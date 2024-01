FC Bayern München: "Kann man nicht Wiese nennen"! Leon Goretzka kritisiert Augsburger Platz

Anzeige

Der FC Bayern München siegt beim FC Augsburg in der Bundesliga zwar mit 3:2, doch der Platz sorgt beim FCB für Aufregung. Leon Goretzka sprach nach dem Spiel von einem "Acker".

Dass der FC Bayern München sich in Augsburg zu einem 3:2-Arbeitssieg mühte, war für Leon Goretzka keine Überraschung. "Wir haben in den letzten Wochen extrem viele Scheißnachrichten bekommen mit Verletzungen", fing er im Interview mit "Sky" an zu erklären, warum es aktuell kompliziert ist: "Wir haben hinten mit einer Viererkette gespielt, die noch nie so zusammengespielt hat."

Allerdings hätten auch ein unangenehmer Gegner und vor allem die Platzbedingungen eine Rolle gespielt. "Wir wissen ganz genau, was uns hier erwartet", so der Nationalspieler.

Und weiter: "Einfach ein unglaublich unattraktiver Fußball meiner Meinung nach. Wenn man sich nur anguckt, worauf wir hier stehen, das kann man nicht Wiese nennen." Stattdessen bezeichnete er den Platz als "Acker".

Das sei dem Team bewusst gewesen und es habe die Aufgabe angenommen. Moderator Patrick Wasserziehr erwiderte, dass das bei solchen Witterungsbedingungen mal vorkommen könne, woraufhin der Bayern-Profi so richtig in Fahrt kam.

"Also ganz ehrlich? Ne, überhaupt nicht", begann Goretzka: "Wir erzählen die ganze Zeit immer, wir wollen attraktiven Fußball sehen, das ist hier überhaupt nicht möglich. Wir haben immer so viele Auflagen, wie die Tribüne sein muss, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können im Stadion."