuelle Bilanz auf herausragende 17 Treffer.

Nie zuvor gelang das in über 60 Jahren einem Spieler in seinen ersten Bundesligaspielen - und nie zuvor traf ein Profi im deutschen Oberhaus an den ersten elf Spieltagen.

Historisch ist zudem, dass Kane schon nach nicht mal einem Drittel der Saison die beiden Torschützenkönige der vergangenen Spielzeit, Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku (beide 16), überholt hat.

Hält er seine herausragende Statistik von 1,54 Toren pro Spiel, käme der Bayern-Mittelstürmer nach 34 Spieltagen auf unfassbare 53 Treffer. Damit wäre sogar der Rekord in Europas Topligen von Lionel Messi aus der Saison 2011/12 (50 Tore) in Gefahr.

Definitiv in Gefahr ist in jedem Fall die Bundesliga-Bestmarke von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 von 41 Toren.