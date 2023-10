Begründung der Boateng-Absage: Hamann kritisiert den FC Bayern

Hamann-Kritik an Art und Weise der Boateng-Absage

Vor allem die Art und Weise, wie der FC Bayern letztlich verkündete, Boateng nicht unter Vertrag zu nehmen, hinterließ bei Hamann einen faden Beigeschmack.

"Inzwischen können Dayot Upamecano und Minjae Kim wieder schmerzfrei spielen, auch Matthijs de Ligt befindet sich auf dem Weg der Besserung, so dass sich die personelle Situation in der Innenverteidigung entspannt hat", schrieben die Münchner am Freitag in einer Pressemitteilung - für Hamann unglaubwürdig.