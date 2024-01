Anzeige

Bei der Niederlage der Bayern gegen Bremen fiel Leroy Sane erneut mit negativer Körpersprache auf. Trainer Thomas Tuchel äußerte sich diplomatisch.

Von Chris Lugert

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach der Niederlage gegen Werder Bremen (0:1) diplomatisch auf eine Aktion reagiert, mit der Leroy Sane einmal mehr deutlich seinen Unmut über eine Entscheidung seines Coaches zum Ausdruck gebracht hatte.

Nach der Einwechslung von Thomas Müller in der 64. Minute sollte Sane von der rechten auf die linke Seite wechseln, was dieser mit abfälligen Gesten und einem deutlich sichtbaren Kopfschütteln quittierte.

"Das hänge ich nicht so hoch, weil ich ihn kenne und weil ich weiß, dass er immer ein, zwei Minuten braucht, um Dinge, die ihm nicht hundertprozentig schmecken, zu verdauen", sagte Tuchel im Interview bei "DAZN".

Generell habe seine Mannschaft "nicht viel positive Energie ausgelöst. Das wollen wir jetzt nicht am Leroy und an den zehn Sekunden aufhängen, wo er seinen Unmut äußert. Leroy war mit frustriert, weil er es anders spielen wollte, auch in der ersten Halbzeit", meint der 50-Jährige.

Auf die Nachfrage, ob derartige Aktionen das Binnenklima in der Mannschaft beschädigen könnten, sagte Tuchel: "Das ist Teil der Mannschaft, natürlich. Aber es ist nicht das allergrößte Drama."