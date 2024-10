FC Bayern München: "Hat sich nicht top gefühlt!" Vincent Kompany erklärt Wechsel gegen Aston Villa

Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

+++ 2. Oktober, 20:37 Uhr: Vincent Kompany erklärt Wechsel in der Startelf +++ Jamal Musiala und Raphael Guerreiro stehen gegen Aston Villa nicht in der Startelf des FC Bayern München. Bei "DAZN" erklärte Vincent Kompany, dass er "einfach auf die Belastung schauen wolle". Man habe "jetzt drei Spiele, das Spiel gegen Leverkusen hat viel Energie gekostet". "Es gibt immer taktische Gründe in jedem Spiel, aber es ist eine lange Saison und wenn wir das Gefühl haben, dass einer oder der andere nicht so frisch ist, das kann passieren, aber wir haben den Kader dafür", sagte der Trainer zu seinen Änderungen. Musiala habe "sich auch nicht top gefühlt in den letzen zwei Tagen. Wichtig ist, dass er fit ist". Auf die Aussage von Moderatorin Laura Wontorra, dass ja auch die Länderspiele anstehen würden, sagte der Belgier aber lachend: "Ich habe das nicht für die Länderspiele gemacht." Für die beiden stehen Kingsley Coman und Konrad Laimer in der Startelf. Bedeutet auch, dass Joao Palhinha erneut auf der Bank sitzt. "Es geht um die Jungs, die spielen", wich Kompany auf Nachfrage aus: "Ich habe von Anfang an immer über die Mannschaft geredet. Ich will diese Tradition ein kleines bisschen brechen, dass ich immer über die Spieler spreche, die nicht spielen, weil ich weiß, dass sie spielen werden." Dann kämen "die Fragen, warum Pavlo nicht spielt oder Kimmich". Gegen Aston Villa wollen die Bayern ihren zweiten Sieg in der Vorrunde der Champions League einfahren.

Anzeige

Anzeige

+++ 2. Oktober, 19:10 Uhr: Jamal Musiala gegen Aston Villa wohl nur auf der Bank +++ Jamal Musiala sitzt gegen Aston Villa in der Champions League wohl nur auf der Bank. Das berichtet die "Bild". Demnach gebe es aber keine besorgniserregenden Gründe für die Entscheidung von Vincent Kompany. Der Trainer wolle den 21-Jährigen nach intensiven Wochen schonen. Zumal kommende Woche bereits Länderspiele anstehen. Am Wochenende treffen die Bayern im Topspiel der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Wer Musiala ersetzt, ist indes unklar. Thomas Müller wäre ein Kandidat, Kompany könnte aber auch auf drei gelernte Flügelspieler setzen. Auf der Zehn böten sich mit Michael Olise und Leroy Sane zwei Spieler an, die das bereits gespielt haben. Eine dritte Variante ist ein verändertes Mittelfeld. Zwar gab es hier und da Gerüchte, dass der Belgier auch Aleksandar Pavlovic schonen könnte, doch theoretisch wäre gegen die umschaltstarken Engländer auch ein Dreiermittelfeld mit dem 20-Jährigen, Joshua Kimmich und Joao Palhinha denkbar. Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff erwartet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 1. Oktober, 19:01 Uhr: Verlängerung mit Jamal Musiala wird sich wohl noch ziehen +++ Der FC Bayern München hat die Verhandlungen mit Jamal Musiala über einen neuen Vertrag begonnen. Das wurde zuletzt übereinstimmend von mehreren Medien berichtet. Nun legt Fabrizio Romano nach: Der Auftakt in die Gespräche soll demnach gut verlaufen sein. Besonders zufrieden sollen die Münchner darüber sein, dass sich der Spieler offen dafür zeigt, über die Bedingungen zu sprechen. Allerdings muss sich der Rekordmeister wohl noch eine Weile gedulden. Sven Ulreich bepöbelt Leverkusen-Boss Rolfes: DFB sperrt Star vom FC Bayern

Champions League live: So seht ihr den FC Bayern bei Aston Villa im TV und Stream Auch wenn die ersten Schritte gegangen sind, sei die finale Phase noch lange nicht erreicht. Es werde einiges an Zeit brauchen, um eine Einigung zu erzielen, so Romano. Musialas Vertrag läuft 2026 aus. Der 21-Jährige wurde in der Vergangenheit häufiger mal mit Topklubs aus dem Ausland in Verbindung gebracht. Er selbst sagte kürzlich, dass er keinen Karriereplan habe und offen für alles sei, wenngleich er sich in München sehr wohlfühle.

+++ 1. Oktober, 13:00 Uhr: FC Bayern holt Nils Schmadtke als Chefscout +++ Was sich bereits vor einigen Tagen angedeutet hatte, machte der FC Bayern am Dienstagmittag offiziell: Nils Schmadtke übernimmt die Leitung der Scouting-Abteilung. Mit Vorgänger Markus Pilawa habe man sich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. "Wir freuen uns, Nils Schmadtke für den FC Bayern gewonnen zu haben. Nils hat bereits viele Erfahrungen im Profifußball gesammelt und bringt eine große Expertise im Bereich Scouting mit. Wir wollen potenzielle Spieler für den FC Bayern so früh wie möglich erkennen, hier wird Nils eine wichtige Rolle einnehmen", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert. Und weiter: "Zudem soll Nils für eine intensive Verzahnung mit unserem FC Bayern Campus verantwortlich zeichnen. Bei Markus Pilawa bedanken wir uns sehr für zwei Jahre gute Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute sowie viel Erfolg." Vor seinem Engagement beim FCB war der Sohn des langjährigen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke unter anderem als Leiter der Scouting-Abteilung beim VfL Wolfsburg und als Sportdirektor in Mönchengladbach tätig. Laut der "Bild"-Zeitung wird Schmadtke an der Säbener Straße von Andre Hechelmann (u.a. ehemaliger Technischer Direktor und Sportdirektor von Schalke 04) und Christoph Kresse (u.a. ehemaliger Schalke-Chefscout und Scout in Köln und Wolfsburg) unterstützt.

Anzeige

Anzeige

+++ 29. September, 15:46 Uhr: Kim stichelt gegen Ex-Coach Tuchel +++ Eigentlich hatte Thomas Tuchel Minjae-Kim im vergangenen Sommer von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt. Doch das Verhältnis der beiden verschlechterte sich mit Kims häufigen Patzern. Unter Vincent Kompany aber scheint der Südkoreaner endlich zu alter Stärke zurückgefunden zu haben. Woran liegt's? Kim erklärt seine zurückgewonnenen Stabilität und kann sich dabei einen Seitenhieb in Richtung Tuchel nicht verkneifen. "Der Trainer erklärt allen Spielern viel, viel konkreter, was er sich wünscht." Offensichtlich anders als sein Vorgänger. Auffällig ist, dass Dayot Upamecano und Joshua Kimmich, die unter Tuchel häufig kritisiert worden waren, plötzlich wieder glänzen. Die Ursache ist offensichtlich ein neues Wir-Gefühl bei den Bayern. "Die Sicherheit, die Kompany jedem Einzelnen gibt, die merkt man auf dem Platz. Diese Verbindung, die wir haben. Wir spielen als Team", wird Manuel Neuer in der "SportBild" zitiert.

Anzeige

+++ 28. September, 19:27 Uhr: Erneute Fan-Proteste gegen spezielles Trikot +++ Vor dem Anpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Bayern München und dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen protestierten die Fans des Gastgebers – gegen das eigene Trikot. "§ 1 Die Clubfarben sind unantastbar", stand auf einem riesigen Transparent, das die Ultras erneut in der Kurve präsentierten und damit ihren Unmut gegen die Vereinsführung zum Ausdruck brachten. FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Dieses Spiel macht Hoffnung auf ein echtes Titelrennen

FC Bayern vs. Leverkusen: Internationale Pressestimmen

Harry Kane: So steht es um die Verletzung des Stars vom FC Bayern Hintergrund ist, dass die Münchner in der laufenden Saison ein rot-schwarzes Heimtrikot tragen, während des Oktoberfests sogar eine spezielle Version in grau mit geändertem Wappen. Dabei steht in der Vereinssatzung, auf die die Fans mit ihrem Transparent anspielen, wortwörtlich: "Der Club führt den Namen 'Fußball-Club Bayern München e.V.', hat seinen Sitz in München und ist in dem Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Die Clubfarben sind Rot und Weiß." Zudem präsentierten die Fans gegen Bayer auch noch ein weiteres Transparent als Protest gegen die nicht in rot-weiß gestalteten Trikots. "Kein rot-weißes Trikot, ein verschandeltes Wappen, eurer 'Mia san Mia' ist nur Fassade!" war darauf zu lesen.

Anzeige

+++ 28. September, 13:04 Uhr: Musiala spricht über Zukunft - Bayern oder England?+++ Bis Sommer 2026 ist Jamal Musiala noch an den FC Bayern gebunden. Um ihr Supertalent nicht an andere Topklubs zu verlieren, will der FC Bayern schnellstmöglich mit Musiala verlängern. Bayern Präsident Hainer nannte Musiala jüngst sogar "Jahrhundertfußballer" und hinterlegte auch öffentlich das Interesse, das Supertalent langfristig zu binden. Im Interview mit dem englischen Guardian hat sich der 21-jährige Musiala jetzt selbst zu seiner Zukunft geäußert: "Ich habe keinen wirklichen Plan. Ich versuche nicht, zu weit nach vorne zu blicken, wo ich einmal sein will. Situationen können sich jährlich oder sogar jeden Monat ändern." Ein klares Bekenntnis klingt anders, allerdings sehe er aktuell auch keinen Grund für eine Veränderung: "Ich bin für alles offen - aber ich bin sehr glücklich, wo ich momentan bin." Er fühle sich zu 50 Prozent deutsch und zu 50 Prozent englisch und habe immer noch eine englische Seite in sich. Die "SportBild" hatte zuletzt berichtet, dass es ein geheimes Treffen zwischen Bayern-Führung und der Musiala-Seite gegeben hatte, um sich über eine potenzielle Vertragsverlängerung zu verständigen. Die Bosse der Münchner sollen unter anderem einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt haben. Konkurrenz hat der FC Bayern von diversen europäischen Topklubs - unter anderem Real Madrid und Manchester City sollen um Musiala buhlen.

Anzeige

+++ 27. September, 17:25 Uhr: Rekordmeister muss bei Musiala-Verlängerung laut Lothar Matthäus "All-in gehen" +++ Jamal Musiala erwischte mit drei Toren und einem Assist in vier Bundesliga-Spielen einen Saison-Start nach Maß. Wenig überraschend hat "Sky"-Experte Lothar Matthäus vor dem Top-Spiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen (am Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) betont, dass die Münchner beim Versuch, den Vertrag des Offensivkünstlers zu verlängern, bis an Äußerste gegen müssen. "Bei Musiala darf man keine Schmerzgrenze haben. Da muss man All-in gehen", erklärte der 63-Jährige, der von den Bayern genau dieses Verhalten aber auch erwartet: "Ich würde All-in gehen. Und ich glaube schon, dass Bayern das auch macht." FC Bayern: Leon Goretzka als Ersatz für einen verletzten Superstar?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker Der 21-Jährige steht noch bis 2026 unter Vertrag, doch die internationale Konkurrenz dürfte nicht zögern, sollte sich die Chance auf eine Verpflichtung ergeben und die Entwicklungen in München genau verfolgen. Entsprechend ist der FCB gut beraten, besser früh als spät klar Schiff zu machen. "Eigentlich müsstest du ihm einen lebenslangen Vertrag geben", wurde Matthäus noch deutlicher. Daneben sieht der Experte bei Star-Neuzugang Michael Olise, der am vergangenen Spieltag mit zwei Toren und zwei Assists gegen Werder Bremen beeindruckte, deutliche Parallelen zu einer Klub-Ikone: "Auf seiner Position haben wir ja einen Arjen Robben gehabt. Da würde ich ihn schon irgendwie sehen, wenn er die nächsten drei, vier Jahre bei Bayern spielt." In einem Bereich sieht Matthäus den 22-Jährigen sogar noch vor dem Niederländer: "Er sieht seine Mitspieler noch besser als Arjen Robben. Er hat Geschwindigkeit, Spielwitz, er erkennt die Situation; doch, so ein bisschen Arjen Robben schon."

+++ 27. September, 9:50 Uhr: Bayern-Boss Eberl will wohl Ex-Schalke-Chef Hechelmann holen +++ Bereits vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass der FC Bayern Nils Schmadtke als Chefscout verpflichten will, der dann die Nachfolge von Markus Pilawa übernehmen soll. Unterstützung könnte Schmadtke nach "tz"-Informationen von dem langjährigen Schalke-Chef Andre Hechelmann bekommen. Das sollen aktuell aber noch "Gedankenspiele" sein. FC Schalke 04: Beförderung von Jakob Fimpel zum Cheftrainer zu teuer? Zuletzt arbeitete der 40-Jährige bis zum März 2024 bei Zweitligist Schalke 04, war dort unter anderem als Technischer Direktor und Sportdirektor tätig. Zuvor war er unter anderem Chefscout bei Mainz 05.

Anzeige

Anzeige

+++ 26. September, 10:30 Uhr: Bosse dachten wohl an Rückholaktion von Dante +++ Die Bayern hätten im vergangenen Wintertransferfenster beinahe für einen echten Coup gesorgt - und einen alten Bekannten zurückgeholt. Wie die "tz" berichtet, wäre Innenverteidiger Dante im Frühjahr beinahe an der Säbener Straße aufgeschlagen. Innerhalb des Klubs sei "kurzzeitig über eine halbjährige Rückholaktion diskutiert" worden, heißt es in der Meldung weiter. Nach akuten Personalproblemen in der Defensive fiel die Wahl bekanntlich jedoch auf Eric Dier und gegen den ehemaligen Fan-Liebling, der im Mai dann seinen Vertrag um ein weiteres Jahr beim OGC Nizza verlängern sollte. Der 40-Jährige (wird Mitte Oktober 41) läuft seit August 2016 für die Südfranzosen auf. Damals zahlte das Team aus der Ligue 1 vergleichweise preiswerte 2,5 Millionen Euro für den Ex-Spieler des VfL Wolfsburg, zuvor spielte er u.a. auch für Borussia Mönchengladbach und eben den FC Bayern. Trotz seiner eher kurzen Zeit beim FC Bayern hinterließ der Linksfuß bleibenden Eindruck. Zwischen 2012 und 2015 kickte er drei Spielzeiten für den deutschen Rekordmeister. Gleich in seinem ersten Jahr an der Isar gewann der Defensivspieler das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League und genießt nach wie vor einen exzellenten Ruf in München.

+++ 25. September, 16:45 Uhr: Ticket-Run auf Topspiel gegen Bayer +++ Das Topspiel am Samstag zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen ist längst ausverkauft, das Heimspiel des Rekordmeister gegen den aktuellen Titelträger zieht die Fans beider Teams in ihren Bann. FC Bayern: Nils Schmadtke soll Nachfolger von Chefscout Markus Pilawa werden 75.024 Zuschauer werden Samstag in der Allianz Arena dabei sein. Es hätten übrigens viel mehr sein können. Denn wie der "kicker" berichtet, hat der FC Bayern bereits am 25. Juli sein eigenes Ticketportal für die Begegnung geschlossen. Demnach sollen zu dem Zeitpunkt 351.000 Ticketanfragen vorgelegen haben - bedeutet: Der FCB hätte seine Arena rund fünfmal vollmachen können! Während die Anzahl der Anfragen für "normale" Bundesliga-Spiele bei rund 200.000 liegt, ist der Zuspruch für das Bayer-Spiel auf dem Niveau der Viertelfinal- und Halbfinal-Heimspiele in der Champions League gegen Arsenal und Real Madrid aus der vergangenen Saison.

Anzeige

+++ 25. September, 14:54 Uhr: Manuel Neuer gegen Leverkusen wohl einsatzbereit +++ Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) offenbar wieder auf die Dienste von Kapitän Manuel Neuer setzen. Wie die "Abendzeitung" berichtet, hat der Torwart seine Verletzungsprobleme überwunden und steht im Schlager gegen den amtierenden Meister zur Verfügung. Der 38-Jährige hatte beim 5:0-Sieg in Bremen am vergangenen Wochenende kurzfristig passen müssen, nachdem er wenige Tage zuvor beim Auftaktsieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) wegen einer Fußverletzung ausgewechselt werden musste. Sowohl in der zweiten Halbzeit gegen den kroatischen Meister als auch in Bremen war Neuer von seinem Ersatzmann Sven Ulreich vertreten worden.

Anzeige

+++ 24. September, 09:43 Uhr: Tah-Ersatz - Bayern-Interesse an Nottinghams Murillo +++ Der Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern sollte die in der vergangenen Saison oft wacklige Defensive des Rekordmeisters stabilisieren, insbesondere, nachdem der Abgang von Matthijs de Ligt eine große Lücke hinterlassen hatte. Doch nach langem Tauziehen der Münchner mit Meister Leverkusen platzte der Wechsel. Entsprechend sieht der FC Bayern sich aktuell auf dem europäischen Markt nach Ersatz um und hat dabei offenbar ein Mega-Talent von Nottingham Forest ins Auge gefasst. Wie das Portal "HITC" berichtet, beobachtet man an der Säbener Straße ganz genau die Entwicklung des brasilianischen Innenverteidigers Murillo. Der 22-Jährige wechselte vergangenes Jahr von seinem Jugendklub Corinthians in die Premier League und überzeugte bei Forest auf Anhieb. Auch in der aktuellen Saison ist Murillo unumstößlicher Stammspieler. Bald könnte nun der Schritt zu einem europäischen Topklub folgen. Neben dem FC Bayern sind wohl unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona am brasilianischen Talent dran, dessen Marktwert auf 35 Millionen Euro taxiert wird.

+++ 23. September, 18:57 Uhr: Rekordmeister trennt sich von Markus Pilawa +++ Für Chefscout Markus Pilawa ist das Kapitel FC Bayern nach nur zwei Jahren offenbar beendet. Zwar hat der Verein die Trennung nicht offiziell bestätigt, doch entsprechende Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Das berichtet die "tz". Grund für die Entscheidung: Die FCB-Bosse Max Eberl sowie Christoph Freund haben wohl andere Ideen in puncto Transfers. Pilawa wurde noch von Hasan Salihamidzic und Marco Neppe an die Säbener Straße gelotst - beide sind mittlerweile vereinslos. Wer in die Fußstapfen des gebürtigen Bochumers treten wird, ist noch nicht bekannt. Laut "BILD"-Informationen möchte Sport-Vorstand Eberl die Position mit einem "eigenen Vertrauten" besetzen. Vor seinem Engagement in der Isar-Metropole war Pilawa zehn Jahre lang für Borussia Dortmund tätig. Dort machte er zum Beispiel mit den Entdeckungen von späteren Top-Stars wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham auf sich aufmerksam.

+++ 22. September, 11:50 Uhr: Alphonso Davies spricht über Zukunft beim FC Bayern +++ Bleibt Alphonso Davies über den Sommer 2025 hinaus beim FC Bayern oder verlässt der Kanadier den deutschen Rekordmeister? Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat sich der Linksverteidiger nun zum aktuellen Stand geäußert. "Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen", wird "Phonzie" zitiert. Knackpunkt sind laut Medienberichten seit einiger Zeit die Gehaltsforderungen des 23-Jährigen, der in der Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde. So will der FCB offenbar nur 13 Millionen Euro pro Jahr zahlen, nach Informationen der "Bild" fordert die Davies-Seite allerdings 16 Millionen Euro plus Boni und ein Handgeld von weiteren 15 Millionen. "Sport1" vermeldet gar ein gewünschtes Salär von rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Aktuell liegen die Gespräche wohl auf Eis. Während Davies einen Verbleib nicht ausschloss, gab er aber auch kein klares Bekenntnis zu den Münchnern ab: "Das ist eine gute Frage, da müsst ihr mit meinem Berater sprechen. Mein Fokus liegt jetzt gerade darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Über das andere Thema mache ich mir gerade keine Gedanken.“