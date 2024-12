Pure Dominanz, wenig Ertrag. Nur dank einen Standardtors, einer Einzelleistung von Joker Jamal Musiala und eines abgefälschten Goretzka-Schusses schaute der FCB gegen den FCH in Abwesenheit des verletzten Harry Kane nach einem bösen Upamecano-Patzer nicht gänzlich in die Röhre.

Seit der Saison 2019/20 erzielten die Bayern in jeder Bundesliga-Saison mindestens 92 Tore – auch in dieser Spielzeit sind es nach 13 Spieltagen schon wieder 40 Treffer. Gerade bei Flick, Nagelsmann und jetzt Kompany würde man auf den ersten Blick wohl kaum auf die Idee kommen, dass die Offensive ein großes Problem darstellt.

Es gibt aber auch eine etwas kompliziertere und wahrscheinlich auch streitbarere Antwort: Sie alle hatten mindestens in Phasen große Probleme damit, ihre Offensive in Fahrt zu bringen. Diskutabel deshalb, weil die Zahlen eigentlich das Gegenteil behaupten.

So sieht das auch Lothar Matthäus. "Auf den Flügeln bin ich der Ansicht, dass es mit Olise derzeit nur einen Spieler beim FCB gibt, der sich auf Weltklasse-Niveau befindet", sagt der Rekordnationalspieler. "Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane sind im Vergleich nicht so überragend und lassen zu viele Chancen liegen. Bayern braucht dort junges, frisches Blut."

Eine kleine Revolution. Derart prägend, dass die Bayern von der grundlegenden Struktur bis heute kaum abgewichen sind. Und so galt es, "Robbery" zu ersetzen. Sadio Mane, Douglas Costa, Gnabry, Sane, Coman, jetzt Michael Olise – einige Spieler versuchten und versuchen sich daran. An die Legenden kommt aber bisher niemand heran.

Im Fußball starb der Libero zumindest in der Form, wie er einst gespielt wurde, irgendwann zu Gunsten einer modernen Viererkette aus. Auch der Doppelsturm wurde bei vielen Teams durch eine einzelne Nummer neun ersetzt, sodass es heute zwar immer noch Mannschaften gibt, die mit zwei Stürmern auflaufen, diese aber recht klar in der Unterzahl sind. Mit Blick auf den FC Bayern veränderte sich das Spielsystem unter Louis van Gaal letztmals radikal.

Es scheint, als hätten die Bayern die Qualität verloren, in engen Spielen wie zuletzt gegen Benfica, Paris, Dortmund oder in der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen durch starke Einzelaktionen den Unterschied zu machen. Dass es Momente gibt, in denen man sich als Mannschaft schwer damit tut, eine gut organisierte Defensive zu knacken, ist unausweichlich.

Sich in den Strafraum zu dribbeln, fällt einfacher, wenn man mit Tempo und etwas mehr Raum von der Außenbahn kommen kann – oder wie in der Nationalmannschaft einen kongenialen Partner an seiner Seite hat.

Von den Flügelspielern der Bayern aber kommen solche Impulse höchstens in Teilen einer Saison. Das führt in nahezu jeder Spielzeit dazu, dass es Phasen gibt, in denen man enge Spiele nicht für sich entscheiden kann. Phasen, die auch mal in echte Krisen mündeten.