FC Bayern München - Rückfall in alte Muster: Leroy Sane wieder ein Sorgenkind?

Leroy Sane: Immer wieder abfällige Gesten

Doch wie es aussieht, fällt der 28-Jährige in alte Muster zurück.

Beim 3:0 gegen die TSG Hoffenheim kassierte er Kritik von Tuchel, obwohl er zwei Tore vorbereitete.

"Er ist extrem spielentscheidend – und trotzdem: Er muss wieder körperlicher spielen. Er hat so viel körperliches Potenzial in schnellen Läufen und in Sprints. Darauf kann er nicht verzichten, sonst ist mir das zu wenig", kritisierte Tuchel, der noch "Luft nach oben" sah. Dass Sane den Wechsel in der 72. Minute nicht nachvollziehen konnte, sprach er nicht etwa nur intern an, sondern zeigte das an Ort und Stelle.