Kimmichs Hochzeit als Rechtsverteidiger begann in seinen ersten Bayern-Jahren. Zahlreiche Torbeteiligungen und passgenaue Flanken ließen das Publikum über einen potenziellen Ersatz für Philipp Lahm staunen.

Neu ist diese Problematik nicht. Schon beim WM-Debakel 2018 wirkte Kimmich mit den Defensivaufgaben dieser Rolle überfordert. Sein Stellungsspiel und sein Tempodefizit auf der einen Seite und die nachvollziehbaren Anweisungen, dass er andererseits seine Stärken in der Offensive ausspielen soll, führten mehrfach dazu, dass er defensiv nicht mehr eingreifen konnte.

Zwar entsteht aus der Szene nicht mal ein Abschluss, doch die Leichtigkeit, mit der der Teenager an der routinierten Nummer 6 des FC Bayern vorbeizieht, ist bemerkenswert.

In der ersten Halbzeit des Testspiels zwischen dem FC Basel und dem FC Bayern München (1:1) gab es eine Szene, die Thomas Tuchel zum Nachdenken bringen sollte: Joshua Kimmich, seit einiger Zeit mal wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt, wird vom 19-jährigen Anton Kade einfach so überlaufen.

Kimmich zählt bei vertikeln Pässen zur Spitze

Anders als beim DFB gibt es beim FC Bayern allerdings nicht so viele Spieler, die die Qualitäten mitbringen, die Kimmich im Ballvortrag hat. Im Jahr 2023 gab es in den Top-5-Ligen nur sehr wenige Mittelfeldspieler, die mehr Pässe mit vertikalem Raumgewinn von rund zehn Metern in den vorderen 60 Prozent des Spielfelds spielten.

Toni Kroos ist laut "FBref" nach wie vor Meister dieser Kategorie, kam auf 10,9 solcher Zuspiele pro 90 Minuten. Kimmich zählt mit 9,47 zu den besten zwei Prozent.

In Deutschland kassiert er bei jedem Fehlpass, bei jeder missglückten Aktion, vor allem aber bei jeder nicht angekommenen Ecke unverhältnismäßig viel Kritik. Es mag stimmen, dass er im Jahr 2023 nicht die beste Form seines Lebens hatte. Allerdings ist es umso beeindruckender, dass er auf vielen Ebenen immer noch zu den besten tiefen Spielgestaltern der Welt zählte.