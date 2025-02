"Ich fand ihn in Leipzig überragend, aber es ist schon erstaunlich, wie viele technische Fehler ihm beim FC Bayern passieren und wie viele Gegentore über seine Seite kommen."

Zwar sei nach Meinung von Klasnic nicht alles an dem Franzosen schlecht, viele positive Dinge wusste er allerdings auch nicht zu berichten.

"Die Abwehr ist gar nix. Den Upamecano kannst du gleich wegschmeißen. Die meisten Fehler passieren über seine Seite", pestete der Kroate im Rahmen der Talkrunde "At Broski" auf der Sportbusiness-Plattform Spobis in Hamburg.

Nach Meinung von Ex-Bundesliga-Star Ivan Klasnic stellt Dayot Upamecano in der Defensive der Münchner die klare Schwachstelle dar. Die von ihm dazu gewählten Worte sorgen nun für Aufsehen.

Die Abwehr des FC Bayern München zeigte sich zuletzt alles andere als sicher. Drei Gegentore in der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam, drei Gegentore in der Bundesliga gegen Holstein Kiel.

+++ 7. Februar, 07:39 Uhr: Goretzka überrascht mit Geburtstags-Post +++

Am Donnerstag wurde Leon Goretzka 30 Jahre alt. Auf Instagram reagierte der Champions-League-Sieger von 2020 mit einem Post auf seinen besonderen Tag. Auf ein paar warme Worte folgte überraschenderweise ein Gedicht des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling.

"Wenn keiner dir mehr glaubt, nur du vertraust dir", kam darin vor und weiter: "Und du erträgst ihr Misstrauen in Geduld." Kipling schreibt in seinem Werk zudem von Neuanfängen: "Du beginnst noch einmal ganz von vorne und sagst kein Wort, was du dabei riskierst."

Und weiter: "Wenn dich nicht Feind noch Freund verletzen können und du die Hilfe niemandem verwehrst. Wenn du in unverzeihlicher Minute sechzig Sekunden verzeihen kannst: Dein ist die Welt - und alles, was darin ist. Und was noch mehr ist - dann bist du ein Mensch!"

Ob und inwiefern diese Zeile auf seine sportliche Situation bezogen sind, ist unklar. Goretzka gilt beim FC Bayern nach wie vor als Verkaufskandidat.

Sportlich läuft es für den Mittelfeldspieler zwar besser, aufgrund des hohen Gehalts von 17 Millionen Euro wollen ihn die Münchner wohl dennoch weiterhin im Sommer abgeben. Der Routinier steht noch bis 2026 beim Rekordmeister unter Vertrag.