+++ Update, 2. März, 16:39 Uhr: Joshua Kimmich trainierte am Sonntag individuell +++ Wie die "Bild" berichtet, hat der zuletzt am Oberschenkel verletzte Bayern-Star Joshua Kimmich am Sonntag zumindest individuell trainiert. Nach dem gemeinsamen Warmmachen habe der Mittelfeldspieler separat von der restlichen Mannschaft trainiert. Ob er in der Champions League am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen (ab 21:00 Uhr im Liveticker) sein Comeback geben kann, sei aber noch offen. Ebenfalls eine individuelle Einheit gab es demnach für Eric Dier, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Joao Palhinha und Alphonso Davies. Dabei soll es sich jeweils um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt haben. Erstmals nach seiner Nierenquetschung war zudem auch Keeper Daniel Peretz wieder mit dem Team auf dem Trainingsplatz.

+++ Update, 28. Februar, 16:35 Uhr: Zwei weitere Stars fallen gegen Stuttgart aus +++ Nicht nur Joshua Kimmich wird dem FC Bayern beim Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) fehlen. Nach ran-Informationen werden auch Sacha Boey und Aleksandar Pavlovic ausfallen. Dem FCB fehlen im Spitzenspiel dadurch zwei wichtige Stützen im Mittelfeld sowie Rechtsverteidiger Boey. Pavlovic und Boey fallen nicht wie Kimmich verletzt aus, sondern sind beide mit einer Erkältung in München geblieben.

+++ Update, 28. Februar, 07:05 Uhr: 110 Millionen Euro! Minjae Kim mit Ausstiegsklausel? +++ Einst ein Tabu, heute vollkommen normal? Auch Minjae Kim soll beim FC Bayern München angeblich eine Ausstiegsklausel haben. Wie "Bild" erfahren haben will, soll diese bei 110 Millionen Euro liegen. In der Vergangenheit wurden solche Exit-Optionen für die Spieler vom Rekordmeister in der Regel vermieden. Zuletzt wurde berichtet, dass Jamal Musiala für seine jüngst unterzeichnete Vertragsverlängerung ebenfalls eine Ausstiegsklausel verlangt habe. Diese soll laut verschiedenen Medienberichten auf 175 Millionen Euro festgelegt sein. Auch bei Harry Kane gibt es Gerüchte, dass er eine solche Option im Vertrag haben könnte. Kim wechselte im Sommer 2023 für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum FC Bayern. Dort hat er noch bis 2028 Vertrag.

+++ Update, 27. Februar, 10:05 Uhr: Kompany und Eberl vermeiden klares Bekenntnis zu Müller-Zukunft +++ Verlängert der FC Bayern noch einmal mit Thomas Müller? Diese Frage schwebt seit Wochen über der Säbener Straße. Vincent Kompany und Max Eberl haben jetzt erneut ein öffentliches Bekenntnis zur Weiterbeschäftigung des Urgesteins vermieden. "Im Moment haben wir dieses Gespräch mit Thomas noch nicht geführt, daher gibt es auch nichts über nächste Saison zu sagen", meinte Kompany zu einer Frage zu Müllers Rolle in der kommenden Saison. Sportvorstand Max Eberl gab zu, dass der 35-Jährige auch nicht immer mit seiner Rolle zufrieden war, lobt Müller aber ausdrücklich: "Natürlich ist Thomas auch mal stinkig, wenn er nicht spielen darf. Wir wollen ja aber auch Profis haben, die nicht sagen 'Alles easy und ich gehe nach Hause und schaue nur auf mein Konto'. Wir wollen jemanden, der trotz seines hohen Alters, trotz der unfassbaren Erfolge, die er schon hatte, immer noch Erfolg haben will. Und das ist eine Rolle, die uns guttut." Festlegen auf einen Verbleib des Routiniers wollte sich Eberl aber auch nicht: "Wir werden mit Thomas reden und dann wird es eine Entscheidung geben, was die neue Saison betrifft." Auch interessant: FC Bayern zieht Vertragsangebot an Joshua Kimmich angeblich zurück

+++ Update, 26. Februar, 7:43 Uhr: Job-Garantie für Vincent Kompany bei Meistertitel? +++ Vor den anstehenden Achtelfinal-Spielen in der Champions League gegen Bayer Leverkusen wollen die Bosse des FC Bayern offenbar den Druck von Trainer Vincent Kompany nehmen. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Belgier auch bei einem vorzeitigen Scheitern in der Königsklasse eine Job-Garantie erhalten. Demnach würde es der Führung des Klubs reichen, wenn Kompany die Bayern nach dem verlorenen Titelkampf in der vergangenen Saison die deutsche Meisterschaft gewinnt. Mit derzeit acht Punkten Vorsprung in der Tabelle auf Titelverteidiger Leverkusen haben die Bayern beste Chancen auf die Meisterschaft. Erst in der nächsten Saison solle Kompany dann beweisen, dass er mit seiner offensiven Spielphilosophie noch erfolgreicher sein könne. In den bisherigen drei Spielen gegen Bayer in dieser Saison reichte es für das Team von Kompany noch nicht zu einem Sieg. Zwei Remis in der Bundesliga steht die Niederlage und das Aus im DFB-Pokal gegenüber.

+++ Update, 25. Februar, 11:46 Uhr: Toptalent Tarek Buchmann in die 2. Bundesliga? +++ 540 Tage war Tarek Buchmann ausgefallen, jetzt ist das Bayern-Toptalent zurück. Und bald schon wieder weg? Der 19-Jährige, der unter anderem wegen Muskelverletzungen so lange gefehlt hatte, trainiert bei den Profis mit, soll aber mit Regionalliga-Einsätzen Spielpraxis erhalten. "Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie fürsorglich der Verein mit mir in dieser schwierigen Zeit umgegangen ist, dass wirklich alles für mich getan wurde", sagte Buchmann zuletzt. Der Innenverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2026 beim FC Bayern. Sollten die Bayern weiter an Buchmann festhalten und seine weitere Entwicklung nach seinem Comeback beobachten wollen, dürften sie den Vertrag des Defensivmannes bald verlängern. Wie der "kicker" berichtet, steht dann eine Leihe im Raum. Demnach sollen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bereits angefragt haben.

+++ Update, 24. Februar, 22:46 Uhr: Eberl spricht über Zukunft von Leroy Sane +++ Wie geht es weiter mit Leroy Sane? Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Ein Verbleib erscheint alles andere als sicher. Nun hat sich Sportvorstand Max Eberl zum Stand der Gespräche geäußert. "Wir machen unseren Job. Wenn wir denken, es ist das Richtige für Leroy, dann machen wir es. Wenn wir denken, dass es nicht das Richtige ist, dann machen wir es nicht. Wir führen Gespräche mit Leroy und seinen Beratern", sagte Eberl der "tz". Der 29 Jahre alte Sane gehört mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von rund 20 Millionen Euro aktuell zu den Topverdienern des Klubs. Dem gegenüber stehen stark schwankende Leistungen des Linksfußes.

+++ Update, 24. Februar, 10:10 Uhr: Bericht: Bayern wieder in Kontakt mit Calhanoglu +++ Wechselt Hakan Calhanoglu doch noch zum FC Bayern? Im vergangenen Sommer war der Mittelfeldspieler bereits Thema bei den Münchnern, wie er selbst Ende 2024 in einem Interview mit "Corriere dello Sport" erklärte. "Bayern wollte mich letzten Sommer. Da war die EM. Bis sie vorbei war, hat mein Berater nichts zu mir gesagt. Dann rief er an und berichtete mir von dieser Möglichkeit. Ich habe ihn sofort unterbrochen und ihm ohne Zögern gesagt: 'Sprich mit Inter, nicht mit mir. Ich werde nur tun, was sie wollen. Ich habe diesem Verein so viel zu verdanken'." Das Resultat ist bekannt, der 31-Jährige blieb in Italien. Laut "teamtalk" haben die Verantwortlichen des FCB aber auch weiterhin mit Calhanoglu Kontakt. Dazu kommt: Neben dem Spieler sollen die Bosse auch mit dem Klub in Verbindung stehen. Demnach soll die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel nach der Saison gestiegen sein und der Rekordmeister neben Interessenten aus Saudi-Arabien die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben. Aber: die Münchner wollen wegen eines selbst verhängten Transferstopps erst Spieler verkaufen und Platz in Sachen Budget schaffen, ehe neue Stars kommen. Der Türke besitzt bei Inter noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro geschätzt.

+++ Update, 23. Februar, 18:17 Uhr: Joshua Kimmich verletzt ausgewechselt +++ Bittere Szene für den FC Bayern: Nationalspieler Joshua Kimmich ist im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Schlussphase der ersten Halbzeit offensichtlich angeschlagen ausgewechselt worden. Der 30-Jährige setzte sich zunächst auf den Rasen und wurde behandelt, wo genau seine Beschwerden lagen, war nicht direkt zu erkennen. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor. Ein längerer Ausfall des Führungsspielers wäre eine Hiobsbotschaft für den deutschen Rekordmeister. In den kommenden Wochen stehen unter anderem die beiden Achtelfinalspiele in der Champions League gegen Bayer Leverkusen auf dem Programm.

+++ Update, 23. Februar, 13:16 Uhr: Harry Kane für Frankfurt-Spiel wohl rechtzeitig fit +++ Vincent Kompany kann für Bayern Münchens Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr im Liveticker) wohl auf Harry Kane zurückgreifen. Laut "Bild" soll der englische Torjäger rechtzeitig für das Duell gegen die Hessen wieder fit sein. Allerding sei dem Bericht nach unklar, ob es für Kane schon für die Startelf reiche oder er zunächst auf der Bank Platz nehmen werde. Kane musste zuletzt beim torlosen Remis der Münchner in Leverkusen verletzt ausgewechselt werden.

+++ Update, 22. Februar, 17:39 Uhr: Real Madrid nimmt offenbar Abstand von Joshua Kimmich +++ Der FC Bayern hat im Werben um die Zukunft von Joshua Kimmich offenbar einen Konkurrenten weniger. Wie die "Bild" berichtet, hat sich Real Madrid aus dem Poker um den deutschen Nationalspieler zurückgezogen. Ohnehin habe es zwischen beiden Parteien nur "lose Gespräche" gegeben, keine echten Verhandlungen. Da Kimmichs Vertrag in München im Sommer ausläuft, darf er seit 1. Januar offiziell mit anderen Klubs in Kontakt treten. Dem Bericht zufolge stehe eine Einigung zwischen Bayern und Kimmich über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit kurz bevor. Knackpunkt sei das Gehalt, allerdings sei man nicht weit von einer Übereinkunft entfernt.

+++ Update, 22. Februar, 10:15 Uhr: Kompany antwortet auf Müller-Kritik von Matthäus +++ Gegen Celtic Glasgow kam Thomas Müller erst wenige Sekunden vor dem Ende der Partie aufs Feld. TV-Experte Lothar Matthäus kritisierte die Entscheidung von Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Folge und nannte die Aktion "eine Demütigung". Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt (am Sonntag ab 17:30 Uhr im Liveticker) bezog Kompany auf Nachfrage Stellung zu der Thematik und legte seine Gründe dar. "Meine Mentalität, und die von Thomas auch, wie ich ihn kenne, ist, dass jeder Moment wichtig ist. Es ist so unglaublich selten, dass man für einen Verein wie den FC Bayern spielen kann", so der Belgier. Jeder Moment sei speziell und wichtig. "In einem Spiel, in dem wir dieses Tor machen am Ende, es hätte zehn oder 15 Minuten früher sein können - ich hätte wahrscheinlich den gleichen Wechsel gemacht. Aber unsere Mentalität ist einfach, dass jeder Moment ganz besonders ist für diesen Verein. Das dürfen wir nicht vergessen", so Kompany weiter. Einen Einsatz von Harry Kane, der gegen die Schotten verletzt ausgewechselt werden musste, ließ der Coach noch offen.

+++ Update, 21. Februar, 10:05 Uhr: Wegen Musiala! Bayern-Star forderte wohl Ausstiegsklausel +++ Erst kürzlich verkündete der FC Bayern die Vertragsverlängerungen von Alphonso Davies und Jamal Musiala, schon bald könnte Dayot Upamecano folgen. Der Abwehrspieler soll in den laufenden Verhandlungen laut "SportBild" aber eine Ausstiegsklausel gefordert haben. Demnach witterte der Franzose seine Chance, nachdem die Bayern bereits Harry Kane und nun auch Musiala eine Klausel gewährten. Diese publik gewordenen Informationen sorgen offenbar dafür, dass mehr und mehr Spielerberater in Verhandlungen versuchen, Klauseln für ihre Klienten auszuhandeln. In der Vergangenheit gewährten die Münchner selbst ihren besten Spielern solche Klauseln nicht. Aber: Die Bayern-Verantwortlichen konnten sich dem Bericht zufolge mit Upamecano auf eine grundsätzlich Einigung über eine Vertagsverlängerung bis 2030 verständigen - ohne Klausel. Der aktuelle Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2026.

+++ Update, 20. Februar, 18:40 Uhr: Upamecano wohl unmittelbar vor Vertragsverlängerung +++ Abwehrstar Dayot Upamecano soll laut "Sky" unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München stehen. Demnach dürften die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sein, die Verkündung der Verlängerung nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein. Ein offener Punkt soll allerdings noch die Vertragslaufzeit sein, allerdings sei dem Bericht nach ein Kontrakt bis zum 30. Juni 2030 möglich. Upamecano wechselte im Sommer 2021 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister, er kostete damals dem Vernehmen nach über 40 Millionen Euro Ablöse.

+++ Update, 19. Februar, 07:32 Uhr: Hainer lässt Müller-Verbleib offen +++ In einem Interview mit der "Sport Bild" hat Herbert Hainer einen Verbleib von "Legende" Thomas Müller offengelassen. "Er will seine nächsten Schritte von seiner Fitness, davon, wie er sich fühlt, abhängig machen", sagte Hainer. "Wir wollen zudem mit ihm darüber reden, was er einmal macht, wenn er nicht mehr Fußball spielt, weil wir ihn gerne in der einen oder anderen Form beim FC Bayern einbinden wollen", erklärte Hainer: "Ob er das sofort will oder nach einer so langen aktiven Zeit erst einmal eine Auszeit machen möchte, muss er selbst entscheiden." Müllers Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte der 35-Jährige seine Zukunft offengelassen und betont, dass ihm der Verein diesbezüglich viele Freiheiten lasse. Hainer traue dem Routinier abseits des Platzes jedenfalls "viele Jobs" im Verein zu, weil er diesen "in- und auswendig" kenne. Müller sei "ein intelligenter Kerl, der ein einzigartiges Gespür hat, was zu tun und zu sagen ist", sagte Hainer.

+++ Update, 18. Februar, 21:00 Uhr: Nach Anschlag in München - FCB-Fans mit Banner in Gedenken an Todesopfer +++ Vor dem Bayern-Heimspiel gegen Celtic Glasgow gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Anschlags in der Münchner Maxvorstadt am 13. Februar 2025. Auch die Bayern-Fans zeigten Haltung in der Südkurve. Auf einem großen Banner schrieben die Münchner Anhänger: "In Gedenken an Amel und Hafsa - München hält zam!" Auf zwei weiteren Banner stand geschrieben: "Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung".

+++ Update, 18. Februar, 07:28 Uhr: Bournemouth-Talent zum FC Bayern? +++ Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Bayern München offenbar ein Auge auf Innenverteidiger-Talent Dean Huijsen geworfen. Der Spanier mit niederländischen Wurzeln ist aktuell Stammspieler beim AFC Bournemouth in der Premier League. Die "Cherries" um den 19-Jährigen sind eines der Überraschungsteams in England und belegen Platz fünf. Zwar verlängerte er erst im Dezember seinen Vertrag bis 2030, soll jedoch laut Romano eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 50 Millionen Pfund, also etwa 60 Millionen Euro, haben. Da Eric Dier wohl keine Zukunft beim Rekordmeister hat, braucht der FCB im Sommer einen Innenverteidiger.