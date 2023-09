FC Bayern München: Vom Fanliebling zum Bankdrücker! Hat Tuchel recht mit Matthijs de Ligt?

Anzeige Matthijs de Ligt ist beim FC Bayern München in dieser Saison nur Ergänzungsspieler unter Thomas Tuchel. Angeblich soll das Tempo eine Rolle spielen. Doch wie macht sich der Niederländer im Vergleich zu seiner Konkurrenz? Von Justin Kraft Der Kader ist dünn, die Spiele werden mehr - doch obwohl Thomas Tuchel gerade in der Innenverteidigung nur drei Spieler zur Verfügung hat, spielten bis zum vergangenen Wochenende nur zwei von ihnen: Dayot Upamecano und Kim Min-jae. Matthijs de Ligt ist beim FC Bayern München außen vor - so macht es zumindest den Anschein. Zwar spielte der Niederländer am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum von Anfang an und erzielte sogar ein sehenswertes Tor, doch der Eindruck bleibt, dass er nur die Nummer drei beim FCB ist. Der "kicker" bestätigt dieses Gefühl. Wie das Fachmagazin erfahren haben will, ist vor allem die Geschwindigkeit ein großes Thema für Tuchel. Nach Alphonso Davies (35,97 km/h) sind Upamecano (35,02 km/h) und Kim (34,32 km/h) derzeit die Abwehrspieler, die den schnellsten Topspeed in der Bundesliga haben. Es sei das Ziel des Trainers gewesen, im Transferfenster die schnellste Abwehrreihe der Liga zusammenzustellen. Kyle Walker erreichte bei Manchester City in der abgelaufenen Saison einen Geschwindigkeitsrekord von 37,3 km/h in der Premier League. Die Bayern waren an ihm interessiert, doch der Deal platzte. Im Winter wolle man erneut Ausschau nach einem schnellen Rechtsverteidiger halten.

De Ligt kommt in dieser Saison laut "bundesliga.de" auf einen Topspeed von 29,24 km/h, in der vergangenen waren es 33,23. Zu langsam für den Rekordmeister? ran vergleicht die drei Innenverteidiger der Münchner und analysiert, ob der Nationalspieler trotz Tempodefizit in die erste Elf gehört.

FC Bayern: Matthijs de Ligt war zweitbester Spieler der Saison Eigentlich ist die Situation des 24-Jährigen paradox. Noch in der vergangenen Saison war er einer der großen Gewinner in einer Bayern-Mannschaft, die hinter ihren Erwartungen zurückblieb. Mit gut 28,3 Prozent aller Stimmen wurde de Ligt von den Fans des FC Bayern sogar zum zweitbesten Spieler der Spielzeit gekürt - hinter Jamal Musiala (46 Prozent) und deutlich vor Thomas Müller (8,2 Prozent). Im Vergleich zu Upamecano hatte de Ligt die leicht bessere Zweikampfquote (59 Prozent zu 56 Prozent), machte dafür aber deutlich weniger Fehler. In Statistiken lässt sich das nur schwer bemessen, doch es gibt ein paar Indikatoren, die den subjektiven Eindruck unterstreichen. "Opta" bemisst Fehler beispielsweise daran, ob ein Ballverlust eines Spielers direkt in einem Schuss resultiert. Upamecano kam in der vergangenen Saison auf sechs, de Ligt auf keinen einzigen. Kim hatte bei Neapel einen. Während de Ligt beispielsweise im Achtelfinale der Champions League auf der Linie womöglich das Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain rettete, war Upamecano eines der Gesichter für das Ausscheiden gegen Manchester City im Viertelfinale. Ganz fair sind solche Vergleiche nie, doch der Niederländer machte im Vergleich den stabileren Eindruck.

FC Bayern: Spielweise von Matthijs de Ligt zu vorsichtig? Doch was ist seitdem passiert? Zunächst mal war de Ligt zum Saisonstart verletzt. Tuchel musste also auf Upamecano und Kim setzen, die zu Beginn der Saison einen soliden Eindruck machten. Zuletzt nahmen die Gegentore und Fehler aber wieder zu. Auch Neuzugang Kim schafft es noch nicht, die Konstanz auf den Platz zu bringen, die ihn bei Neapel auszeichnete.

Trotzdem wurde er immer wieder aufgestellt. Ein Problem, das Tuchel mit de Ligt haben könnte: Er spielt zu simpel. Upamecano kam in der letzten Saison durchschnittlich auf 6,03 Pässe pro 90 Minuten, die umgerechnet rund neun Meter vertikalen Raumgewinn erzeugt haben. Kim steht in seinen bisherigen Auftritten für den FCB bei 6,25 - de Ligt bei 5,1. Auf den ersten Blick kein gewaltiger Unterschied. Doch "Opta" zählt nur Pässe, die in den vorderen 60 Prozent des Spielfelds gespielt werden. Für die 40 Prozent in der eigenen Hälfte gibt es keine gesonderte Statistik. Allerdings misst der Datenanbieter die insgesamt zurückgelegte Strecke, die ein Spieler mit seinen Pässen an vertikalem Raum gewinnt. De Ligt liegt mit rund 413 Metern pro 90 Minuten deutlich hinter Upamecano (479 in der letzten Saison, 530 in dieser) und Kim (451 bei Neapel, 628 bei den Bayern). Vor einigen Wochen berichtete die "tz", dass Tuchel kein großer Fan von de Ligts Spielweise sei. Zu langsam, zu viele Querpässe. Der Trainer selbst äußerte sich öffentlich bisher kaum über diese Problematik. "Ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Form, ein bisschen Vertrauen" fehle dem Innenverteidiger aber, erklärte Tuchel noch zu Saisonbeginn. Das dürfte jetzt keine große Rolle mehr spielen.

Anzeige FC Bayern: Finden Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt zusammen? De Ligts Auftritt gegen Bochum war durchaus selbstbewusst. In der Anfangsphase machten die Gäste ordentlich Druck, doch für Bayern war es kein großes Problem, das Pressing auszuhebeln. Individuelle Fehler: Mangelware. Genau das, was das Trainerteam sehen will. Denn so gut die Werte von Kim und Upamecano auf den ersten Blick auch aussehen, so trügerisch können sie sein. Beide haben zuletzt Fehler im Aufbauspiel gemacht, die nicht bestraft wurden oder in irgendwelchen Statistiken auftauchen.

