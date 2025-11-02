Der FC Bayern München hält heute seine Jahreshauptversammlung ab, Präsident Herbert Hainer bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. ran tickert das Geschehen im BMW Park live. Von der Bayern-Jahreshauptversammlung berichtet Martin Volkmar Beste Stimmung beim FC Bayern München vor der Jahreshauptversammlung. Nach dem souveränen 3:0 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen steht der Rekordmeister mit neun Siegen aus neun Spielen an der Tabellenspitze. Kommentar: Bayerns Dominanz ist ein Armutszeugnis für die Bundesliga Doch abseits des Fußballplatzes gab es zuletzt dennoch Diskussionen. Etwa um eine angedachte und nach massiven Fanprotesten abgesagte Hospitanz von Jerome Boateng und die Partnerschaft mit der Fluglinie Emirates ein. Wichtigster Tagesordnungspunkt der JHV ist aber die Wiederwahl von Präsident Herbert Hainer, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt. ran tickert die Veranstaltung live aus dem BMW Park.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ 2. November, 11:20 Uhr: FC Bayern feiert neuen Mitglieder-Rekord! "Wir kennen unsere Wurzeln und erhalten unseren Kern. Unsere DNA ist unbezahlbar und die müssen wir uns erhalten", sagt Hainer. "Der FC Bayern steht auf drei Säulen: Sportlicher Erfolg, wirtschaftliche Stabilität und soziale Veranwtortung." Aktuell habe der FC Bayern im Schnitt rund 1000 Anmeldungen pro Woche und insgesamt eine neue Bestmarke von von 432.500 Mitgliedern erreicht: "Kein anderer Verein zählt so viele Mitglieder!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 2. November, 11:15 Uhr: Ex-Basketball-Boss Marko Pesic zum Ehrenmitglied ernannt Anschließend preist Hainer die Triumphe der Fußball-Frauen, die in der vergangenen Spielzeit das Double gewannen. Danach sind die Basketballer an der Reihe, die zum siebten Mal die Meisterschaft holten. Schließlich würdigt der Bayern-Boss den scheidenden Geschäftsführer Marko Pesic, dessen erfolgreiches Wirken über 15 Jahre in einem emotionalen Film zusammengefasst wird. "Dank Ihnen ist München auch eine Basketballstadt geworden und auch im Basketball eine absolute Größe", sagt Hainer, der Pesic schließlich auf die Bühne bittet. Dort wird der sichtlich gerührte Ex-Nationalspieler per Standing Ovations zum Ehrenmitglied ernannt.

+++ 2. November, 11:05: Lob für Kompany, Upamecano soll verlängern Danach lobt Hainer die Arbeit von Trainer Kompany und seinen Spielern: "Vincent ist ein Identitätsmagnet, er hat den FC Bayern auf Anhieb verstanden. Zudem versammlen sich alle Spieler hinter ihm, weil sie an ihn glauben. Ich möchte an dieser Stelle ein großes Kompliment an unsere sportiche Leitung mit Max Eberl und Christoph Fruend aussprechen (großer Applaus)." Zudem würdigt er die vor einem Jahr angekündigte Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich. "Diese Verlängerung sowie die von Vincent Kompnayn sind allesamt ein zeichen, dass hier etwas Großes wächst. Lieber Dayot Upamecano, gerne zur Nachahmung empfohlen."

Zudem hebt er Harry Kane heraus und die Sturheit von Jan-Christian Dreesen, den Engländer trotz der 100 Millionen Ablöse 2023 zu verpflichten. Danach sagt er nach einem kurzen Einspieler über die Verabschiedung von FCB-Legende Thomas Müller: "Lieber Thomas, du hast 25 von 125 Jahren FC Bayern Geschichte geprägt. Wir drücken dir für die Playoffs mit den Vancouver Whitecaps ganz fest die Daumen. Lasst uns einen riesigen Applaus über den großen Teich schicken."

Anzeige

+++ 2. November, 10:55 Uhr: Bericht des Präsidenten Erster Tagesordnungspunkt ist der Bericht des Präsidenten. Hainer verweist unter anderem auf das "bayrische historische Triple" der drei deutschen Meisterschaften von Männer- und Frauen-Fußballern sowie den Basketballern. "Wir grüßen auch heute wieder die Konkurrenz von ganz oben, von der Spitze, weil der FC Bayern auch nach 125 Jahren nicht vor seinem Trophäneschrank sitzt, sondern immer hungrig bleibt. Es hat sich viel verändert aber eines blieb immer gleich: Dass sich der FC Bayern nicht an der Konkurrenz orientiert, sondern nur an sich selbst."

Anzeige

+++ 2. November, 10:50 Uhr: Begrüßung von Herbert Hainer, Video-Botschaft von Kompany Nach einem längeren Einspielfilm der Erfolge der Bayern-Teams in der abgelaufenen Saison begrüßt Herbert Hainer alle Anwesenden. Unter anderem sind Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Vize-Kanzler Lars Klingbeil vor Ort. Während die komplette Frauen-Mannschaft um Kapitänin Giulia Gwinn anwesend ist, fehlen die Profis wegen der Vorbereitung auf den Champions-League-Kracher Paris St. Germain am Dienstag. Neben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund vertritt lediglich der verletzte Hiroki Ito die Profis. Dafür gibt es von Trainer Vincent Kompany eine Video-Botschaft. "Wir werden alles tun, um euch eine erfolgreiche Saison zu bieten. Vielen Dank für die Super-Unterstützung von euch", sagt der Chefcoach, dessen Aussagen lautstark beklatscht werden.

Anzeige

+++ 2. November, 10:35 Uhr: JHV geht leicht verspätet los Ein paar Minuten nach dem offiziellen Beginn um 10.30 Uhr wird die Versammlung nach dem Abspielen der neuen Bayern-Hymne eröffnet. Für das aktuelle Präsidium mit Herbert Hainer, Dieter Mayer und Walter Mennekes sowie CE Jan-Christian Dreesen gibt es beim Einmarsch in die Halle Applaus.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ 2. November, 10:10 Uhr: Die Plätze füllen sich Langsam füllen sich die Ränge im BMW Park, der aufgrund der Bestuhlung des Innenraums rund 8.000 Plätze fassen dürfte. Allerdings waren im Vorjahr nur eund 1700 Mitglieder anwesend, diesmal dürften es wegen der anstehenende Wahlen etwas mehr sein. Das ist aber nur ein Bruchteil der insgesamt rund 410.000 Mitglieder (Stand: Juli 2025), wobei viele davon auch im Ausland leben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

+++ 2. November, 9:10 Uhr: Die Tagesordnungspunkte im Überblick Jede Mitgliederversammlung besteht aus verschiedenen Tagesordnungspunkten, so sieht die Planung bei den Bayern heute aus: TOP 1 Bericht des Präsidenten

TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

TOP 4 Entlastung des Präsidiums

TOP 5 Wahl des Präsidiums

TOP 6 Wahl des Ehrenrats

TOP 7 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

TOP 8 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

TOP 9 Verschiedenes

+++ 2. November, 09:05 Uhr: Dritte Amtszeit für Herbert Hainer? +++ 2019 trat Herbert Hainer die Nachfolge von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern an, sagenhafte 98,1 Prozent der Stimmen erhielt der ehemalige Adidas-Chef damals. Bei seiner Wiederwahl 2022 sank die Zustimmung aber deutlich auf 78 Prozent, unter anderem wegen des umstrittenen Deals mit Qatar Airways. Jetzt bewirbt sich Hainer um eine dritte Amtszeit, in der jüngeren Vergangenheit verbesserte sich das Verhältnis zwischen ihm und den Bayern-Anhängern deutlich. In der vergangenen Saison konnte er als Vereinsboss Historisches feiern: die Fußballer, die Fußballerinnen und die Basketballer wurden allesamt Deutscher Meister.

Anzeige

+++ 2. November, 08:30 Uhr: Guten Morgen! +++ Wir melden uns live aus dem BMW Park in München, eine von zwei regulären Heimspielstätten der Basketballer des FC Bayern. Um 10:30 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung.