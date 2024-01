FC Bayern München - Leroy Sane trifft offenbar Entscheidung über neuen Vertrag

Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

+++ Update, 02. Januar, 23:27 Uhr: Leroy Sane will offenbar erst nach der EM verlängern +++ Leroy Sane will seinen Vertrag beim FC Bayern offenbar nicht kurzfristig verlängern. Laut "Sport Bild" will der Offensivspieler bis nach der EM warten, ehe er ein neues Arbeitspapier beim Rekordmeister unterschreibt. Der aktuelle Vertrag des 27-Jährigen läuft bis 2025. Dem Bericht zufolge habe Sane Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Jahreswechsel versichert, seinen Vertrag verlängern zu wollen. Das Kalkül offenbar: Mit einer starken EM kann sich Sane in eine bessere Verhandlungsposition bringen und den Preis für seine Dienste nach oben treiben.

+++ Update, 02. Januar, 12:31 Uhr: Palhinha wohl kein Thema mehr - wegen Pavlovic? +++ Offenbar hat beim FC Bayern München ein Umdenken stattgefunden, was den Transfer eines defensiven Mittelfeldspielers angeht. Laut "The Athletic" sind die Münchner von ihrem ursprünglichen Plan, eine "Holding Six" zu verpflichten, abgerückt. Auch, weil Youngster Aleksandar Pavlovic in den letzten Spielen des Jahres so gut performte. Zuletzt sagte ein Vertreter des FC Fulham noch, dass er ein erneutes Angebot für Joao Palhinha aus München "erwarte". In Abwesenheit von Joshua Kimmich und Leon Goretzka spielte Pavlovic vor allem gegen den VfB Stuttgart beim 3:0 groß auf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 01. Januar, 12:56 Uhr: Tuchel war offenbar von Mannschaft "schockiert" +++ Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Amtsantritt beim FC Bayern im März 2023 seine Mannschaft offenbar in keinem guten Zustand vorgefunden. Das berichtet der kicker. Sowohl körperlich als auch mental habe er große Defizite erkannt und sei laut dem Bericht sogar "schockiert" gewesen. Zudem habe er personell schnell ausgemacht, dass der Kader einen neuen Mittelstürmer bräuchte. Auch an Joshua Kimmichs Eignung für die Sechser-Position soll er gezweifelt haben. Tuchel hatte das Traineramt bei den Bayern im vergangenen Jahr von Julian Nagelsmann übernommen.

+++ Update, 31. Dezember, 11:00 Uhr: Noch kein Vorstoß wegen Palhinha +++ Wagt der FC Bayern nach dem geplatzten Sommer-Transfer von Joao Palhinha im Winter noch einmal einen neuen Versuch? Immerhin möchte Trainer Thomas Tuchel weiterhin seine "Holding Six" für das Mittelfeld. Fulhams Coach Marco Silva verriet nun aber, dass es bislang noch kein Angebot für den Portugiesen gegeben hat. "Ich kann mit einer Sicherheit von 100 Prozent sagen, dass wir bisher keine Anfragen erhalten haben für einen Spieler unserer Mannschaft", sagte Silva bei der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal. "Wir versuchen, die Mannschaft zu verstärken und nicht, wichtige Spieler abzugeben." Im Sommer war der Wechsel Palhinhas in letzter Sekunde geplatzt, der 28-Jährige hatte später seinen Vertrag in London vorzeitig bis 2028 verlängert. Er ist bei den "Cottagers" unumstrittener Stammspieler.

Anzeige

Anzeige +++ Update, 29. Dezember, 17:15 Uhr: "Zu spät dran" - Spielerberater macht Bayern Vorwürfe +++ Interessante Aussage von Spielerberater Hector Peris Ros. Im Interview mit "Tuttosport" hat er erklärt, der FC Bayern sei bei seinem Klienten Kenan Yildiz in Sachen Vertragsverhandlungen zu spät dran gewesen. Im Sommer 2022 hatte Yildiz den Rekordmeister ablösefrei verlassen und sich Juventus Turin angeschlossen. Bislang wurde davon ausgegangen, dass die Gehaltsforderungen des türkischen Nationalspielers zu hoch waren, in diese Richtung hatte sich auch einst Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic geäußert. Dem hat der Berater nun widersprochen. "Obwohl wir bei Bayern gute Beziehungen zu Hasan Salihamidzic und Marco Neppe hatten, sind sie viel zu spät mit einer Verlängerung auf uns zugekommen." Übrigens: Die Bayern sollen nicht der einzige Klub gewesen sein, der bei Yildiz zu lange zögerte. "In der Bundesliga hat ihn jeder Klub, der international bekannt ist, abgelehnt. Unvorstellbar. Wir können uns das wirklich nicht erklären. Niemand hat ihn wahrgenommen. Für uns war es nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen", so Hector Peris Ros weiter. Der 18-jährige Stürmer hat bei Juve einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und kommt bei den Norditalienern regelmäßig zum Einsatz.

+++ Update, 28. Dezember, 12:25 Uhr: Eric Maxim Choupo-Moting nicht für Afrika-Cup nominiert +++ Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wird beim anstehenden Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) nicht Teil des kamerunischen Aufgebots sein. Trainer Rigobert Song schloss den 34-Jährigen vom finalen Kader für das Turnier aus. Für die kamerunische Nationalmannschaft kam Choupo-Moting zuletzt im September im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Burundi zum Einsatz. Es war in diesem Jahr sein einziger Auftritt für die "Lions Indomptables". Im Januar wird Bayern München voraussichtlich auf Noussair Mazraoui und Min-jae Kim verzichten müssen. Der Außenverteidiger ist Teil des marokkanischen Kaders für den Afrika-Cup, der Innenverteidiger wird mit Südkorea an der Asienmeisterschaft teilnehmen (12. Januar bis 10. Februar).

+++ Update, 27. Dezember, 10:06 Uhr: Profitiert Bayern von Zirkzee-Transfer? +++ Im August 2022 trennten sich die Wege des FC Bayern München und Joshua Zirkzee endgültig. Nach mehreren Leihstationen wurde der Niederländer fest zum italienischen Erstligisten FC Bologna transferiert. Die Münchner kassierten acht Millionen Euro Ablöse und sicherten sich zudem eine Rückkaufoption sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent. Letztere könnte nun zum Tragen kommen. Nachdem Zirkzee in den ersten 19 Saisonspielen zwölf Scorerpunkte sammelte, rief er europäische Top-Vereine auf den Plan. Unter anderem die AC Mailand sowie Manchester United sollen Interesse bekundet haben. Als Ablöse stehen rund 50 Millionen Euro im Raum. Bedeutet: Die Hälfte davon würde nach München fließen. Dass die Bayern ihrerseits ihre Rückkaufklausel ziehen und Zirkzee zurück an die Isar lotsen, ist unwahrscheinlich. Mit Harry Kane, Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel ist der Rekordmeister im Sturmzentrum gut aufgestellt.

+++ Update, 23. Dezember, 21:34 Uhr: Ex-Berater glaubt immer noch an Palhinha-Transfer +++ Im Sommer scheiterte der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern in letzter Sekunde. Seither wird viel darüber spekuliert, ob der deutsche Rekordmeister im Winter einen neuen Anlauf beim Sechser des FC Fulham wagt. Dessen Ex-Berater, der ehemalige Stuttgart-Star Fernando Meira, ist sich sicher, dass die Münchner den Portugiesen weiter auf dem Schirm haben. Im Interview mit "Sport1" erklärte er: "Palhinha träumt immer noch davon, bei Bayern zu spielen. Und Bayern wird im Januar noch mal Druck machen, da bin ich mir sicher." "Es ist traurig, dass so ein toller Spieler, der aktuell Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft ist, beim FC Bayern seine Chance sieht, dann aber doch nicht dorthin wechseln durfte. Er war bereits in München, um den Vertrag zu unterschreiben, doch dann zerplatzte Palhinhas Traum. Es tat mir leid für den Jungen. Das war nicht einfach für ihn", so der 45-Jährige. Neben dem FC Bayern wurden zuletzt auch Manchester City und der FC Liverpool als mögliche Interessenten genannt.

Anzeige

+++ Update, 23. Dezember, 09:40 Uhr: Große Namen! Angebliche Bayern-Transferliste veröffentlicht +++ Die Bundesliga ist in der Winterpause. Nicht mehr lange, dann öffnet im Januar das nächste Transferfenster. Die "Bild" hat nun mehrere Spieler genannt, die auf der Kandidatenliste des FC Bayern stehen sollen. Giorgio Scalvini, Arnau Martinez, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Jonathan Tah und ein Verteidiger von der AC Mailand. Verteidiger Scalvini steht bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Über ihn wird bereits seit einigen Wochen berichtet. Girona-Abwehrspieler Martinez wird ebenfalls schon längere Zeit gehandelt, soll laut "Mundo Deportivo" aber kein Interesse an einem Wechsel haben. Barca-Verteidiger Lenglet, der aktuell an Aston Villa ausgeliehen ist, kommt dort kaum zum Einsatz. Er würde demnach wohl rund zehn Millionen kosten. Über das Interesse der Münchner an Ronald Araujo vom FC Barcelona wird schon seit einiger Zeit berichtet. Der Uruguayer soll sich einen Verbleib bei den Katalanen allerdings vorstellen können, zudem will Barca den Abwehrspieler wohl nur ungern abgeben, vor allem im Winter. Der Name von Leverkusen-Star Jonathan Tah tauchte hingegen erst vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit dem FC Bayern München auf. Der deutsche Nationalspieler blickt auf eine sehr starke Hinrunde zurück, soll aber auch bei englischen Top-Klubs auf dem Zettel stehen. Dann wäre noch ein namentlich nicht genannter Verteidiger der AC Mailand. Um wen es sich dabei handeln könnte, kann nur spekuliert werden. Im Kader steht beispielsweise Malick Thiaw, der aber zum Stammpersonal gehört und noch bis 2027 gebunden ist. Ein Transfer dürfte daher kostspielig werden. Günstiger wäre da vermutlich Routinier Simon Kjaer, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft und der sich oftmals nur auf der Bank wiederfindet. Pierre Kalulu ist aktuell noch verletzt und dürfte ebenfalls eine ordentliche Stange Geld kosten. Das gilt wohl auch für Fikayo Tomori.

Anzeige

+++ Update, 22. Dezember, 09:57 Uhr: Wildert der FC Bayern bei Bayer Leverkusen? +++ Das könnte ein Transfer mit einer Menge Zündstoff werden. Wie die "Bild" berichtet, soll der FC Bayern Interesse an Jonathan Tah haben. Demnach soll Bayern-Coach Thomas Tuchel ein großer Fan des 27-Jährigen sein. In der laufenden Saison ist Tah Stammspieler bei Bayer Leverkusen und maßgeblich am Erfolg der Werkself beteiligt. Kontakt zum Management des Innenverteidigers soll es allerdings noch nicht gegeben haben. Der Vertrag des Nationalspielers beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Sommer 2025, allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel beinhalten. Tahs aktueller Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 25 Millionen Euro taxiert. Zuletzt hatte der "kicker" vom Interesse mehrerer hochkarätiger Premier-League-Klubs berichtet.

Anzeige

+++ Update, 21. Dezember, 16:35 Uhr: Geheime Operation bei Jamal Musiala +++ Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gab es bei Jamal Musiala offenbar eine geheime Zahn-Operation. Wie unter anderem die "tz" berichtet, wurde dem Youngster des FC Bayern München am Donnerstag ein Weisheitszahn entfernt. Dem Bericht zufolge hing der Eingriff mit kleineren, muskulären Problemen zusammen, die Musiala in der laufenden Saison immer wieder plagten. Gerade der Oberschenkel bereitete dem 20-Jährigen regelmäßig Probleme und zwang ihn zu mehreren Zwangspausen. Die Ärzte und die Verantwortlichen vermuteten wohl, dass die Weisheitszähne der Ursprung dieser muskulären Wehwehchen sein könnten. Da die Bundesligavereine nun etwas mehr als drei Wochen spielfrei sind, hat sich der Termin vor der Winterpause angeboten. Auch wenn Musiala nun beim Weihnachtsessen womöglich nicht ganz so zugreifen kann wie sonst.

Anzeige

+++ Update, 20. Dezember, 16:30 Uhr: Joshua Kimmich und Leon Goretzka fallen wohl weiter aus +++ Der FC Bayern München wird auch gegen den VfL Wolfsburg auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka verzichten müssen. Das berichten "Sky" und der "kicker" übereinstimmend. Demnach sollen die beiden Mittelfeldspieler nicht rechtzeitig wieder fit geworden sein. Die Nationalspieler fehlten am Wochenende beim Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart wegen einer Erkrankung. Aleksander Pavlovic und Raphael Guerreiro ersetzten das Duo am Wochenende. Auch beim letzten Bundesliga-Spiel des Kalenderjahres in Wolfsburg wird damit gerechnet, dass die beiden in der Startelf stehen.

Anzeige +++ Update, 19. Dezember, 07:52 Uhr: Pavlovic im Visier von Bundesligisten? +++ Bayerns Senkrechtstarter Aleksandar Pavlovic hat durch seine wenigen, aber durchaus beeindruckenden Auftritte offenbar das Interesse aus der Bundesliga geweckt. Wie "Sky" berichtet, haben zwei Klubs aus dem deutschen Oberhaus den 19-Jährigen auf dem Zettel. Um welche Vereine es sich dabei handelt, wird allerdings nicht erwähnt. Der gebürtige Münchner hatte erst Anfang November einen bis 2027 datierten Profivertrag unterschrieben. Am vergangenen Wochenende brillierte der zentrale Mittelfeldspieler beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

+++ Update, 18. Dezember, 15:21 Uhr: Müller-Verlängerung schon fix? +++ Bekommen die Fans des FC Bayern bereits kurz vor Weihnachten ein kleines Geschenk? Wie die "Bild" berichtet, soll sich der Verein mit FCB-Legende Thomas Müller über eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2025 geeinigt haben. Demnach soll nur noch die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier fehlen, verkündet werden soll der Deal noch vor Weihnachten. Der 34-Jährige fand sich in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger nur auf der Bank wieder. Sogar über einen Sommer-Wechsel der Bayern-Ikone wurde gemunkelt. Sorgen müssen sich die Fans des deutschen Rekordmeisters aber wohl keine mehr machen.

+++ Update, 17. Dezember, 23:30 Uhr: Thomas Müller äußert sich zu Vertragsverlängerung +++ Nach dem 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart äußerte sich Thomas Müller zu seiner Vertragssituation beim FC Bayern München: "Es gibt noch nichts zu verkünden. Wir sind in einem guten Austausch", sagte Müller bei ran. "Ich hatte heute ein tolles Gespräch mit dem CEO (Jan-Christian Dreesen, Anm.d.Red.). Wir waren beide über den Sieg sehr glücklich, wir kennen uns sehr gut. Aber wir haben nicht über den Vertrag gesprochen", erklärte der 34-Jährige weiter. Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2024 aus. Zuletzt hatte FCB-Sportdirektor Christoph Freund offenbart, dass Gespräche mit Müller und seinem Berater aufgenommen wurden.

+++ Update, 17. Dezember, 19:06 Uhr: Elber sieht Leverkusen als Meister +++ Vor dem Spiel der Bayern am Sonntagabend gegen Stuttgart (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1) sagte die Münchner Ikone Giovane Elber in SAT.1, dass er mit Bayer Leverkusen als Meister der Saison 2023/24 rechne. Die Mannschaft des früheren Bayern-Profis Xabi Alonso führt die Bundesliga-Tabelle bislang souverän an. Zudem traut Elber mit dem VfB Stuttgart einen weiteren seiner Ex-Teams zu, in der Bundesliga in der laufenden Saison vor den Bayern zu landen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Elber bestritt zwischen 1997 und 2003 266 Pflichtspiele für die Münchner und erzielte dabei 139 Treffer. Heute ist der 51-jährige Brasilianer Repräsentant des deutschen Rekordmeisters.

+++ Update, 17. Dezember, 14:35 Uhr: Bayern-Fans planen wohl krassen Pyro-Protest +++ Die Fußballspiele an diesem Wochenende stehen im Zeichen des Protest gegen den von der DFL geplanten Einstieg von Investoren. Auch die Fans des FC Bayern wollen sich im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1) beteiligen und die ersten zwölf Minuten schweigen. Laut "Bild" planten die Bayern-Fans zunächst einen Protest über die vollen 90 Minuten, verwarfen den Plan dann aber aus Solidarität zu den anderen Vereinen. Statt Schweigen könnte in der Allianz Arena am Abend aber etwas zu sehen und zu hören sein: ein Pyro-Alarm der ganz besonderen Art. Demnach erklärte ein Insider, die FCB-Fans planen Pyrotechnik in einer Größenordnung, "die München so noch nicht erlebt hat".

Fan-Proteste gegen DFL auch in Freiburg

Die aktiven Fans starteten auch bei der Partie des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln am Sonntag zur 12. Minute einen weiteren Protest gegen die Investoren-Entscheidung des Ligaverbandes. "Scheiß DFL"-Wechselgesänge waren minutenlang zu hören. © IMAGO/Eibner Fan-Proteste gegen DFL auch in Freiburg

Zusätzlich wurden zahlreiche Süßigkeiten, darunter auch wieder Schokotaler, aus dem Kölner Fanblock hinter Freiburgs Torhüter Noah Atubolu aufs Spielfeld geworfen und sorgten für eine längere Unterbrechung. Die Aufräumarbeiten durch zahlreiche Ordnungskräfte dauerten mehrere Minuten, dabei kamen auch Laubbläser zum Einsatz. © IMAGO/Beautiful Sports Fan-Proteste gegen DFL auch in Freiburg

In beiden Fan-Kurven wurden zuvor zusätzlich mehrere Plakate ausgerollt. "12 Minuten Stille - Scheiss DFL!", stand am Rand der heimischen Freiburger Südtribüne. Kurz vor Anpfiff war im Gästeblock zu lesen: "Wir werden kein Teil eures Deals sein! Scheiss DFL!" Alle anderen Flaggen und Zaunfahnen in den Fanblocks blieben zunächst eingerollt und waren erst nach der 12. Minute zu sehen. © IMAGO/Beautiful Sports Die Fans von Hannover 96 sind angesichts der Investoren-Pläne der DFL richtig sauer. Die Anhänger schwiegen bei Holstein Kiel länger als die geplanten zwölf Minuten. Statt lautstarker Unterstützung leiser Protest. Die Fans hielten ein Banner mit "Kind muss weg" in die Höhe. Der 96-Boss hatte bei der geheimen Abstimmung der Klubs bei der DFL, entgegen den Willen seines Klubs wohl für einen Investor gestimmt. © 2023 Getty Images Schokotaler als Torgarant?

Auch in Bochum protestieren die Fans gegen die Investoren-Entscheidung der DFL: Während des Spiels gegen Union Berlin werfen sie zahlreiche Tennisbälle und Schokotaler auf den Platz. Kurios: Bochums Takuma Asano greift zu und isst während der Unterbrechung kurzerhand einen Schokotaler. © 2023 Getty Images Schokotaler als Torgarant?

Nur wenig später ist der Japaner zur Stelle und drischt den Ball in der 45. Minute zum 1:0 für den VfL in die Maschen. Asanos erster Treffer nach vier torlosen Spielen. Hier wurde der Protest-Snack zum Glücksbringer. © Beautiful Sports Tennisbälle in Nürnberg

Während des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV werfen Zuschauer zahllose Tennisbälle auf den Rasen. Die Partie wird kurz unterbrochen. Gäste-Keeper Daniel Heuer Fernandes räumt auf. © Zink HSV-Fans lehnen Kühne ab

In der Kurve der Gästefans wird ein Banner präsentiert, dass das durchgestrichene Konterfei von HSV-Gönner Klaus-Michael Kühne zeigt. Dazu ist "Investoren unerwünscht" zu lesen. © HMB-Media "Wir werden kein Teil eures Deals sein"

Die Fans hatten ihren Protest gegen den Investoren-Deal der DFL angekündigt und setzen ihn schon am Freitag mit unterschiedlichen Aktionen um. Anhänger des SC Paderborn zeigten bei der Zweitliga-Partie gegen Hansa Rostock ein Banner mit der Aufschrift: "Wir werden kein Teil eures Deals sein. Scheiß DFL". © Ulrich Hufnagel Hansa-Fans positionieren sich gegen den DFL-Deal

In Paderborn positionierten sich auch die Fans von Hansa Rostock ganz klar gegen den beschlossenen Investoren-Deal der DFL. "Wir werden kein Teil eures Deals sein. Scheiß DFL", war auch im Fanblock des Ostsee-Klubs auf einem Spruchband zu lesen. Nach einem zwölfminütigen Stimmungsboykott flogen zudem Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Die erste von zwei längeren Unterbrechungen folgte. © twitter@KoelnCaphunter "Stille Wasser sind tief"

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen gab es auch vonseiten der Gladbacher Fanszene eine klare Botschaft in Richtung DFL. "Stille Wasser sind tief. Wir werden kein Teil eures Deals sein - Scheiß DFL!" © 2023 Getty Images Werders Fans mit Statement nach DFL-Abstimmung

Die Gäste-Anhänger in Mönchengladbach richteten sich ebenfalls via Spruchband gegen die DFL und ihre Investoren-Pläne. Die Wortwahl dürfte unter den Fan-Szenen zuvor abgesprochen worden sein, denn auch von den Bremern heißt es: "Wir werden kein Teil eures Deals sein. Scheiß DFL" © Nordphoto Borussia-Fans mit Schokotaler-Protest

Die Anhänger von Borussia Mönchengladbach beließen es nicht nur bei einem Spruchband, sondern nach einigen Minuten der Partie flogen aus dem Fanblock der "Fohlen" hunderte Schokogoldtaler auf den Rasen des Borussia-Parks. Auch dies ist eine Botschaft an die DFL, die sich für Investoren künftig öffnen möchte. © fohlenfoto Gladbach: Schokotaler sorgen für Spielunterbrechung

Die auf das Feld geworfenen Schokotaler sorgten dann auch dafür, dass die Begegnung für einige Minuten unterbrochen werden musste. Zahlreiche Helfer sowie auch einige Spieler waren damit beschäftigt, die Schokotaler vom Rasen zu entfernen. © fohlenfoto

OSC Lille will mit Nachwuchsjuwel Leny Yoro wohl so richtig Kasse machen. Laut einem Bericht des Portals "fußballtransfers.com" zeige sich der Ligue-1-Klub erst ab einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro bereit, den 18 Jahre alten Innenverteidiger im Sommer 2024 zu verkaufen. Yoros Vertrag in Lille läuft noch bis 2025, zuletzt wurde das Megatalent unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Aber auch Real Madrid und vor allem Paris St. Germain sollen Interesse an Yoro haben.

+++ Update, 15. Dezember, 13:10 Uhr: Leroy Sane über Bayern-Zukunft, Verhältnis zu Uli Hoeneß und eigene Entwicklung +++ Die überragende Form aus dem Herbst konnte Leroy Sane nicht mit in den Winter nehmen. Und auch seine Vertragsituation bleibt weiterhin ein Thema. Wechselt der Nationalspieler, oder unterzeichnet er ein neues Arbeitspapier über 2025 hinaus? "Mir ist klar, dass das Thema nun immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Fans wollen es wissen, die Medien fragen nach. Ich mache mir darüber aktuell aber noch keine großen Gedanken. Ich will im Flow bleiben, meine Leistung weiter bringen. Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros", erklärte Sane gegenüber der "Sport Bild". In Bezug auf seine Zukunft bleibt der FC Bayern jedoch weiterhin sein erster Ansprechpartner: "Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich. Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen." Für Sanes Wohl und Wehe spielt auch die Meinung und Zustimmung von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine immense Rolle: "Das Wort von Uli Hoeneß hat viel Gewicht. Deswegen höre ich sehr genau zu, wenn er mir etwas sagt. Wenn Herr Hoeneß anruft, sind es keine langen Gespräche. Er tadelt mich nach schlechteren Leistungen schon mal am Telefon: 'Das hast du nicht gut gemacht, Leroy. Das musst du besser machen.' Er fragt mich dann offen: 'Was ist los? Brauchst du etwas, soll ich vorbeikommen? Oder willst du bei mir vorbeischauen?' Das ist ein total offener Austausch." Zuletzt gab es nach langer Zeit auch wieder sportliche Kritik. Sane hätte in den vergangenen Wochen nicht alles gegeben und reagiere genervt, wenn es nicht laufen würde: "Ich verstehe, dass man das von außen betrachtet manchmal falsch verstehen kann. Es ist nicht so, dass ich bezüglich der Körpersprache etwas bewusst mache auf dem Platz. Ich bin dann auch eher sauer auf mich selbst. An seiner Körpersprache auf dem Platz arbeite der Spieler aber seit längerem: "Ich habe mich mit der Körpersprache schon intensiv befasst. Ich habe mir Szenen aus Spielen angeschaut, damit mir klar wird, wie es aussieht. Auf seine Körpersprache wolle Sane in Zukunft weiter verstärkt achten.

+++ Update, 13. Dezember, 17:15 Uhr: Bayern-Schock! Coman und Mazraoui fallen lange aus +++ Für Noussair Mazraoui und Kingsley Coman ist das Jahr 2023 vorzeitig beendet. Wie der FC Bayern München mitteilte, haben sich beide Spieler beim 1:0-Sieg über Manchester United Muskelverletzungen zugezogen und fallen für die letzten beiden Spiele des Jahres gegen Stuttgart und Wolfsburg aus. Coman zog sich kurz nach seinem Siegtreffer einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, bei Mazraoui ist es sogar ein Muskelbündelriss in der linken Wade, der seine Teilnahme am Afrika Cup (ab 13. Januar) akut gefährdet. Für gewöhnlich dauert der Heilungsprozess bis zu sechs Wochen. Tuchel ist zum Jahresabschluss demnach erneut zu Umbaumaßnahmen gezwungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Konrad Laimer nun in den letzten beiden Spielen die Rechtsverteidigerposition einnehmen wird. Für Coman könnte Alphonso Davies auf den linken offensiven Flügel rutschen und Raphael Guerreiro würde dessen Position als Linksverteidiger einnehmen. Auch Mathys Tel oder Jamal Musiala könnten als Flügelspieler agieren.

+++ Update, 13. Dezember, 09:47 Uhr: Sane hat keine Eile bei Vertragsverlängerung +++ Bayern-Star Leroy Sane sieht in Sachen einer möglichen Vertragsverlängerung bei den Münchnern keine Eile. "Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert – und nicht in den Büros", sagte der 27-Jährige der "Sportbild". "Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht", führte er fort. Für Sane bleibt der FC Bayern aber auf jeden Fall erster Ansprechpartner im Bezug auf seine sportliche Zukunft: "Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich. Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen." Der Flügelspieler steht bei den Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Im Sommer 2020 holte der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler für kolportierte 49 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zurück in die Bundesliga, wo ihm einst bei Schalke der Durchbruch gelang.

+++ Update, 12. Dezember, 09:34 Uhr: Fan-Ausschluss droht - FC Bayern mit Appell an Anhänger +++ Dem FC Bayern München droht in der Champions League ein Ausschluss der eigenen Fans. Nach Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie dem Werfen von Gegenständen aus aus dem Münchner Fanblock im Spiel beim FC Kopenhagen wurde der deutsche Rekordmeister von der UEFA zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt. Noch bedeutsamer aber ist folgender Teil des Urteils: Bei erneutem Fehlverhalten der Bayern-Fans droht den Münchnern sogar der Ausschluss der eigenen Fans. Nicht zuletzt deshalb gab es vonseiten des Klubs vor dem Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Manchester United (Di., 21 Uhr im Liveticker) einen Appell an die Fans, "in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen."

+++ Update, 11. Dezember, 21:20 Uhr: Tuchel verkündet neue Details zur Gnabry-Verletzung +++ Die Verletzung von Serge Gnabry ist noch wesentlich schlimmer, als bislang angenommen. Erste Medienberichte über eine monatelange Ausfallzeit des Offensivspielers bestätigte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel des Rekordmeisters gegen Manchester United (Di., 21 Uhr im Liveticker). "Ich fürchte, dass es mindestens acht Wochen werden, das ist meine Information - acht Wochen plus. Das ist viel zu lang", sagte Tuchel. Damit wird Gnabry den Bayern auch im neuen Jahr mehrere Bundesligaspiele nicht zur Verfügung stehen. Selbst die Achtelfinalspiele in der Königsklasse scheinen akkut gefährdet (3. Februar bis 13. März). Der 28 Jahre alte Flügelspieler hatte sich bei der 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt am 14. Spieltag kurz nach seiner Einwechslung in der 66. Minute eine Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Zunächst war man bei den Bayern von lediglich "einigen Wochen" Pause ausgegangen, wie Christoph Freund kurz nach dem Spiel erklärte. Gnabry bleibt damit der große Pechvogel der Münchner in der Hinrunde der Saison, hatte er sich doch erst im Herbst bei der Pokalblamage gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) einen Unterarmbruch zugezogen und musste mehrere Wochen pausieren.

+++ Update, 11. Dezember, 11:43 Uhr: Tuchel lässt auch Stars am Sonntag antanzen +++ Normalerweise dürfen sich die Startelf-Spieler am Sonntagvormittag nach einem Bundesliga-Spiel noch etwas erholen. Nach der 1:5-Blamage bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag aber rief Trainer Thomas Tuchel neben den Reservisten auch seine Stars an die Säbener Straße. Das berichteten "Sport1" und die "Bild". Demnach trainierten die Stammspieler allerdings nur leicht und gaben nach der öffentlichen Einheit den Fans Autogramme. Anschließend zeigte Tuchel seinen Spielern in einem ausführlichen Videostudium noch, welche Fehler sie bei der Klatsche in Frankfurt gemacht haben. Am Montag geht es für die Bayern bereits wieder mit dem Flieger nach Manchester, wo am Dienstag bei United das letzte Gruppenspiel in der Champions League stattfindet (ab 21 Uhr im Liveticker).

+++ Update, 8. Dezember, 16:49 Uhr: Bayern nehmen wohl Aleix Garcia ins Visier +++ Nach der Verpflichtung von Granadas Bryan Zaragoza soll der FC Bayern München wohl einen weiteren Spanier im Visier haben. Laut "Sport1" hat der deutsche Rekordmeister Gironas Aleix Garcia ins Visier genommen. Der 26-Jährige ist der Spielmacher beim La-Liga-Überraschungsteam, er debütierte vor einigen Wochen zudem in Spaniens Nationalmannschaft. In 15 Ligaspielen kommt Garcia auf drei Tore und vier Vorlagen. Garcias Vertrag bei Girona läuft noch bis 2026. Der Mittelfeldspieler wurde einst unter anderem bei Villarreal und Manchester City ausgebildet, spielte auch schon in Belgien und Rumänien.

+++ Update, 7. Dezember, 07:51 Uhr: Vertragsgespräche mit Thomas Müller haben wohl begonnen +++ Der FC Bayern München und Urgestein Thomas Müller haben offenbar die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung begonnen. Das berichtet die "Bild". Demnach wolle der Klub dem 34-Jährigen auch eine Perspektive für die Zeit nach der Karriere aufzeigen, beide Seiten seien interessiert, die Zusammenarbeit über den kommenden Sommer hinaus fortzusetzen. Allerdings, so heißt es, könnten Müllers Gehaltsforderungen ein Stolperstein werden. Wie die "Sport Bild" zuvor berichtet hatte, wolle der Offensivspieler weiterhin zu den Topverdienern gehören und stelle sich ein ähnliches Gehalt wie Kapitän Manuel Neuer vor, der vor wenigen Wochen seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert hatte. Während Neuer aber auch in der kommenden Saison als Stammtorwart eingeplant ist, gehört Müller schon jetzt meist nicht mehr zur Anfangself, sondern muss sich mit der Reservistenrolle begnügen.