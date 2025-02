+++ 30. Januar, 12:59 Uhr: Ersatz für Duran? Aston Villa wohl an Tel dran +++

+++ 2. Februar, 12:45 Uhr: Tel-Lager angeblich mit ManUnited und Arsenal in Kontakt +++

Es sei weiterhin möglich, dass der 19-Jährige die Münchner verlasse. United bemühe sich um ein Leihgeschäft, Arsenal habe sich in den vergangenen Stunden wieder gemeldet. Tels Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2029.

Die Zukunft von Mathys Tel ist weiter in der Schwebe. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano befinden sich Manchester United und der FC Arsenal derzeit in Kontakt mit dem Lager des Bayern-Profis. Demnach zählen Cristiano Ronaldo und Thierry Henry, zwei Ikonen dieser Klubs, zu Tels Idolen.

+++ 1. Februar, 18:20 Uhr: Freund: "Tendenz ist, dass Tel bleibt" +++

Was für ein Auf und Ab im Transferpoker um Mathys Tel. War der Stürmer vor wenigen Tagen quasi schon weg, spricht jetzt wieder deutlich mehr für einen Verbleib beim FC Bayern.

"Er ist Spieler von Bayern München. Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:3-Sieg der Bayern gegen Holstein Kiel am Samstag.

Tel war für dieses Spiel nicht im Kader gestanden, um sich in Ruhe Gedanken bezüglich seiner Zukunft machen zu können. Denn die vergangenen Tage sei viel auf den 19-Jährigen eingeprasselt.

"Er ist dem FC Bayern extrem verbunden. Aber in den letzten Tagen ist einfach viel passiert. Es gab sehr, sehr viele Anfragen an Mathys, seinen Berater und auch an uns. Das ist keine einfache Entscheidung für Mathys", erklärte Freund:

"Ich habe selten erlebt, dass sich so viele Vereine wegen eines Spielers melden. Das war schon extrem."