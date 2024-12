FC Bayern München: Mega-Ablöse? FCB beobachtet wohl United-Star Rashford - News und Gerüchte

Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 13. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 4:2 Beendet Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 Bundesliga 2024/2025 - 14. Spieltag 15:30 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 -:- Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 15. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern -:- RB Leipzig RB Leipzig

+++ 13. Dezember, 09:57 Uhr: Top-Klubs buhlen wohl um Marcus Rashford +++ Das Flügel-Trio um Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry kann in dieser Spielzeit bislang nicht unbedingt an seine besten Zeiten anknüpfen. Zudem offenbarte die Verletzung von Harry Kane die Notwendigkeit eines Backups. Abhilfe schaffen könnte einem Bericht von "CaughtOffside" zufolge United-Star Marcus Rashford. Das Eigengewächs der Red Devils soll seine Geburtsstadt trotz seines bis 2028 laufenden Vertrages verlassen dürfen. Neben Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona behält wohl auch der FC Bayern die Situation des Spielers genau im Auge. Es ist jedoch fraglich, ob der Rekordmeister eine derart kostspielige Verpflichtung stemmen könnte. Die Engländer wünschen sich wohl 70 bis 75 Millionen Euro, obwohl sich Rashfords Marktwert nur noch auf 60 Millionen Euro beläuft. Seit rund einem Jahr läuft der 27-Jährige den Erwartungen hinterher. In dieser Saison kommt er wettbewerbsübergreifend erst auf zehn Scorerpunkte. Von einem Neustart nach neun Jahren bei den Profis könnten alle Seiten profitieren, so die Überlegung. Der angebliche Plan: Im Gegenzug soll einer von fünf Sturm-Stars ins Old Trafford gelotst werden. Ganz oben auf der Wunschliste stehen offenbar Neapel-Leihgabe Victor Osimhen, Schweden-Hoffnung Viktor Gyökeres, Juventus-Tormaschine Dusan Vlahovic, Brighton-Knipser Evan Ferguson und der gebürtige Regensburger Kenan Yildiz.

+++ 12. Dezember, 19:45 Uhr: Upamecano und Goretzka fehlen im Bayern-Training +++ Mit Alphonso Davies und Kingsley Coman verlor der deutsche Rekordmeister beim 4:2-Heimerfolg gegen Heidenheim bereits zwei Leistungsträger. Bei den Fans den FC Bayern sorgte das Personal des Donnerstags-Trainings nun für weiteres Kopfzerbrechen. Denn mit Dayot Upamecano und Leon Goretzka waren gleich zwei Bayern-Stars bei den Trainingseinheiten der Münchner abwesend, die "Bild" berichtete zuerst. Über die Gründe ist bislang noch nichts bekannt. Ebenfalls unklar ist ein potenzieller Einsatz gegen Mainz 05 am Samstag. Während ein Goretzka-Ausfall nach der Rückkehr von Aleksandar Pavlovic wohl zu verkraften wäre, träfe ein nicht einsatzfähiger Upamecano das Team von Vincent Kompany wohl härter.

+++ 12. Dezember, 10:20 Uhr: Real setzt Davies wohl ein Ultimatum +++ Real Madrid ist offenbar so weit von einem Transfer von Alphonso Davies entfernt, wie lange nicht mehr. Wie der spanische Radiosender "Cadena SER" berichtet, stünden die Chancen nur noch bei 50:50. Nachdem es erst so ausgesehen hatte, als würde der Linksverteidiger des FC Bayern nach Madrid wechseln, ist mittlerweile eine Vertragsverlängerung alles andere als ausgeschlossen. Daher soll Real wohl auch die Geduld verlieren und drängt offenbar auf eine baldige Entscheidung. Real stelle Davies wohl ein Ultimatum, sich spätestens bis Januar zu entscheiden. Ansonsten würde sich der Klub nach Alternativen umsehen.

+++ 11. Dezember, 06:40 Uhr: Verhandlungen mit Jamal Musiala gehen in entscheidende Phase +++ Die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung von Jamal Musiala schreiten offenbar voran. Laut Informationen der "Sport Bild" plant Sportvorstand Max Eberl noch vor Weihnachten konkrete Zahlen vorzulegen. Beim ersten Treffen Mitte September sei hingegen lediglich über die gemeinsamen Ziele und Vorstellungen gesprochen worden. Es wäre damit das erste Mal, dass die Münchner Musiala konkrete Gehaltsvorschläge unterbreiten, um das Arbeitsverhältnis bis zum Sommer 2030 zu verlängern. Bisher hatte es noch kein offizielles Angebot gegeben. Der 21-Jährige hatte am Dienstagabend beim 5:1 gegen Shachtar Donezk mit einem Tor und einer Vorlage erneut seinen Wert unterstrichen. Musiala steht noch bis 2026 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Bislang wird davon ausgegangen, dass Musiala bei einer Verlängerung zwischen 20 und 25 Millionen pro Jahr verdienen soll und der FC Bayern erstmals ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro schnürt.

+++ 9. Dezember, 19:37 Uhr: Vincent Kompany - Manuel Neuer hat Rippenbruch +++ Manuel Neuer wird nicht nur gegen Schachtar Donezk in der Champions League ausfallen, sondern voraussichtlich auch für die letzten Spiele in diesem Kalenderjahr. "Er hat einen Rippenbruch. Wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen. Wichtig ist, dass es jetzt heilt. Dann haben wir Manu hoffentlich ab Januar wieder dabei", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Donezk (Di. ab 21 Uhr im Liveticker). Später verriet der Belgier, dass Neuer sich die Verletzung zugezogen hat, als er im Pokal-Achtelfinale Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen rüde gefoult und dafür Rot gesehen hatte. Neuer war in dieser Szene aus seinem Strafraum gelaufen und hatte seinen Gegenspieler im Stile eines Eishockey-Spielers mit der Schulter voran weggecheckt. Anschließend und auch im folgenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim wurde Neuer vom Israeli Daniel Peretz vertreten, da Sven Ulreich aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stand. Auch gegen Schachtar wird Peretz aller Voraussicht nach im Tor stehen.

+++ 9. Dezember, 19:36 Uhr: Vincent Kompany über Leroy Sane +++ "Er hat viel Erfahrung. Als wir zusammengespielt haben, war er jung. Er bekommt die Chancen, das ist wichtig. Dann musst du ruhig bleiben. Er weiß, dass er sie beim nächsten Mal reinschießt. Manchmal musst du etwas Geduld haben. Er hatte einen Assist im letzten Spiel, es war nicht unproduktiv. Es wird wieder kommen.“

+++ 9. Dezember, 19:33 Uhr: Vincent Kompany über das Auswärtsspiel in Deutschland +++ "Es ist etwas Besonderes. Natürlich ist es besser, wenn wir dort spielen, wo die Teams zuhause sind. Das geht aber nicht. Deshalb sind wir jetzt in Deutschland. Wir haben die Vorfreude auf das Sportliche."

+++ 9. Dezember, 19:27 Uhr: Konrad Laimer lobt Neuer-Ersatz Daniel Peretz +++ "Daniel hat es sehr abgeklärt und gut gemacht. Wir haben volles Vertrauen und geben ihm Unterstützung. Wir als Mannschaft wollen es gemeinsam angehen und unser Spiel durchziehen." FC Bayern München: Konrad Laimer ist der Unsung Hero des FCB – ein Kommentar

+++ 9. Dezember, 19:24 Uhr: Konrad Laimer sieht für Jamal Musiala keine Grenzen +++ "Er ist ein unglaublicher Spieler im Mittelfeld. Er entwickelt sich immer weiter, macht es jetzt schon überragend. Er will diese Rolle haben und ich sehe kein Limit nach oben für ihn. Es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu trainieren", sagte Laimer über Musiala: "Ich freue mich, dass er mit uns auf dem Platz steht. Er ist ein außergewöhnlicher Typ. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben.“

+++ 9. Dezember, 19:21 Uhr: Konrad Laimer fühlt sich als Mittelfeldspieler +++ Konrad Laimer hat in den vergangenen Spielen als Rechtsverteidiger ausgeholfen. Vor dem Spiel gegen Schachtar Donezk sprach der Österreicher über seine Rolle bei der Pressekonferenz. "Am wohlsten fühle ich mich im Mittelfeld, da habe ich am meisten gespielt. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß Rechtsverteidiger zu spielen. Mir macht es Spaß, auf dem Platz zu stehen. Mir ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele.“

+++ 9. Dezember, 16:44 Uhr: Manuel Neuer fällt wohl auch gegen Donezk aus, Stanisic vor Comeback +++ Manuel Neuer wird aller Voraussicht nach nicht im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Schachtar Donezk zwischen den Pfosten des FC Bayern stehen. Wie die "Bild" berichtet, werde der 38-Jährige so gut wie sicher nicht auflaufen können, da er immer noch an Rippenproblemen laboriert. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete die Verletzung zuletzt als "relativ schmerzhaft", man müsse "von Tag zu Tag schauen". Im Tor wird gegen die Ukrainer wohl wieder Daniel Peretz stehen, der Neuer bereits beim 4:2-Sieg am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim vertreten hatte. Für Neuer wäre ein Ausfall besonders bitter. Denn das Spiel findet in einer alten Heimat Gelsenkirchen statt. Beim FC Schalke 04 begann seine großartige Karriere, im Alter von 25 Jahren wechselte er dann 2011 zum FC Bayern und wurde drei Jahre später Weltmeister. Positive Nachrichten gibt es indes von Josip Stanisic. Der variabel einsetzbare Verteidiger ist knapp vier Monate nach seinem Außenbandriss im rechten Knie wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und soll spätestens zu Beginn des neuen Jahres sein Comeback bei den Bayern geben.

+++ 8. Dezember, 10:25 Uhr: Muskelfaserriss! Bittere Diagnose bei Alphonso Davies und Kingsley Coman +++ Nächste bittere Nachricht für die Bayern: Wie der Verein am Sonntagmorgen bekannt gab, hat sich sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. "Beide Spieler werden dem Deutschen Rekordmeister vorerst fehlen", so der Verein. Bereits gestern kamen Berichte auf, wonach Coman den Bayern für den restlichen Dezember fehlen würde. Die genaue Ausfallzeit ist bei beiden aber noch unklar. Mit dem Champions-League-Spiel gegen Donezk und den zwei Ligaspielen gegen Mainz und Leipzig müssen die Münchner in diesem Jahr noch drei Partien absolvieren.

+++ 7. Dezember, 18:43 Uhr: Kingsley Coman droht auszufallen +++ Dem FC Bayern droht ein weiterer Ausfall. Kingsley Coman, der im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim erst in der 71. Minute eingewechselt wurde, musste in der Nachspielzeit den Platz schon wieder verlassen. Der Franzose soll sich laut Medienberichten eine Muskelverletzung zugezogen haben. Wie "Sky" berichtet, fällt Coman voraussichtlich für die restlichen Spiele des Kalenderjahres aus. Auch Thomas Müller schien angeschlagen. "Er hatte ein leichtes Ziehen im Rücken, nichts Schlimmes", beruhigte aber Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky".

+++ 7. Dezember, 10:01 Uhr: Al-Jazira wohl mit Interesse an Eric Dier +++ Obwohl der Vertrag von Eric Dier beim FC Bayern nur noch bis zum Sommer 2024 läuft, gibt es wohl schon für das anstehende Winter-Transferfenster Interesse am englischen Defensivspieler. Laut einem Bericht der "tz" soll sich Wüstenklub Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem 30-Jährigen beschäftigen, der in München unter Coach Vincent Kompany kaum zu Einsätzen kommt. Unter Vorgänger Thomas Tuchel war er nach seinem Bayern-Wechsel im Frühjahr 2024 noch in der Innenverteidigung gesetzt. Obwohl er aktuell kaum spielt, soll Dier selbst jedoch aktuell nicht sonderlich interessiert an einem Abgang von der Säbener Straße vor Vertragsende sein. Dier genießt innerhalb der Mannschaft einen vorzüglichen Ruf und fühlt sich in München trotz der geringen Spielzeit geschätzt. "Er ist einer der besten Mitspieler, die ich je hatte", sagte beispielsweise Joshua Kimmich über Dier: "So ein Mindset bringt uns als Gruppe voran. Auch wenn er nicht so viele Minuten gesammelt hat, ist er für uns als Team unfassbar wichtig." Finanziell gesehen wäre ein Dier-Abgang im Winter für den Rekordmeister jedoch durchaus attraktiv. Immerhin würden die Bosse dann noch eine Ablöse für den 30-Jährigen bekommen - und die dürfte angesichts der Kaufkraft von VAE-Vereinen durchaus happig sein.

+++ 6. Dezember, 14:05 Uhr: Bayern gegen Heidenheim wohl ohne Neuer und Gnabry +++ Am Samstag muss der FC Bayern beim Duell gegen den 1. FC Heidenheim auf Manuel Neuer und Serge Gnabry verzichten. Das bestätigte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem 13. Bundesliga-Spieltag. "Manuel [Neuer] hat Rippenbeschwerden. Es sieht so aus, dass Serge [Gnabry] auch nicht dabei sein kann", erklärte Kompany. Für Neuer wird Daniel Peretz spielen, Sven Ulreich kehrte erst am Freitag nach einmonatiger Abstinenz aus persönlichen Gründen ins Mannschaftstraining. Der FC Bayern kann zumindest wieder auf Aleksandar Pavlovic zählen, der nach seinem Schlüsselbeinbruch sein Bundesliga-Comeback feiern könnte: "Es gibt kein Zeitlimit, wie viel er spielen kann. Er hat länger nicht gespielt, aber er steht zur Verfügung", teilte Kompany mit.

+++ 6. Dezember, 08:05 Uhr: Spannungen mit Uli Hoeneß? Star-Berater packt aus +++ Volker Struth gehört zu den einflussreichsten Spielerberatern im deutschen Fußball-Geschäft. Toni Kroos, Julian Nagelsmann, Mario Götze und Niklas Süle sind nur einige der Stars, die der 58-Jährige im Laufe seiner Karriere vertreten hat. In einem Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated" erzählte Struth nun von seiner angespannten Beziehung zu Bayern-Boss Uli Hoeneß. Das Verhältnis zwischen den beiden sei "natürlich nicht gut", habe Struth kürzlich dem Vater eines Spielers erklärt. Die Gründe dafür seien vielfältig: "Weil Marco Reus 2012 etwa von Mönchengladbach nach Dortmund ging, obwohl Bayern alles versuchte, ihn zu bekommen. Dann folgte der Wechsel von Mario Götze von Dortmund nach München, einer der emotionalsten und bewegendsten Wechsel, die es in Deutschland gab. Das war für Dortmund schwer zu ertragen, aber auch für Bayern unheimlich teuer", enthüllte Struth. "Anschließend haben wir die Verlängerung mit Toni Kroos nicht hinbekommen", fügte der Spitzenberater hinzu. "Da kam schon einiges zusammen, sodass es nachvollziehbar ist, dass es ein angespanntes Verhältnis ist."

+++ 5. Dezember, 16:45 Uhr: Davies könnte wohl doch verlängern +++ Zuletzt ging aus diversen Berichten hervor, dass Alphonso Davies bereits vor einem Absprung Richtung Real Madrid stehe. Nun könnte sich das Blatt wohl wenden. Wie "Sky Sport" berichtet, hat der FC Bayern München "signifikanten Fortschritt" in den Vertragsgesprächen mit dem kanadischen Linksverteidiger gemacht. Demnach sollen die Verhandlungen über eine potenzielle Verlängerung weit fortgeschritten sein - einige wichtige finanzielle Details sollen bereits geklärt sein. Die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund setzen laut Bericht alles daran, den 24-Jährigen in München zu halten. Auch Manchester United, das ebenfalls am Kanadier interessiert sein soll, geht wohl davon aus, dass Davies einen neuen Vertrag beim FCB unterschreibt. Der aktuelle Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis Sommer 2025.

+++ 5. Dezember, 10:02 Uhr: Keine Alternative bei Kane-Verletzung +++ Der FC Bayern muss seine Hoffnungen auf den ersten Triumph im DFB-Pokal seit 2020 vorzeitig begraben. Während Manuel Neuer die Pleite gegen Leverkusen mit seiner Roten Karte in der Anfangsphase mit eingeleitet hatte, musste Sturm-Star Harry Kane verletzungsbedingt das ganze Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Der frühere Bayern-Verteidiger Jürgen Kohler warnte den Rekordmeister beim "kicker" nun vor einer ungesunden Abhängigkeit von diesen beiden Akteuren. Besonders der Kane-Ausfall fällt ins Gewicht. Der 31-Jährige erzielte in dieser Spielzeit bereits 20 Tore und steuerte neun Vorlagen bei. Kohler hebt eine weitere Qualität hervor: "Harry Kane ist nicht nur wegen seiner Top-Quote unersetzlich, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Rücken zum Tor. Ein Back-up für den Engländer fehlt." Der Weltmeister von 1990 hatte allerdings einen Vorschlag parat. "Ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken. Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen – wenn auch nur in der 2. Liga", erklärte der langjährige BVB-Profi. Hinter Kane könne man keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen. Stattdessen sei ein Talent die richtige Lösung. Der 18-jährige Tzimas kam erst im Sommer auf Leihbasis von PAOK Saloniki nach Deutschland. An seinen Heimatklub ist der beidfüßige Mittelstürmer noch bis 2028 gebunden. Der FCN besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Kaum stemmbar für die Clubberer.

+++ 4. Dezember, 09:26 Uhr: Krätzig-Leihe vor Abbruch +++ Frans Krätzig zählt zu den vielversprechendsten Talenten des FC Bayern München. Nachdem er zu Beginn des Jahres bereits erfolgreich an Austria Wien verliehen wurde, sollte er beim VfB Stuttgart den nächsten Schritt machen. Doch die Leihe ist bislang ein totaler Reinfall. Der 21-Jährige durfte für die Schwaben bisher erst in einem Bundesliga-Spiel ran. Die "Sport Bild" und "Sky" berichten davon, dass der FC Bayern sogar über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe nachdenken soll. Krätzigs Vertrag bei den Bayern geht noch bis 2027. In sechs Pflichtspielen für den VfB kommt er auf 353 Einsatzminuten, zwei Mal spielte er außerdem für die Reserve in der 3. Liga.

+++ 3. Dezember, 20:38 Uhr: Eberl dementiert Kontakt zu Leverkusen-Star Florian Wirtz +++ Seit Monaten kursieren Gerüchte, wonach der FC Bayern München großes Interesse an Leverkusen-Star Florian Wirtz haben soll. Vor dem Duell der Bayern gegen Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals reagierten die Münchner Verantwortlichen allerdings einmal mehr zurückhaltend bei diesem Thema. "Es gibt kein Kontakt zur Seite von Florian Wirtz", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei "Sky". Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2027. Neben den Münchnern wurde zuletzt auch Real Madrid großes Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt.

+++ 2. Dezember, 23:59 Uhr: Flüchtet Sacha Boey im Winter nach Frankreich? +++ Das Kapitel von Sacha Boey beim FC Bayern ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Der Franzose verpasste fast die gesamte Rückrunde 2023/24 mit Muskelverletzungen, in dieser Saison bremste ihn hingegen ein Meniskusriss wochenlang aus und so kommt er erst auf 158 Spielminuten. Trotz einer durchaus vielversprechenden Kurz-Vorstellung gegen Dortmund dürfte sich Boey in naher Zukunft regelmäßig auf der Bank wiederfinden. Bessere Chancen auf einen Stammplatz hätte das Rennes-Eigengewächs bei Olympique Marseille. Der Frankreich-Klub hat sich laut "L'Equipe" bereits nach einer Leihe erkundigt. Juventus-Routinier Danilo gilt ebenfalls als Kandidat. Im Marseille-Kader stehen mit Amir Murillo und Pol Lirola zwei nominelle Rechtsverteidiger, wobei Letzterer mit Knieproblemen fehlt, sodass zuletzt der erfahrene Sechser Geoffrey Kondogbia in einer Dreierkette aushelfen musste. Trotzdem steht der Klub um Star-Trainer Roberto De Zerbi und Skandal-Profi Mason Greenwood nach acht Siegen aus 13 Ligaspielen auf Platz zwei. Ein Boey-Abschied im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. Boeys Berater Bembi Vungbote sagte Transfer-Insider Fabrizio Romano, dass Boey nach wie vor "sehr glücklich" bei Bayern sei: "Er liebt den Verein und der Trainer vertraut ihm. Sein Ziel ist es, mit Bayern alles zu gewinnen."

+++ 2. Dezember, 22:27 Uhr: Bundesliga-Trio will offenbar Tom Bischof +++ Der Poker um Hoffenheim-Juwel Tom Bischof ist eröffnet! Der Mittelfeld-Mann ist erst 19 Jahre alt, in dieser Spielzeit allerdings bereits absoluter Stammspieler bei der TSG. Einzig die ersten drei Saisonspiele hatte Bischof mit einer Kapselverletzung verpasst und stand seitdem in jeder Partie auf dem Rasen. Bereits "seit vielen Jahren" beschäftigt sich der FC Bayern mit dem gebürtigen Aschaffenburger. Das will "Sky" erfahren haben. Im kommenden Sommer soll er schließlich an die Isar gelotst werden. Bischofs aktuelles Arbeitspapier läuft dann aus, somit wäre der U21-Nationalspieler sogar ablösefrei zu haben. Einen Abschied zum Nulltarif möchten die Kraichgauer jedoch offenbar unbedingt verhindern. Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker bemüht sich daher wohl um eine Vertragsverlängerung und soll noch auf einen Verbleib des DFB-Talents, dessen Marktwert bereits auf 3,5 Millionen Euro geschätzt wird, hoffen. Ab Januar kann Bischof jedoch auch mit anderen Klubs verhandeln. An Optionen mangeln dürfte es jedenfalls nicht. Neben Bayern beobachten dem Bericht zufolge unter anderem Eintracht Frankfurt und RB Leipzig die Situation. Die Roten Bullen sollen sogar konkrete Gespräche mit der Spielerseite, in dem Fall mit Bischofs Eltern, geführt haben. Eine Entscheidung hat der 19-Jährige, der auch auf der Zehn oder Sechs zum Einsatz kommen kann, offenbar noch nicht getroffen.

+++ 2. Dezember, 14:30 Uhr: Bayern-Wunschtransfer Hernandez kann Milan offenbar verlassen +++ Theo Hernandez gilt Medienberichten zufolge als Wunschtransfer der Bayern, sollte Alphonso Davies den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen. Einem Bericht von "Calciomercato" zufolge hat die AC Mailand dem französischen Nationalspieler noch kein neues Vertragsangebot vorgelegt und plant mit einem Hernandez-Abgang. Dem Bericht zufolge befindet sich der FC Bayern im Rennen um einen Transfer des Linksverteidigers. Insbesondere wenn Davies den Verein verlassen sollte, so der Bericht, könnte ein Hernandez-Transfer bei den Münchnern konkreter werden. Der 27-Jährige steht bei Milan noch bis 2026 unter Vertrag. Angeblich sollen die Italiener 60 Millionen Euro für den Franzosen fordern, sollte dieser tatsächlich einen Wechsel im kommenden Sommer forcieren. Die Zukunft von Davies gilt in der bayerischen Landeshauptstadt indes weiterhin als ungewiss. Der Vertrag des Kanadiers läuft nach der laufenden Saison aus.