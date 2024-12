Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 12. Spieltag 18:30 Borussia Dortmund Dortmund 1:1 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 13. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern -:- Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 Bundesliga 2024/2025 - 14. Spieltag 15:30 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 -:- Bayern Bayern München

Anzeige

Anzeige

+++ 6. Dezember, 14:05 Uhr: Bayern gegen Heidenheim wohl ohne Neuer und Gnabry +++ Am Samstag muss der FC Bayern beim Duell gegen den 1. FC Heidenheim auf Manuel Neuer und Serge Gnabry verzichten. Das bestätigte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem 13. Bundesliga-Spieltag. "Manuel [Neuer] hat Rippenbeschwerden. Es sieht so aus, dass Serge [Gnabry] auch nicht dabei sein kann", erklärte Kompany. Für Neuer wird Daniel Peretz spielen, Sven Ulreich kehrte erst am Freitag nach einmonatiger Abstinenz aus persönlichen Gründen ins Mannschaftstraining. Der FC Bayern kann zumindest wieder auf Aleksandar Pavlovic zählen, der nach seinem Schlüsselbeinbruch sein Bundesliga-Comeback feiern könnte: "Es gibt kein Zeitlimit, wie viel er spielen kann. Er hat länger nicht gespielt, aber er steht zur Verfügung", teilte Kompany mit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 6. Dezember, 08:05 Uhr: Spannungen mit Uli Hoeneß? Star-Berater packt aus +++ Volker Struth gehört zu den einflussreichsten Spielerberatern im deutschen Fußball-Geschäft. Toni Kroos, Julian Nagelsmann, Mario Götze und Niklas Süle sind nur einige der Stars, die der 58-Jährige im Laufe seiner Karriere vertreten hat. In einem Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated" erzählte Struth nun von seiner angespannten Beziehung zu Bayern-Boss Uli Hoeneß. Das Verhältnis zwischen den beiden sei "natürlich nicht gut", habe Struth kürzlich dem Vater eines Spielers erklärt. Die Gründe dafür seien vielfältig: "Weil Marco Reus 2012 etwa von Mönchengladbach nach Dortmund ging, obwohl Bayern alles versuchte, ihn zu bekommen. Dann folgte der Wechsel von Mario Götze von Dortmund nach München, einer der emotionalsten und bewegendsten Wechsel, die es in Deutschland gab. Das war für Dortmund schwer zu ertragen, aber auch für Bayern unheimlich teuer", enthüllte Struth. "Anschließend haben wir die Verlängerung mit Toni Kroos nicht hinbekommen", fügte der Spitzenberater hinzu. "Da kam schon einiges zusammen, sodass es nachvollziehbar ist, dass es ein angespanntes Verhältnis ist."

+++ 5. Dezember, 16:45 Uhr: Davies könnte wohl doch verlängern +++ Zuletzt ging aus diversen Berichten hervor, dass Alphonso Davies bereits vor einem Absprung Richtung Real Madrid stehe. Nun könnte sich das Blatt wohl wenden. Wie "Sky Sport" berichtet, hat der FC Bayern München "signifikanten Fortschritt" in den Vertragsgesprächen mit dem kanadischen Linksverteidiger gemacht. Demnach sollen die Verhandlungen über eine potenzielle Verlängerung weit fortgeschritten sein - einige wichtige finanzielle Details sollen bereits geklärt sein. Die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund setzen laut Bericht alles daran, den 24-Jährigen in München zu halten. Auch Manchester United, das ebenfalls am Kanadier interessiert sein soll, geht wohl davon aus, dass Davies einen neuen Vertrag beim FCB unterschreibt. Der aktuelle Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis Sommer 2025.

Anzeige

+++ 5. Dezember, 10:02 Uhr: Keine Alternative bei Kane-Verletzung! Kohler schlägt Nürnberg-Juwel vor +++ Der FC Bayern muss seine Hoffnungen auf den ersten Triumph im DFB-Pokal seit 2020 vorzeitig begraben. Während Manuel Neuer die Pleite gegen Leverkusen mit seiner Roten Karte in der Anfangsphase mit eingeleitet hatte, musste Sturm-Star Harry Kane verletzungsbedingt das ganze Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Der frühere Bayern-Verteidiger Jürgen Kohler warnte den Rekordmeister beim "kicker" nun vor einer ungesunden Abhängigkeit von diesen beiden Akteuren. Besonders der Kane-Ausfall fällt ins Gewicht. Der 31-Jährige erzielte in dieser Spielzeit bereits 20 Tore und steuerte neun Vorlagen bei. Kohler hebt eine weitere Qualität hervor: "Harry Kane ist nicht nur wegen seiner Top-Quote unersetzlich, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Rücken zum Tor. Ein Back-up für den Engländer fehlt." Der Weltmeister von 1990 hatte allerdings einen Vorschlag parat. "Ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken. Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen – wenn auch nur in der 2. Liga", erklärte der langjährige BVB-Profi. Hinter Kane könne man keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen. Stattdessen sei ein Talent die richtige Lösung. Der 18-jährige Tzimas kam erst im Sommer auf Leihbasis von PAOK Saloniki nach Deutschland. An seinen Heimatklub ist der beidfüßige Mittelstürmer noch bis 2028 gebunden. Der FCN besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Kaum stemmbar für die Clubberer.

Anzeige

+++ 4. Dezember, 09:26 Uhr: Krätzig-Leihe vor Abbruch +++ Frans Krätzig zählt zu den vielversprechendsten Talenten des FC Bayern München. Nachdem er zu Beginn des Jahres bereits erfolgreich an Austria Wien verliehen wurde, sollte er beim VfB Stuttgart den nächsten Schritt machen. Doch die Leihe ist bislang ein totaler Reinfall. Der 21-Jährige durfte für die Schwaben bisher erst in einem Bundesliga-Spiel ran. Die "Sport Bild" und "Sky" berichten davon, dass der FC Bayern sogar über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe nachdenken soll. Krätzigs Vertrag bei den Bayern geht noch bis 2027. In sechs Pflichtspielen für den VfB kommt er auf 353 Einsatzminuten, zwei Mal spielte er außerdem für die Reserve in der 3. Liga.

Anzeige

+++ 3. Dezember, 20:38 Uhr: Eberl dementiert Kontakt zu Leverkusen-Star Florian Wirtz +++ Seit Monaten kursieren Gerüchte, wonach der FC Bayern München großes Interesse an Leverkusen-Star Florian Wirtz haben soll. Vor dem Duell der Bayern gegen Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals reagierten die Münchner Verantwortlichen allerdings einmal mehr zurückhaltend bei diesem Thema. "Es gibt kein Kontakt zur Seite von Florian Wirtz", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei "Sky". Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2027. Neben den Münchnern wurde zuletzt auch Real Madrid großes Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt.

Anzeige

+++ 2. Dezember, 23:59 Uhr: Flüchtet Sacha Boey im Winter nach Frankreich? +++ Das Kapitel von Sacha Boey beim FC Bayern ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Der Franzose verpasste fast die gesamte Rückrunde 2023/24 mit Muskelverletzungen, in dieser Saison bremste ihn hingegen ein Meniskusriss wochenlang aus und so kommt er erst auf 158 Spielminuten. Trotz einer durchaus vielversprechenden Kurz-Vorstellung gegen Dortmund dürfte sich Boey in naher Zukunft regelmäßig auf der Bank wiederfinden. Bessere Chancen auf einen Stammplatz hätte das Rennes-Eigengewächs bei Olympique Marseille. Der Frankreich-Klub hat sich laut "L'Equipe" bereits nach einer Leihe erkundigt. Juventus-Routinier Danilo gilt ebenfalls als Kandidat. Im Marseille-Kader stehen mit Amir Murillo und Pol Lirola zwei nominelle Rechtsverteidiger, wobei Letzterer mit Knieproblemen fehlt, sodass zuletzt der erfahrene Sechser Geoffrey Kondogbia in einer Dreierkette aushelfen musste. Trotzdem steht der Klub um Star-Trainer Roberto De Zerbi und Skandal-Profi Mason Greenwood nach acht Siegen aus 13 Ligaspielen auf Platz zwei. Ein Boey-Abschied im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. Boeys Berater Bembi Vungbote sagte Transfer-Insider Fabrizio Romano, dass Boey nach wie vor "sehr glücklich" bei Bayern sei: "Er liebt den Verein und der Trainer vertraut ihm. Sein Ziel ist es, mit Bayern alles zu gewinnen."

Anzeige

+++ 2. Dezember, 22:27 Uhr: Bundesliga-Trio will offenbar Tom Bischof +++ Der Poker um Hoffenheim-Juwel Tom Bischof ist eröffnet! Der Mittelfeld-Mann ist erst 19 Jahre alt, in dieser Spielzeit allerdings bereits absoluter Stammspieler bei der TSG. Einzig die ersten drei Saisonspiele hatte Bischof mit einer Kapselverletzung verpasst und stand seitdem in jeder Partie auf dem Rasen. Bereits "seit vielen Jahren" beschäftigt sich der FC Bayern mit dem gebürtigen Aschaffenburger. Das will "Sky" erfahren haben. Im kommenden Sommer soll er schließlich an die Isar gelotst werden. Bischofs aktuelles Arbeitspapier läuft dann aus, somit wäre der U21-Nationalspieler sogar ablösefrei zu haben. Einen Abschied zum Nulltarif möchten die Kraichgauer jedoch offenbar unbedingt verhindern. Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker bemüht sich daher wohl um eine Vertragsverlängerung und soll noch auf einen Verbleib des DFB-Talents, dessen Marktwert bereits auf 3,5 Millionen Euro geschätzt wird, hoffen. Ab Januar kann Bischof jedoch auch mit anderen Klubs verhandeln. An Optionen mangeln dürfte es jedenfalls nicht. Neben Bayern beobachten dem Bericht zufolge unter anderem Eintracht Frankfurt und RB Leipzig die Situation. Die Roten Bullen sollen sogar konkrete Gespräche mit der Spielerseite, in dem Fall mit Bischofs Eltern, geführt haben. Eine Entscheidung hat der 19-Jährige, der auch auf der Zehn oder Sechs zum Einsatz kommen kann, offenbar noch nicht getroffen.

+++ 2. Dezember, 14:30 Uhr: Bayern-Wunschtransfer Hernandez kann Milan offenbar verlassen +++ Theo Hernandez gilt Medienberichten zufolge als Wunschtransfer der Bayern, sollte Alphonso Davies den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen. Einem Bericht von "Calciomercato" zufolge hat die AC Mailand dem französischen Nationalspieler noch kein neues Vertragsangebot vorgelegt und plant mit einem Hernandez-Abgang. Dem Bericht zufolge befindet sich der FC Bayern im Rennen um einen Transfer des Linksverteidigers. Insbesondere wenn Davies den Verein verlassen sollte, so der Bericht, könnte ein Hernandez-Transfer bei den Münchnern konkreter werden. Der 27-Jährige steht bei Milan noch bis 2026 unter Vertrag. Angeblich sollen die Italiener 60 Millionen Euro für den Franzosen fordern, sollte dieser tatsächlich einen Wechsel im kommenden Sommer forcieren. Die Zukunft von Davies gilt in der bayerischen Landeshauptstadt indes weiterhin als ungewiss. Der Vertrag des Kanadiers läuft nach der laufenden Saison aus.

Anzeige

Anzeige

+++ 2. Dezember, 10:05 Uhr: Kane fällt mehrere Spiele aus +++ Der FC Bayern München muss nicht nur im Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) auf Harry Kane verzichten. Auf der Pressekonferenz zur Partie betonte Trainer Vincent Kompany: "Immer schwer zu sagen, aber es gibt eine Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt. Das heißt, dass er einige Spiele ausfallen wird." Kane hatte sich beim 1:1 in Dortmund einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen.

+++ 29. November, 10:50 Uhr: BVB-Formschwankungen? Kompany mit klarem Ansatz +++ Mit Borussia Dortmund trifft der FC Bayern auf ein Team, welches aktuell mit einigen Form-Schwankungen zu kämpfen hat. Dennoch wählte Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Vorbereitung einen klaren Ansatz: "Wir bereiten uns immer auf die beste Version unseres Gegners vor." Auch wenn die Borussia in dieser Saison nicht immer ihre besten Leistungen auf den Rasen bringen konnte, weiß der Belgier um ihre Stärken: "Dortmund ist bei Kontern gefährlich und sie pressen hoch. Wenn sie in ihrer besten Form sind, ist ihr Spielaufbau sehr stark. Sie können den letzten Pass spielen." Gegen einen schlechten Tag des Gegners hätte Kompany natürlich nichts einzuwenden: "Wenn sie nicht ihren besten Tag erwischen, ist es auch nicht schlimm", verrät er mit einem Schmunzeln. Auch Bayern Sportdirektor Christoph Freund würde einen Sieg im sogenannten "Klassiker" begrüßen. "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Es ist ein großes und wichtiges Spiel für uns", verrät er auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Spiel. Auf den Rekordmeister wartet aktuell ein Härtetest nach dem anderen. "Wir haben drei spezielle Spiele. Gegen Paris war wichtig, gegen Dortmund ist es wohl das größte Spiel der Bundesliga, im Pokal geht es gegen Leverkusen. Da gibt es nur Weiterkommen oder Ausscheiden", so Freund.

Anzeige

+++ 29. November, 10:21 Uhr: Kompany mit Personalupdate vor BVB-Spiel +++ Auf der Pressekonferenz vor dem "Klassiker" gegen Borussia Dortmund, gibt Cheftrainer Vincent Kompany ein personelles Update. "Mit unserem Kader haben wir keine Probleme. Alle die gegen Paris dabei waren, sind wieder dabei", vermeldet der Belgier. Mit einer Rückkehr von Aleksandar Pavlović sei jedoch noch nicht zurechnen. Zwar laufe die Genesung sehr gut, jedoch plane man in München eher mit einer Rückkehr gegen den 1. FC Heidenheim. "Wenn er gut trainieren kann, kann es für Heidenheim reichen. Aber ganz ruhig", so Kompany. Gegen den BVB wolle der junge Trainer auf eine Mannschaft voller Erfahrung setzen. "Wir haben viel Erfahrung im Kader. Die meisten Spieler kennen diese Situationen", sagt er. Kompany ergänzt: "In einem anderen Verein musst du dich manchmal zwischen Talent und Erfahrung entscheiden. Das ist hier anders. Ich könnte zwei Mannschaften aufstellen und hätte das gleiche Vertrauen in sie."

Anzeige

+++ 29. November, 7:12 Uhr: Karius rät Wirtz zu Bayern-Wechsel +++ Florian Wirtz und der FC Bayern - es ist das bestimmende Thema und wird es wohl auch noch einige Monate bleiben. Jetzt hat sich auch der ehemalige Bundesliga-Torwart Loris Karius in die Debatte eingeschaltet und rät dem Youngster von Bayer Leverkusen deutlich zu einem Wechsel nach München. "Der FC Bayern ist im Sommer für ihn die richtige Adresse. Bei Leverkusen gibt es einige Dinge, bei denen man nicht weiß, wie es weitergeht. Bleibt Xabi Alonso oder geht er und wer würde dann als Trainer kommen? Mir wären das zu viele 'Wenn und Aber'. Die Zeit wäre dann perfekt für einen Verein wie den FC Bayern", sagte Karius bei Sky. Medienberichten zufolge ist Alonso der erste Kandidat für die Nachfolge von Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid, schon im kommenden Sommer könnte es dort zu einem Trainerwechsel kommen. Wirtz steht in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag, zuletzt aber berichtete die "Sport Bild", dass Bayer mit seinem Juwel verlängern wolle, um die Ablösesumme nach oben zu treiben.

+++ 28. November, 15:10 Uhr: Choupo-Moting findet offenbar neuen Klub +++ Der frühere Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verbringt den Herbst seiner Karriere offenbar in den USA. Wie "Sky" berichtet, schließt sich der 35-Jährige ab Januar 2025 den New York Red Bulls an. Beim Klub des deutschen Trainers Sandro Schwarz erhält Choupo-Moting demnach einen Vertrag über mindestens zwei Jahre. Aktuell kämpft New York noch um den Meistertitel in der MLS, am Wochenende steht das Playoff-Halbfinale gegen Orlando City an. Der 73-malige kamerunische Nationalspieler war seit seinem Vertragsende bei den Bayern im vergangenen Sommer vereinslos. Für die Bayern bestritt Choupo-Moting insgesamt 122 Pflichtspiele und erzielte 38 Tore. Mit dem Klub gewann der gebürtige Hamburger unter anderem dreimal die deutsche Meisterschaft. Ausgebildet wurde Choupo-Moting beim Hamburger SV, zudem spielte er in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04. Auslandsstationen bei Stoke City und Paris Saint-Germain stehen ebenfalls in seiner Vita.

+++ 27. November, 09:42 Uhr: Leverkusen will mit Wirtz verlängern, um richtig abzukassieren +++ Schlechte Nachrichten für den FC Bayern im Transferpoker um Florian Wirtz. Um eine mögliche Ablöse für den 21-Jährige in die Höhe zu schrauben, plant Bayer Leverkusen offenbar, seinen Vertrag über 2027 hinaus zu verlängern. Völlig aussichtslos scheint dieser Wunsch nicht zu sein. Wie die "Sportbild" berichtet, soll es jüngst erste Gespräche mit der kompletten Familie Wirtz gegeben haben. Neben Vater und Berater Hans Wirtz waren demnach auch Mutter Karin und der 21-Jährige selbst mit dabei. Die von den Bayer-Bossen Fernando Carro und Simon Rolfes angestrebte Ablöse soll bei 150 Millionen Euro liegen. Apropos Geld. Über die Finanzen soll beim Geheimtreffen in Leverkusen noch nicht gesprochen worden sein. Die "Sportbild" spekuliert allerdings, dass eine Vertragsverlängerung mit einer signifikanten Gehaltserhöhung einhergehen würde. Wirtz könnte der erste Leverkusener sein, der einen zweitstelligen Millionenbetrag pro Saison verdient. Einen Plan B hat der amtierende Deutsche Meister offenbar auch in der Hinterhand. Sollte Wirtz der Verlängerung nicht zustimmen, bevorzugen die Klub-Bosse einen Verkauf schon im Sommer. Zu groß ist die Sorge, dass sich Wirtz schwerer verletzen könnte, was nicht nur eine lange Ausfallzeit, sondern auch eine geringere Ablöse bedeuten würde. Mit einer Entscheidung ist im Frühjahr 2025 zu rechnen. An der Säbener Straße ist man also sensibilisiert. Beste Karten auf einen Wirtz-Transfer soll dem Bericht zufolge allerdings Real Madrid haben. Vor allem, wenn Bayer-Trainer Xabi Alonso tatsächlich nach Saisonende bei den Königlichen anheuern sollte.

+++ 26. November, 07:25 Uhr: Matthäus rät dem FC Bayern zum Coman-Verkauf +++ Wir nähern uns der Winterpause und der FC Bayern München bastelt fleißig an möglichen Kader-Veränderungen. Neben Wunschtransfers wie Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) soll auch an der aktuellen Mannschaft geschraubt werden. Dem Vernehmen nach seien Kingsley Coman (28/Vertrag bis 2027), Leon Goretzka (29/Vertrag bis 2026), und Serge Gnabry (29/Vertrag bis 2026) nicht unverkäuflich. Ex-Spieler Lothar Matthäus rät bei der "Sport Bild" jetzt zum Verkauf von Coman. Er sei nicht unverzichtbar. Zudem sollte der FCB versuchen, den auslaufenden Vertrag von Leroy Sane zu verlängern, allerdings zu geringeren Konditionen und ohne Handgeld. "Es müsste ein leistungsorientierter Vertrag sein. Sane fehlte oft der Spielrhythmus, er war oft verletzt. Aber: Mit Kompany kommt Sane gut klar. Genau das, was Leroy zuletzt gezeigt hat, muss er konstant auf den Platz bringen," so Matthäus.

+++ 22. November, 15:55 Uhr: Neuer wohl startklar für Augsburg-Match +++ Der FC Bayern kann im Heimspiel gegen den FC Augsburg (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wohl auf Manuel Neuer bauen. Der Münchner Kapitän war laut Informationen der "Bild" am heutigen Freitag mit seinen Kollegen zum Anschwitzen auf dem Rasen. Von Rippen-Problemen soll dabei keine Spur mehr gewesen sein. Nach dem offenbar geglückten Test soll Neuer mit dem Rest des Teams in den Team-Bus gestiegen und zurück ins Hotel gefahren sein. FC Bayern vs. FC Augsburg: Die Noten der FCB-Stars "Wir müssen abwarten und hoffen, dass er spielen kann", musste Vincent Kompany den Einsatz von Neuer im Rahmen der Spieltags-PK noch offen lassen, nachdem der Keeper "ein Stechen in der Rippengegend" verspürt hatte und das Mittwochstraining abbrechen musste. Sollte Neuer wie erwartet mit an Bord sein, bliebe für Daniel Peretz nur die Bank. Der Israeli konnte sich zuletzt im Rahmen der Nations League in den Fokus spielen und hätte wohl die Chance bekommen, sich zu zeigen.

+++ 22. November, 10:35 Uhr: Nils Petersen rät Florian Wirtz zu Bayern-Wechsel +++ Verliert Bayer Leverkusen im Sommer seinen Star-Spieler Florian Wirtz? Geht es nach dem ehemaligen Bundesliga-Star Nils Petersen, ist die Entscheidung längst klar. "Wir werden sie nicht in Leverkusen sehen. Wo es Alonso und Wirtz letztlich hinzieht, kann ich schwer beurteilen. Da bin ich genauso gespannt wie alle Fußballfans in Deutschland", betonte der langjährige Top-Stürmer gegenüber "Sky" im Hinblick auf Trainer Xabi Alonso und den DFB-Star. Für Petersen, der in der Saison 2011/12 selbst für den deutschen Rekordmeister auflief, gibt es jedoch nur eine logische Wahl für den Shootingstar: "Ich würde zum FC Bayern wechseln. Gemeinsam mit Musiala, das würde für mich wie die Faust aufs Auge passen." Der 21-Jährige steht noch bis 2027 bei der "Werkself" unter Vertrag.

+++ 21. November, 11:11 Uhr: Kompany und Eberl schwärmen von Kim +++ Min-ae Kim ist einer der großen Gewinner bislang in der Hinrunde beim FC Bayern. Der Südkoreaner, der in der Rückrunde der vergangenen Saison in ein Leistungsloch rutschte, wurde von Trainer Vincent vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (Fr. ab 20:30 Uhr im Liveticker) ausdrücklich gelobt. "Ich habe im Training gespürt, dass wir sehr starke Verteidiger haben", sagte der Belgier und bezog sich damit auch auf Dayot Upamecano: „Ich bin sehr zufrieden mit den Spielern und habe nie gezweifelt." Gleichzeitig brach Kompany als ehemaliger Verteidiger auch eine Lanze für die Abwehrspieler. "Als Innenverteidiger hast du nicht immer nur ein Spiel, in dem du überzeugen kannst, du brauchst oft 10, 15 Spiele bis die Leute dich loben", sagte er. Auch Sportvorstand Max Eberl lobte Kims Entwicklung. „In der Serie A, eine Liga, in der sehr viel verteidigt wird, ist Minjae herausragend gewesen. In Deutschland ist die Zeit kürzer als Innenverteidiger, was den Spielaufbau betrifft. Da ist er zu Beginn für den einen oder anderen Fehler kritisiert worden. Aber auch da hat er sich jetzt adaptiert und ist stabiler geworden."

+++ 21. November, 10:19 Uhr: Mathys Tel fehlt den Bayern verletzt +++ Der FC Bayern muss vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (Fr. ab 20:30 Uhr im Liveticker) einen weiteren Verletzungsausfall verkraften. Mathys Tel hat nach den Worten von Vincent Kompany "einen Schlag abbekommen". Auch Joao Palhinha fällt nach einer Verletzung aus, die er sich bei der Länderspielpause mit Portugal zugezogen hat. Kompany hat dennoch Vertrauen in den Kader, "dass wir die Ergebnisse holen".

+++ 20. November, 22:13 Uhr: Dreesen mahnt beim Thema Wirtz zur wirtschaftlicher Vernunft +++ Florian Wirtz und der FC Bayern - kommt es im kommenden Sommer tatsächlich zur Traumhochzeit? Zwischen 120 und 150 Millionen Euro müssten die Münchner für den begnadeten Spielmacher wohl auf den Tisch legen - eine Summer, die auch die Bayern nicht einfach so in der Portokasse herumliegen haben. Weshalb Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen beim Thema Wirtz auch eine gewisse Vorsicht an den Tag legt. "Es muss immer das Interesse des FC Bayern sein, die besten deutschen Spieler bei sich zu haben", sagte Dressen in der "Abendzeitung" zwar und zitierte damit eine Vorgabe, die Klubpatron Uli Hoeneß über Jahre geprägt hat. Allerdings: "Auf Uli Hoeneß trifft aber auch zu, dass er immer gesagt hat, der FC Bayern müsse wirtschaftlich vernünftig handeln. Und er wäre nicht einverstanden mit uns, wenn wir nicht beide seiner Grundpfeiler beachten würden." Mit anderen Worten: Nur, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, kann ein Wirtz-Transfer Realität werden. Ein entscheidender Faktor in den Verhandlungen, um den 21-Jährigen an die Isar zu locken, könnte Jamal Musiala werden. Der gleichaltrige Bayern-Zauberer und Wirtz sind bei der Nationalmannschaft gute Kumpels geworden. Musiala steht noch bis 2026 unter Vertrag, seine Verlängerung genießt aktuell oberste Priorität. Musiala soll über Jahre das Aushängeschild des Klubs und der neue Leuchtturm werden. Zuletzt hieß es, Sportvorstand Max Eberl rechne womöglich noch in diesem Kalenderjahr mit einem Vollzug bei dem Offensivdribbler. Dreesen aber will keinen Druck aufbauen. "Ich will das jetzt ungern zeitlich in ein Korsett stecken. Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert", sagte er. Musiala solle "gemeinsam mit anderen wie Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich eines der Gesichter der Zukunft" werden: "Solche Spieler sollen den Klub prägen." Kimmich wiederum ist nur noch bis Ende der laufenden Saison gebunden, auch bei ihm will der Klub eher früher als später Nägel mit Köpfen machen. "Wir haben schon öffentlich gesagt, dass wir die Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung jetzt zügig angehen wollen. Ich würde es mir wünschen, wenn er weiter einer der Eckpfeiler der Mannschaft sein würde", so Dreesen.

+++ 20. November, 16:18 Uhr: Neuer bricht Training vor Augsburg-Spiel ab +++ Muss sich der FC Bayern um den Einsatz seines Kapitäns Manuel Neuer im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) sorgen? Wie die "Bild" berichtet, brach der Torwart die Trainingseinheit des Rekordmeisters am Mittwoch nach nicht einmal einer Viertelstunde ab. Zunächst verabschiedete sich Neuer demnach in die Kabine und kam gut fünf Minuten später ohne Handschuhe und Trainings-Shirt zurück, um sich abzumelden. Zu den Gründen gibt es bislang keine Informationen, auch der Klub schwieg bislang. Sollte Neuer ausfallen, droht Trainer Vincent Kompany ein Problem, denn zuletzt fehlte auch Neuers Vertreter Sven Ulreich im Training. Sollten gegen Augsburg beide Spieler nicht zur Verfügung stehen, käme wohl der Israeli Daniel Peretz zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga. Der 24-Jährige durfte seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2023 bislang einmal im DFB-Pokal ran, zudem wurde er in der Bundesliga in der vergangenen Saison einmal eingewechselt. Zuletzt konnte Peretz bei der israelischen Nationalmannschaft Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln. In der Nations League blieb er gegen Frankreich (0:0) und Belgien (1:0) zweimal ohne Gegentor.

+++ 19. November, 07:40 Uhr: Kimmich-Verlängerung stockt offenbar - droht ein Horror-Szenario? +++ "Für mich ist das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, es sollte schon wohl überlegt sein", betonte Joshua Kimmich die persönliche Brisanz der Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern bereits. Doch auch für den deutschen Rekordmeister ist Kimmich in dieser Saison integraler Baustein im defensiven Mittelfeld, das Interesse an einer Verlängerung ist groß. Auch interessant: FC Bayern: Spiel gegen FC Augsburg wegen der NFL in Gefahr? Last-Minute-Rasen Wie "Sky" in Erfahrung gebracht hat, gestalten sich die Verhandlungen mit Kimmich jedoch schwieriger als vielleicht zunächst angenommen. Denn Sportdirektor Max Eberl hat wohl den Auftrag, das opulente Gehalt des Mittelfeld-Stars von angeblich circa 20 Millionen Euro zu senken. Das passt dem 29-Jährigen allerdings demnach überhaupt nicht, er sieht sich selbst qua seines Kapitänsamtes in der Nationalmannschaft und seines unangefochtenen Stammspieler-Status beim Rekordmeister berechtigterweise in einer guten Verhandlungsposition. Eine Einigung sei aktuell noch fern, Kimmich soll laut dem Bericht aber grundsätzlich bereit sein, sein noch bis Juni 2025 gültiges Arbeitspapier zu verlängern. Der Grund: Coach Vincent Kompany, der dem 96-maligen Nationalspieler wieder die Wertschätzung entgegenbringt, die Kimmich von seinem Klub erwartet und in den vergangenen Jahren nach eigener Aussage immer wieder vermisst habe. Sollten die Verhandlungen aber weiterhin stocken, hat der DFB-Schlüsselspieler mit Real Madrid, dem FC Barcelona oder auch Top-Klubs aus der Premier League diverse Optionen, heißt es. In diesem Fall würde den Bayern ein Horrorszenario mit dem DFB-Kapitän drohen: Ein ablösefreier Abgang.

+++ 18. November, 15:45 Uhr: Pavlovic meldet sich im Mannschaftstraining zurück +++ Während der Länderspielpause geht es auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße wie gewohnt übersichtlich zu. Neben den erwarteten Gesichtern zeigte sich zum Wochenstart aber überraschend auch Aleksandar Pavlovic auf dem Rasen und nahm am Teamtraining des FC Bayern München teil. Wie die "Bild" berichtet, absolvierte der 20-Jährige erstmals seit seinem vor einem Monat beim 4:0 über den VfB Stuttgart erlittenen Schlüsselbeinbruch wieder Teile der Einheit. Darunter waren Passübungen. Zweikämpfe konnte der Mittelfeldspieler demnach jedoch noch nicht bestreiten, hatte deshalb auch bei den Passübungen Kontaktverbot zu den Mitspielern. Wann er sein Comeback geben kann, ist daher noch offen. Zunächst war zumindest in einigen Medien davon ausgegangen worden, dass Pavlovic in diesem Jahr kein Spiel mehr betreiten kann.

+++ 17. November, 08:50 Uhr: Frankreich mit Bayern-Star Olise unzufrieden +++ Bayern-Star Michael Olise ist aktuell nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens und das sorgt auch bei der französischen Nationalmannschaft für Unzufriedenheit. "Ich glaube nicht, dass er der beste Micha ist, den wir kennen", äußerte Teamkollege Matteo Guendouzi. Er ergänzt: "Aber vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit." So seien die Qualitäten von Olise grundsätzlich bekannt: "Wir alle wissen, dass er auf seiner Position einer der besten Spieler der Welt ist." Am Donnerstag wurde Olise beim 0:0 der Franzosen gegen Israel nach einem wenig inspirierenden Auftritt in der 70. Minute von Bayern-Kollege Kingsley Coman ersetzt. Bereits in der zurückliegenden Länderspielpause gab es Kritik an dem 22-Jährigen. Nach dem 4:1 im Hinspiel gegen Israel sagte Trainer Didier Deschamps: "Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht und das weiß er. Er hat viele technische Fehler gemacht. Es gibt eine Erwartung, die einer Bestätigung bedarf."

+++ 16. November, 10:40 Uhr: Bericht: Bayern denkt an Verpflichtung von Jonathan David +++ Der FC Bayern München soll laut "Sky" an Mittelstürmer Jonathan David vom OSC Lille interessiert sein. Der 24-Jährige steht noch bis Sommer 2025 bei dem Ligue-1-Klub unter Vertrag. Weil ein Verlängerung des Kontrakts wohl nicht angedacht ist, wäre der Angreifer ablösefrei zu haben. In der laufenden Saison hat David bereits 13 Tore für seinen Klub erzielt, neben den Bayern sollen aber auch noch andere Topklubs an ihm interessiert sein. Beim Rekordmeister könnte David als Alternative für Harry Kane im Sturmzentrum agieren - oder sogar mit ihm gemeinsam. Sein Marktwert wird auf 45 Millionen Euro taxiert. Spannender Fakt: Jonathan David ist Kanadier, spielt in der Nationalmannschaft an der Seite von Alphonso Davies und gilt als guter Kumpel des Münchners, der allerdings angeblich vor einem Wechsel zu Real Madrid im kommenden SOmmer stehen soll. Eine bereits getroffene Einigung dementiert Davies' Berater allerdings zuletzt.

+++ 15. November, 17:03 Uhr: Juventus wohl heiß auf Bayern-Reservist Eric Dier +++ Juventus Turin sucht nach dem bestätigten Kreuzbandriss von Verteidiger Juan Cabal dringend Verstärkungen für die Defensive. Nach dem Brasilianer Bremer ist er nämlich schon der zweite Defensiv-Star der "Alten Dame", für den die Saison 2024/25 vorzeitig zu Ende ist. Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, ist Bayern-Reservist Eric Dier nun ein Kandidat bei Juventus für einen Transfer im Januar 2025. Die Verantwortlichen der Italiener hoffen dem Bericht nach wohl auf ein Schnäppchen, da Diers Vertrag im Sommer 2025 ausläuft und er in München ohnehin kaum zum Einsatz kommt. Allerdings könnten die Turiner dabei die Rechnung ohne die Münchner gemacht haben. Laut "Sport Bild" will der deutsche Rekordmeister nämlich wohl im Winter keinen Verteidiger ziehen lassen, da die Bayern in der Defensive nicht besonders üppig besetzt sind und mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Unter anderem fällt Neuzugang Hiroki Ito immer noch aus, ebenso Leih-Rückkehrer Josip Stanisic.

+++ 15. November, 08:20 Uhr: Davies-Abschied beschlossen? +++ Das Kapitel Alphonso Davies beim FC Bayern München neigt sich wohl dem Ende. Wie ein Medienbericht aus Spanien besagt, ist der Abschied des Kanadiers beschlossene Sache. Das spanische Portal "relovo.com" berichtet, dass Real Madrid fest damit plant, den Linksverteidiger des FC Bayern zu verpflichten. Auch Davies selbst soll dem Bericht zufolge bereits seinen Wunsch hinterlegt haben, für die "Königlichen" zu spielen. Einen Vertrag bei Real darf Davies ab dem 1. Januar 2025 unterschreiben. Interesse seitens des spanischen Hauptstadt-Klubs am 24-Jährigen besteht seit geraumer Zeit. Nun besteht die Möglichkeit für Real, den Verteidiger ablösefrei zu verpflichten. Denn Davies' Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt hatten die Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem Kanadier ein verbessertes Angebot vorgelegt. "Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was 'Phonzy' derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München", sagte zuletzt Sportdirektor Christoph Freund zur Causa Davies.

+++ 14. November, 10:58 Uhr: Upamecano schließt drastischen Schritt nicht aus +++ Der Spielkalender im europäischen Top-Fußball wird immer voller. Das stößt bei Profis vermehrt auf Kritik. Vor rund zwei Monaten drohte etwa der heutige Ballon-d'Or-Gewinner Rodri mit Spielerstreiks - nun meldet sich Bayern-Star Dayot Upamecano mit einer ähnlichen Einschätzung zu Wort. FC Bayern München: Verletzungsschock um Joao Palhinha "Ein Streik, warum nicht? Es gibt viel zu viele Spiele. Wir müssen untereinander darüber reden", brachte der französische Innenverteidiger im Vorfeld der Partie gegen Israel seinen Unmut zum Ausdruck. Upamecano, der unter Trainer Vincent Kompany wieder aufblüht, absolvierte seit Saisonbeginn bereits 16 Spiele. Ohne Oberschenkelprobleme im Oktober hätten es drei weitere sein können. Ab der kommenden Spielzeit wird neben der reformierten Champions League auch die umstrittene Klub-WM für eine noch höhere Belastung sorgen. "Es gibt viel zu viele Spiele und ich hoffe, dass sie [die Verantwortlichen, Anm. d. Red.] es eines Tages verstehen", äußerte der 26-Jährige einen Appell. Die Weltfußballergewerkschaft FIFPro hatte erst Anfang September gewisse Schutzmaßnahmen gefordert und dabei auf die Notwendigkeit von Pausen verwiesen. In der vergangenen Saison kam Ex-City-Knipser Julian Alvarez insgesamt auf rekordverdächtige 75 Einsätze.