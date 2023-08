Sein Vertrag in Liverpool läuft im Sommer 2024 aus. Allerdings: Die "Reds" verzichten vor allem wegen Thiagos Verletzungsanfälligkeit auf eine Vertragsverlängerung. Das weiß man auch in München.

Tuchel wünscht sich eine sogenannte "Holding Six", also ein sehr defensiv orientierter, zentraler Mittelfeldspieler. Joshua Kimmich, Konrad Laimer und auch Leon Goretzka scheinen dieses Profil nicht zu erfüllen.

+++ Update, 17. August, 7:45 Uhr: Kane verurteilt rassistische Anfeindungen gegen Mathys Tel+++

Bayerns neuer Stürmer-Star hat bei "Sky Sport" ein Interview gegeben. Seinen ersten Einsatz erhielt der Engländer bei der 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig.

"Ich glaube, das Team ist bereit, eine Reaktion zu zeigen", sagt Kane im Hinblick auf den Bundesliga-Auftakt gegen Bremen. "Nach so einer Niederlage im eigenen Stadion will man es natürlich direkt wieder gutmachen."

Nun gehe es darum, die positive Energie aus der Vorbereitung – bei der Kane gar nicht dabei war – zurückzubekommen. "Die Jungs sind heiß auf den Saisonstart und ich bin voller Vorfreude."

Weniger erfreut war Kane über die rassistischen Anfeindungen gegenüber seinem neuen Stürmer-Kollegen Mathys Tel. Der 18-Jährige wurde nach dem Leipzig-Spiel massiv online rassistisch beleidigt.

"So etwas ist absolut inakzeptabel. Mathys hat eine strahlende Zukunft vor sich und ist ein großes Talent. Dass sogenannte Fans oder Leute so etwas schreiben, geht nicht", sagt Kane. "Wir stehen alle hinter Mathys. Wenn er reden will oder einfach Zeit mit jemandem verbringen möchte, sind wir alle für ihn da."

Des Weiteren hofft der Engländer, dass der Klub in Verbindung mit der Liga und den Behörden in Zukunft versucht, solche rassistischen Anfeindungen zu unterbinden.

Wie Tel im Jahr 2022 musste sich nun auch Kane in einem neuen Land eingewöhnen. "Es waren sicherlich verrückte erste Tage, aber ich konnte mich dann doch ganz gut einleben hier. Sogar das Wetter war perfekt", scherzt Kane.

Dank Tuchels-Spielgarantie für Kane darf dieser am Freitag nun in seinem ersten Bundesligaspiel ran. "Ich bin bereit", kündigt Kane an. "Auch wenn ich nicht bei den Bayern war, habe ich eine komplette Vorbereitung hinter mir. Ich möchte direkt in meinem ersten Spiel Tore schießen."

Welche Ziele er sich über die Saison als neue Nummer neun gesetzt hat, wollte er aber nicht ganz verraten. "Ich setze mir schon das ein oder andere Ziel für die Saison, aber ich behalte meine Ziele für mich", sagt Kane. "Es ist ein neues Umfeld, eine neue Liga, aber grundsätzlich denke ich auch nicht allzu weit in die Zukunft."

Dass der Wechsel überhaupt zustande kam, lag auch an Thomas Tuchel. "Er spielte eine große Rolle. Er hat viel mit mir gesprochen und seine Idee aufgezeigt, welche Rolle ich ihm Team spielen werde. Wir haben eine gute Beziehung."

Dass Englands einstiger Stürmer-Star Michael Owen Kane eher von einem Wechsel zu den Bayern abgeraten hat, damit beschäftigte sich der Ex-Spurs-Stürmer wohl nicht. "Jeder hat seine eigenen Ansichten und Meinungen. Am Ende war es ein Schritt, den ich in meiner Karriere unbedingt machen wollte, eine Herausforderung, der ich mich stellen wollte."

In Deutschland wartet nun viel Druck auf Bayerns Hammer-Transfer. Im Interview spricht Kane darüber, wie er damit umgeht. "Der Empfang hier war unglaublich, aber sobald ich auf dem Feld stehe, dann mache ich einfach das, was ich mache, seitdem ich ein kleiner Junge bin", erklärt Kane. "Hart arbeiten, meine Mitspieler pushen und Tore erzielen."

Anders als James Rodriguez, Sadio Mane oder Phillipe Coutinho will Kane bei den Bayern in der Zukunft als Flop-Transfer dargestellt werden. "Ich konzentriere mich einfach auf mich selbst. Ich freue mich auf die Herausforderung und gebe weiter Gas, um mich und das Team zu verbessern."

Aber wer schießt künftig eigentlich die Elfmeter und Freistöße bei den Bayern? "Darüber habe ich bis jetzt mit niemandem gesprochen. Das wird der Coach bestimmt noch klären. Bis jetzt habe ich immer die Elfmeter geschossen, daher bin ich mir sicher, dass die Jungs damit einverstanden wären", so Kane.