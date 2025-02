Der FC Bayern München kommt nach der Pleite in Rotterdam auch gegen Aufsteiger Kiel am Ende noch ins Schlingern. So sind die Saisonziele in Gefahr. Ein Kommentar.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Souverän ist anders: Der Auftritt des FC Bayern in der Schlussphase gegen Holstein Kiel war den eigenen Ansprüchen nicht würdig.

4:0 führten die Münchner bereits nach 54 Minuten und vieles sprach für ein Schützenfest wie beim 6:1 im Hinspiel, wenn nicht einen noch höheren Sieg.

Stattdessen aber schenkte der Rekordmeister dem eigentlich geschlagenen Aufsteiger nicht nur durch einen Fehlpass von Minjae Kim den Ehrentreffer durch Finn Porath.

Vielmehr befanden sich die FCB-Stars in der Nachspielzeit offenbar mit Kopf und Beinen schon in der Kabine, so dass die tapferen Kieler durch ein Doppelpack von Steven Skrzybski noch auf 3:4 herankamen und in letzter Sekunde sogar beinahe noch zu einer weiteren Torchance zum Ausgleich gekommen wären.

Nicht zu vergessen zwei Riesenchancen der Gäste schon in der ersten Halbzeit, als sich die gewohnt (zu) hoch stehende Bayern-Defensive nicht zum ersten Mal mit schnellem Gegenpressing überspielen ließ.