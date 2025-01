Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 16. Spieltag 18:30 Bor. Mönchengladbach M'gladbach 0:1 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 17. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern -:- Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bundesliga 2024/2025 - 18. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern -:- Wolfsburg VfL Wolfsburg

Anzeige

Anzeige

+++ 14. Januar, 18:39 Uhr: Vincent Kompany gibt Update zu Jamal Musiala +++ Jamal Musiala hat zwar nach seiner auskurierten Grippe am Dienstagvormittag schon zum zweiten Mal mit der Mannschaft trainiert. Vincent Kompany ist dennoch skeptisch, was den Einsatz des Nationalspielers am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) angeht. "Es ist noch nicht so sicher, ob er überhaupt morgen dabei ist. Wir schauen uns das an im Training. Wenn er dabei sein könnte, wäre das für uns schon sehr, sehr positiv", sagte der Bayern-Trainer bei der Presskonferenz

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 14. Januar, 11:23 Uhr: Freund dementiert Nkunku-Interesse: "Kein Thema" +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim dementierte Sportdirektor Christoph Freund ein Interesse an Christopher Nkunku. "Das ist kein Thema, wir sind sehr gut aufgestellt", betonte der Österreicher. Freund stellte klar: "Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader. Mit der Anzahl an Spielern und auch mit der Qualität. Es ist kein Thema, dass wir in der Offensive jemanden dazu holen." Angreifer Mathys Tel sollte laut mehreren Medienberichten im Gegenzug dafür zum FC Chelsea wechseln. Auch einen verbleib des Franzosen bestätigte Freund: "Wir haben Gespräche geführt und wir wollen, dass er bei uns den Durchbruch schafft, daran glauben wir. Für uns ist ein Wechsel kein Thema." Gleichzeitig ließ er eine kleine Hintertür offen: "Wenn er in einer Situation ist, in der er nicht so viele Minuten bekommt, dann muss man darüber sprechen." Update: Christopher Nkunku zum FC Bayern München? FCB-Boss klärt über Gerüchte auf

+++ 14. Januar, 08:51 Uhr: Mündliche Einigung zwischen Nkunku und München? +++ Wie "Sky" berichtet, gibt es schon eine mündliche Einigung zwischen Christopher Nkunku und dem FC Bayern München. Demnach haben sich die Bayern mit dem Chelsea-Star auf einen Langzeitvertrag verständigt. Die wesentlichen Details sollen fix sein. Nkunku möchte London offenbar sofort verlassen. Bei Chelsea hätte er noch einen Kontrakt bis 2029. Weiterhin kann wohl Mathys Tel als Teil des Nkunku-Deals in die Premier League abgegeben werden, obwohl dieser zuletzt klarmachte, in München bleiben zu wollen. Doch für Sportvorstand Max Eberl habe Nkunku oberste Priortät. Die Vereine müssen sich noch über den genauen Ablauf einigen.

Anzeige

+++ 13. Januar, 23:47 Uhr: Kommt Nkunku im Tausch für Tel? +++ Der FC Bayern steht offenbar vor einem Mega-Transfer von Christopher Nkunku. Wie "Sky" berichtet, ist der Wechsel noch in der Winter-Transferphase geplant. Eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Chelsea-Profi sei bereits erfolgt, der 27-Jährige wolle unbedingt nach München. Zuvor hatten die "Bild" und Transfer-Guru Fabrizio Romano über ein Interesse von Chelsea an Mathys Tel berichtet. Die "Blues" hätten demnach großes Interesse am 19 Jahre alten Franzosen, auch ein Tauschgeschäft mit Nkunku sei demnach denkbar. Laut "Sky" sei das Bayern-Interesse an Nkunku jedoch losgelöst von Tel, Max Eberl habe den ehemaligen Leipziger zum Topziel auserkoren. Es könnte jedoch zu besagtem Tausch kommen, um die finanzielle Last einfacher tragen zu können. Sowohl Tel als auch Nkunku sind bei ihren aktuellen Klubs unzufrieden. Beide Spieler stehen jeweils bis 2029 unter Vertrag, kommen in der laufenden Saison aber über Jokereinsätze nicht hinaus. Problem bei Nkunku: Der 27-Jährige verdient in London angeblich knapp 18 Millionen Euro jährlich, unwahrscheinlich, dass die Bayern ein ähnliches Salär bieten würden. Nkunku war 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Chelsea gewechselt, konnte aufgrund vieler Verletzungen aber nie richtig Fuß fassen. Tel seinerseits wartet auch zweieinhalb Jahre nach seiner Ankunft in München noch auf seinen Durchbruch. Zwar betonte er immer wieder, sich durchsetzen zu wollen. Unter Vincent Kompany spielt er aber ebenfalls nur eine Nebenrolle.

Anzeige

+++ 13. Januar, 12:15 Uhr: Heiß umworbener Bischof tendiert wohl zu Bayern-Wechsel +++ Tom Bischof ist in der Bundesliga heiß umworben, im Sommer läuft sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim aus. Wie der "kicker" nun berichtet, soll der 19-Jährige Insidern zufolge zu einem Bayern-Wechsel tendieren. In den vergangenen Wochen wurde er neben den Münchnern auch mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge sind Meldungen, wonach der Rekordmeister Bischof verpflichtet und umgehend verleiht, falsch. Zudem soll für Bischof bereits ein Kaderplatz beim FC Bayern reserviert sein. So soll er auf Leon Goretzka folgen, der den Tabellenführer der Bundesliga im Sommer verlassen könnte. Am Mittwochabend (ab 19:50 Uhr im live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) geht es für Bischof in die Allianz Arena, wo er mit der TSG auf die Bayern trifft. Eine Entscheidung des Youngsters wird schon bald erwartet. Ein Verbleib bei den Kraichgauern gilt indes als unwahrscheinlich.

Anzeige

+++ 11. Januar, 18:55 Uhr: Torhüter-Kandidat Urbig wohl bereit für Bayern-Wechsel im Sommer 2025 +++ Der FC Bayern muss für die Zeit nach Manuel Neuer planen. Zwar sieht es so aus, als würde der Kapitän bis 2026 an Bord bleiben, jedoch soll im Sommer trotzdem ein neuer Torhüter kommen. Bereits seit Monaten gilt Jonas Urbig als Kandidat beim Rekordmeister. Nun scheint die Sache konkret zu werden. Laut Informationen von "Sky" ist ein Wechsel zum FC Bayern für den Sommer 2025 eine ernsthafte Option für den 21-Jährigen, der im Laufe des Herbstes seinen Stammplatz in Köln verlor. Die Ablöseforderung der Kölner soll sechs bis acht Millionen betragen, was für die Münchner natürlich nicht das große Problem wäre. Urbig soll Bayerns derzeitiger Top-Kandidat für die Nummer-zwei-Rolle in der kommenden Saison sein.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Plan sieht vor, dass Manuel Neuer als Nummer eins und Sven Ulreich als Nummer drei in die neue Saison gehen. Alexander Nübel soll ein weiteres Jahr beim VfB Stuttgart bleiben, Daniel Peretz ebenfalls verliehen werden und ein junger Keeper als Nummer zwei kommen. Neben Urbig wurden in den vergangenen Wochen auch Zion Suzuki (Parma Calcio) und Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) für eine solche Rolle gehandelt.

Anzeige

+++ 11. Januar, 11:10 Uhr: Finales Real-Angebot für Davies? +++ Wagt Real Madrid bei Alphonso Davies noch einen letzten Versuch? Wie "Cadena SER" berichtet, soll es ein finales Angebot für eine Verpflichtung des 24-Jährigen geben. Der Kanadier soll einen Fünfjahresvertrag erhalten, versehen mit einem Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro. Ein Handgeld würde Davies auch bekommen, da er aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei wechseln würde. Die Bayern wollen beim Gehalt angeblich nicht über 15 Millionen Euro hinaus gehen. Kommt es also noch einmal zu einer spektakulären Wende in der Personalie? Eine Entscheidung wird bald erwartet. Die "Sportbild" hatte zuletzt berichtet, dass Berater Nick Househ bis zum 16. Januar in München bleibt, um mit den Bayern zu verhandeln. "Wir arbeiten sehr intensiv daran, sowohl die Spielerseite als auch wir. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil es heißt, dass Interesse von beiden Seiten vorhanden ist. Aber wann es wirklich über die Ziellinie geht, kann ich jetzt als Datum nicht sagen", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt.

+++ 10. Januar, 09:30 Uhr: Kane-Nachfolger? Bayern-Scouts beobachten wohl Gyökeres +++ Beim Rekordmeister beschäftigt man sich offenbar bereits ausgiebig mit der Nachfolgersuche für Superstar Harry Kane, der sich mit 31 Jahren bereits im fortgeschrittenen Fußballeralter befindet. Wie die portugiesische Zeitung "Sport" berichtet, soll Shootingstar Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon ganz weit oben auf der Liste der Münchner stehen. Demnach hat der FC Bayern bereits Kontakt zu den Beratern des Schweden hergestellt. Und mehr noch. Beim 1:0-Erfolg des Hauptstadtklubs gegen den FC Porto im Pokalhalbfinale, bei dem der 26-Jährige den Siegtreffer erzielte, sollen zudem Scouts des FCB vor Ort gewesen sein. Gyökeres steht noch bis 2028 bei den Portugiesen unter Vertrag. Durch wettbewerbsübergreifend 31 Tore und sechs Assists in 29 Spielen in der laufenden Saison weckte der Goalgetter jedoch bei einigen europäischen Schwergewichten Interesse. So sollen unter anderem Manchester United, der FC Barcelona und Paris St. Germain am Spieler dran sein, der eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag haben soll. Es wird jedoch von einer Vereinbarung zwischen Gyökeres und seinem Klub berichtet, die es ihm erlaubt, für 75 bis 80 Millionen Euro im Sommer zu wechseln.