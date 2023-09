FC Bayern München: Joshua Kimmich gibt eine eindeutige Sechser-Antwort

"Ich bin der Meinung, dass ich beides kann. Ich kann sowohl den defensiveren Partner als auch den offensiveren Part spielen. Dementsprechend bin ich da relativ flexibel. So, wie wir es brauchen, so spiele ich es", so Kimmich.

Serge Gnabry (2. Einwechselspieler; Archivbild) Wird in der 69. Minute für Coman eingewechselt und muss in der 70. die Führung besorgen. Doch die Mega-Chance aus vier Metern verwandelt er nicht, Nicolas kann den Kopfball entschärfen. ran-Note: 4

Serge Gnabry (2. Einwechselspieler; Archivbild) Wird in der 69. Minute für Coman eingewechselt und muss in der 70. die Führung besorgen. Doch die Mega-Chance aus vier Metern verwandelt er nicht, Nicolas kann den Kopfball entschärfen. ran-Note: 4

Serge Gnabry (2. Einwechselspieler; Archivbild) Wird in der 69. Minute für Coman eingewechselt und muss in der 70. die Führung besorgen. Doch die Mega-Chance aus vier Metern verwandelt er nicht, Nicolas kann den Kopfball entschärfen. ran-Note: 4 © Philippe Ruiz

Harry Kane Lässt sich oft zurückfallen, um den Ball zu verteilen. Das klappt anfangs gut, weil er den einen oder anderen guten Ball spielt. Mit zunehmender Spieldauer hängt er aber mehr und mehr in der Luft, weil den Bayern gegen tief stehende und gut organisierte Gladbacher wenig einfällt. Bleibt trotz verbesserter Spielanlage der Bayern ohne echte Torchance in der zweiten Hälfte und damit erstmals in dieser Saison komplett blass. ran-Note: 5

Harry Kane Lässt sich oft zurückfallen, um den Ball zu verteilen. Das klappt anfangs gut, weil er den einen oder anderen guten Ball spielt. Mit zunehmender Spieldauer hängt er aber mehr und mehr in der Luft, weil den Bayern gegen tief stehende und gut organisierte Gladbacher wenig einfällt. Bleibt trotz verbesserter Spielanlage der Bayern ohne echte Torchance in der zweiten Hälfte und damit erstmals in dieser Saison komplett blass. ran-Note: 5

Harry Kane Lässt sich oft zurückfallen, um den Ball zu verteilen. Das klappt anfangs gut, weil er den einen oder anderen guten Ball spielt. Mit zunehmender Spieldauer hängt er aber mehr und mehr in der Luft, weil den Bayern gegen tief stehende und gut organisierte Gladbacher wenig einfällt. Bleibt trotz verbesserter Spielanlage der Bayern ohne echte Torchance in der zweiten Hälfte und damit erstmals in dieser Saison komplett blass. ran-Note: 5 © 2023 Getty Images

Kingsley Coman Versucht es auf links immer wieder mit seinen Dribblings und Vorstößen, bleibt aber so gut wie immer hängen. Auch ihm fehlt der kreative Geistesblitz. So bleibt es auch nach dem Seitenwechsel – aktiv, viel in Bewegung, aber zumeist ohne Fortune. ran-Note: 4

Kingsley Coman Versucht es auf links immer wieder mit seinen Dribblings und Vorstößen, bleibt aber so gut wie immer hängen. Auch ihm fehlt der kreative Geistesblitz. So bleibt es auch nach dem Seitenwechsel – aktiv, viel in Bewegung, aber zumeist ohne Fortune. ran-Note: 4

Kingsley Coman Versucht es auf links immer wieder mit seinen Dribblings und Vorstößen, bleibt aber so gut wie immer hängen. Auch ihm fehlt der kreative Geistesblitz. So bleibt es auch nach dem Seitenwechsel – aktiv, viel in Bewegung, aber zumeist ohne Fortune. ran-Note: 4 © RHR-Foto

Thomas Müller Erster Startelf-Einsatz für Müller. Wird anfangs oft von Kane gesucht, hat auch hin und wieder mal eine gute Szene, vor allem als Ballverteiler. So richtig ins Spiel findet er in den ersten 45 Minuten aber nicht. Bleibt wie gewohnt anspielbar zwischen den Linien, ist als falsche Neun aber nicht so zwingend und effektiv wie erhofft. ran-Note: 4

Thomas Müller Erster Startelf-Einsatz für Müller. Wird anfangs oft von Kane gesucht, hat auch hin und wieder mal eine gute Szene, vor allem als Ballverteiler. So richtig ins Spiel findet er in den ersten 45 Minuten aber nicht. Bleibt wie gewohnt anspielbar zwischen den Linien, ist als falsche Neun aber nicht so zwingend und effektiv wie erhofft. ran-Note: 4

Thomas Müller Erster Startelf-Einsatz für Müller. Wird anfangs oft von Kane gesucht, hat auch hin und wieder mal eine gute Szene, vor allem als Ballverteiler. So richtig ins Spiel findet er in den ersten 45 Minuten aber nicht. Bleibt wie gewohnt anspielbar zwischen den Linien, ist als falsche Neun aber nicht so zwingend und effektiv wie erhofft. ran-Note: 4 © 2023 Getty Images

Leroy Sane Dribbelt sich oft fest. In der 39. Minute mit einem Lattentreffer, sonst zwar viel in Bewegung, aber ohne letzte Durchschlagskraft. Ist vom Duell mit dem unangenehmen Wöber sichtlich angenervt, in der 58. Minute nach einem Kimmich-Zuckerpass aber zur Stelle. Insgesamt stark verbessert, immer gefährlich. ran-Note: 2

Leroy Sane Dribbelt sich oft fest. In der 39. Minute mit einem Lattentreffer, sonst zwar viel in Bewegung, aber ohne letzte Durchschlagskraft. Ist vom Duell mit dem unangenehmen Wöber sichtlich angenervt, in der 58. Minute nach einem Kimmich-Zuckerpass aber zur Stelle. Insgesamt stark verbessert, immer gefährlich. ran-Note: 2

Leroy Sane Dribbelt sich oft fest. In der 39. Minute mit einem Lattentreffer, sonst zwar viel in Bewegung, aber ohne letzte Durchschlagskraft. Ist vom Duell mit dem unangenehmen Wöber sichtlich angenervt, in der 58. Minute nach einem Kimmich-Zuckerpass aber zur Stelle. Insgesamt stark verbessert, immer gefährlich. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images

Joshua Kimmich Ist weitaus aktiver als Nebenmann Goretzka, fordert immer wieder den Ball. Die durchschlagende Idee hat er in der ersten Halbzeit aber auch nicht. Dafür aber in der 58. Minute, als er einen Ball sehenswert auf Sane schaufelt, der den Ausgleich besorgt. Kann mit einer seiner "gefürchteten" Ecken sogar den Siegtreffer vorbereiten. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Ist weitaus aktiver als Nebenmann Goretzka, fordert immer wieder den Ball. Die durchschlagende Idee hat er in der ersten Halbzeit aber auch nicht. Dafür aber in der 58. Minute, als er einen Ball sehenswert auf Sane schaufelt, der den Ausgleich besorgt. Kann mit einer seiner "gefürchteten" Ecken sogar den Siegtreffer vorbereiten. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Ist weitaus aktiver als Nebenmann Goretzka, fordert immer wieder den Ball. Die durchschlagende Idee hat er in der ersten Halbzeit aber auch nicht. Dafür aber in der 58. Minute, als er einen Ball sehenswert auf Sane schaufelt, der den Ausgleich besorgt. Kann mit einer seiner "gefürchteten" Ecken sogar den Siegtreffer vorbereiten. ran-Note: 2 © RHR-Foto

Leon Goretzka Wie präsentiert er sich nach Ausbootung bei der Nationalmannschaft? Arg durchwachsen. Viel gelingt ihm nicht, außerdem ist er beim Kopfballtor von Itakura nur staunender Beobachter, weil er zu weit weg steht. Kann dem Spiel keine Impulse und dringend benötigte Kreativität geben. Das setzt sich in Halbzeit zwei fort, in der Goretzka das Spiel nicht mitbestimmen und lenken kann. Unter dem Strich ein überraschend schwacher Auftritt. ran-Note: 5

Leon Goretzka Wie präsentiert er sich nach Ausbootung bei der Nationalmannschaft? Arg durchwachsen. Viel gelingt ihm nicht, außerdem ist er beim Kopfballtor von Itakura nur staunender Beobachter, weil er zu weit weg steht. Kann dem Spiel keine Impulse und dringend benötigte Kreativität geben. Das setzt sich in Halbzeit zwei fort, in der Goretzka das Spiel nicht mitbestimmen und lenken kann. Unter dem Strich ein überraschend schwacher Auftritt. ran-Note: 5

Leon Goretzka Wie präsentiert er sich nach Ausbootung bei der Nationalmannschaft? Arg durchwachsen. Viel gelingt ihm nicht, außerdem ist er beim Kopfballtor von Itakura nur staunender Beobachter, weil er zu weit weg steht. Kann dem Spiel keine Impulse und dringend benötigte Kreativität geben. Das setzt sich in Halbzeit zwei fort, in der Goretzka das Spiel nicht mitbestimmen und lenken kann. Unter dem Strich ein überraschend schwacher Auftritt. ran-Note: 5 © RHR-Foto

Alphonso Davies Auf der linken Seite engagiert, aber glücklos. Bekommt in Halbzeit eins nicht die letzte Konsequenz in seine Läufe und Bälle. Auch danach ein eher mauer Auftritt ohne Esprit. ran-Note: 4

Alphonso Davies Auf der linken Seite engagiert, aber glücklos. Bekommt in Halbzeit eins nicht die letzte Konsequenz in seine Läufe und Bälle. Auch danach ein eher mauer Auftritt ohne Esprit. ran-Note: 4

Alphonso Davies Auf der linken Seite engagiert, aber glücklos. Bekommt in Halbzeit eins nicht die letzte Konsequenz in seine Läufe und Bälle. Auch danach ein eher mauer Auftritt ohne Esprit. ran-Note: 4 © RHR-Foto

Noussair Mazraoui Sehr engagiert und offensiv eingestellt, mit vielen Ausflügen nach vorne, mit denen er aber überwiegend glücklos bleibt. Dafür wird aber sehr früh verwarnt. Nach einem Handspiel muss er sich merklich zurückhalten. Bleibt in der Pause in der Kabine. ran-Note: 3

Noussair Mazraoui Sehr engagiert und offensiv eingestellt, mit vielen Ausflügen nach vorne, mit denen er aber überwiegend glücklos bleibt. Dafür wird aber sehr früh verwarnt. Nach einem Handspiel muss er sich merklich zurückhalten. Bleibt in der Pause in der Kabine. ran-Note: 3

Noussair Mazraoui Sehr engagiert und offensiv eingestellt, mit vielen Ausflügen nach vorne, mit denen er aber überwiegend glücklos bleibt. Dafür wird aber sehr früh verwarnt. Nach einem Handspiel muss er sich merklich zurückhalten. Bleibt in der Pause in der Kabine. ran-Note: 3 © RHR-Foto

Der FC Bayern gewinnt in Gladbach: Die Noten zum Spiel Die Mannschaft des FC Bayern hat nach dem Transfer-Debakel am Deadline Day auf dem Platz einen Rückschlag knapp verhindert. Im Topspiel des 3. Spieltages kam der Rekordmeister bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu einem hart erkämpften 2:1. Wir haben die Noten für die Bayern.

Der FC Bayern gewinnt in Gladbach: Die Noten zum Spiel Die Mannschaft des FC Bayern hat nach dem Transfer-Debakel am Deadline Day auf dem Platz einen Rückschlag knapp verhindert. Im Topspiel des 3. Spieltages kam der Rekordmeister bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu einem hart erkämpften 2:1. Wir haben die Noten für die Bayern.

Der FC Bayern gewinnt in Gladbach: Die Noten zum Spiel Die Mannschaft des FC Bayern hat nach dem Transfer-Debakel am Deadline Day auf dem Platz einen Rückschlag knapp verhindert. Im Topspiel des 3. Spieltages kam der Rekordmeister bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu einem hart erkämpften 2:1. Wir haben die Noten für die Bayern. © 2023 Getty Images

Gute zwei Stunden später hatte er seinen Trainer ein Stück weit Lügen gestraft, denn Kimmich zügelte sich nicht, sondern zog die Fäden, war kreativ und effektiv. Auch offensiv. Und das als defensiver Sechser.

Kimmich glaubt nach dem Chaos am Deadline Day, als die von Tuchel so vehement geforderte "Holding Six" Joao Palhinha schon an der Säbener Straße weilte, dass man trotzdem einen guten Kader habe. "Man hat auch heute wieder gesehen, wer alles von der Bank kommt. Ich habe Vertrauen in unseren Kader und unsere Mannschaft", so Kimmich.

Wenn alle gesund bleiben, sei man nicht zu dünn besetzt, so Kimmich, auch in der Abwehr nicht, die nach den Abgängen von Josip Stanisic und Benjamin Pavard eine potenzielle Schwachstelle ist. Kimmich hofft deshalb, "dass wir alle gesund bleiben".