FC Bayern München - News und Gerüchte: Top-Talent Irankunda fordert öffentlich Leihe

Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 13. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 4:2 Beendet Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 Bundesliga 2024/2025 - 14. Spieltag 15:30 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 2:1 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 15. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern -:- RB Leipzig RB Leipzig

+++ 20. Dezember, 18:25 Uhr: Bayern-Youngster Irankunda fordert öffentlich Leihe +++ Nestory Irankunda wechselte erst im Sommer für rund drei Millionen Euro von Adelaide United zum FC Bayern. Der 18-Jährige kickt seitdem regelmäßig in der Regionalliga-Auswahl des Rekordmeisters - sammelte bisher allerdings noch keine Spielminute bei den Profis. Davon hat Irankunda nun offenbar genug. In einem Interview mit "Paramount+" äußerte der Youngster den Wunsch, ausgeliehen zu werden: "Ich kann nicht jede Woche nur in der U23 spielen. Ich habe das Gefühl, eine Leihe wäre besser für mich". Dieser Wunsch sei laut Irankunda auch bereits mit dem Verein besprochen: "Ich will auf Top-Level spielen. Ich habe mit dem Klub und den Trainern darüber gesprochen. Hoffentlich habe ich bald einen Klub", so der Australier weiter. In der Regionalliga kommt das Offensivtalent bislang auf vier Tore und vier Assists in 15 Einsätzen.

+++ 19. Dezember, 10:05 Uhr: Vincent Kompany stellt Harry Kane Einsatz gegen Leipzig in Aussicht +++ Harry Kane könnte gegen RB Leipzig (Fr., 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und in der ran App) wieder in die Bayern-Startelf zurückkehren, ganz genau will sich Trainer Vincent Kompany aber nicht festlegen. "Ich werde jetzt nicht sagen, ob er anfängt oder nicht. Das Abschlusstraining heute ist noch wichtig. Aber wenn alles läuft, dann spielt er hoffentlich morgen eine Rolle", so Kompany auf der Bayern-Pressekonferenz am Donnerstag. Grundsätzlich zeigte sich der Belgier froh, dass sich das Lazarett langsam lichtet. Neben Kane sind auch Alphonso Davies und Josip Stanisic zurück, für Letzteren kommt das Duell mit den Sachsen aber wahrscheinlich noch zu früh. "Es war eine positive Woche für uns", fasste der Coach zusammen.

+++ 18. Dezember, 18:04 Uhr: Joshua Kimmich wechselt seinen Manager +++ Joshua Kimmich wechselt mitten in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München offenbar seinen Manager. Das will die "Bild" erfahren haben. Demnach soll Thomas Beheshti den 29-Jährigen ab dem 1. Januar unterstützen. Bis zum 31. Dezember ist dieser noch beim DFB als Teammanager angestellt. Seit 2009 bekleidete er beim Verband verschiedene Positionen. Im Herbst wurde verkündet, dass er den Verband auf eigenen Wunsch verlässt. Im Gegenzug habe sich Kimmich von seinem Medien-Manager Danny Biegler getrennt. Beheshti soll Themen wie Marketing mit übernehmen. Ob das Einfluss auf die Verhandlungen mit dem FCB haben wird, ist jedoch unklar. Die "Bild" berichtet, dass der Spieler diese weiterhin selbst und ohne Berater übernehme. Kimmichs Vertrag beim FCB läuft im kommenden Sommer aus. Ab Januar könnte er offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

+++ 18. Dezember, 06:20 Uhr: Jamal Musiala möchte "beim FC Bayern eine Ära prägen" +++ Jamal Musiala hat im Interview mit der "Sport Bild" verraten, dass in den nächsten Tagen noch mit keiner Vertragsverlängerung zu rechnen ist. "Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben. Wir hatten zuletzt viele Spiele, viele Reisen. Mein Fokus ist es, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Ich will frei auf dem Platz sein, auch wenn ihr (die Medien, Anm.d.Red.) von außen viel Druck macht. Ganz entspannt!" Welche Aspekte für einen neuen Vertrag entscheidend wären? "Es sind viele Dinge, auf die ich achte. Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß auf dem Platz haben kann, dass wir wettbewerbsfähig sind, auch in der Champions League um den Titel mitspielen können. In Summe müssen sich einfach alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung für mich beitragen, gut und richtig anfühlen." Er lässt allerdings durchblicken, dass er zu einer Vertragsverlängerung tendiert: "Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel."

+++ 17. Dezember, 10:54 Uhr: Sacha Boey fällt schon wieder aus +++ Sacha Boey kommt beim FC Bayern einfach nicht in Tritt. Der Rechtsverteidiger fällt kurz nach seinem Comeback schon wieder aus - "bis auf Weiteres", wie der Rekordmeister auf seiner Webseite mitteilte. Boey habe sich demnach eine Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

+++ 16. Dezember, 17:26 Uhr: FCB-Duo vor Comeback - Coman und Gnabry machen Fortschritte +++ Der FC Bayern München kann zum Jahresabschluss am Freitag (ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1, bei JOYN und im kostenlosen Livestream auf ran.de) gegen RB Leipzig aller Voraussicht nach wieder auf Stürmerstar Harry Kane und Außenverteidiger Alphonso Davies zurückgreifen. Beide absolvierten am Montag erstmals nach ihren Muskelverletzungen im Oberschenkel wieder Teile des Mannschaftstrainings. Das teilte der Rekordmeister mit.

+++ 16. Dezember, 08:02 Uhr: Ersetzt ein Top-Talent Manuel Neuer im Bayern-Tor? +++ Wie der "kicker" berichtet, soll der FC Bayern mit Torhüter Manuel Neuer kurz vor einer Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 2026 stehen. Diese Entscheidung soll auch direkte Auswirkungen auf die Zukunft von Alexander Nübel haben. Obwohl sein Engagement in Stuttgart ebenfalls 2026 endet, sei nicht sicher, dass er danach die neue Nummer eins bei den Münchnern werden soll. Dem Bericht zufolge sei man beim deutschen Rekordmeister momentan überzeugt, dass Neuer selbst in seiner aktuellen Form eine höhere Qualität bietet als der aktuelle Stuttgart-Keeper. Dieser müsse noch mehr Konstanz zeigen und seine Eignung für die Bayern erst noch unter Beweis stellen. Daher denkt der Klub mittlerweile offenbar an eine komplette Umstrukturierung auf der Torhüter-Position. So sollen die Münchner Bosse überlegen, ein hochveranlagtes Torhütertalent zu verpflichten, das eine Saison als Ersatz Manuel Neuers vom ehemaligen Nationalspieler lernen kann. Ein Name, der dabei im Gespräch sein soll, ist offenbar Kölns Jonas Urbig.

+++ 13. Dezember, 09:57 Uhr: Top-Klubs buhlen wohl um Marcus Rashford +++ Das Flügel-Trio um Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry kann in dieser Spielzeit bislang nicht unbedingt an seine besten Zeiten anknüpfen. Zudem offenbarte die Verletzung von Harry Kane die Notwendigkeit eines Backups. Abhilfe schaffen könnte einem Bericht von "CaughtOffside" zufolge United-Star Marcus Rashford. Das Eigengewächs der Red Devils soll seine Geburtsstadt trotz seines bis 2028 laufenden Vertrages verlassen dürfen. Neben Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona behält wohl auch der FC Bayern die Situation des Spielers genau im Auge. Es ist jedoch fraglich, ob der Rekordmeister eine derart kostspielige Verpflichtung stemmen könnte. Die Engländer wünschen sich wohl 70 bis 75 Millionen Euro, obwohl sich Rashfords Marktwert nur noch auf 60 Millionen Euro beläuft. Seit rund einem Jahr läuft der 27-Jährige den Erwartungen hinterher. In dieser Saison kommt er wettbewerbsübergreifend erst auf zehn Scorerpunkte. Von einem Neustart nach neun Jahren bei den Profis könnten alle Seiten profitieren, so die Überlegung. Der angebliche Plan: Im Gegenzug soll einer von fünf Sturm-Stars ins Old Trafford gelotst werden. Ganz oben auf der Wunschliste stehen offenbar Neapel-Leihgabe Victor Osimhen, Schweden-Hoffnung Viktor Gyökeres, Juventus-Tormaschine Dusan Vlahovic, Brighton-Knipser Evan Ferguson und der gebürtige Regensburger Kenan Yildiz.

+++ 12. Dezember, 10:20 Uhr: Real setzt Davies wohl ein Ultimatum +++ Real Madrid ist offenbar so weit von einem Transfer von Alphonso Davies entfernt, wie lange nicht mehr. Wie der spanische Radiosender "Cadena SER" berichtet, stünden die Chancen nur noch bei 50:50. Nachdem es erst so ausgesehen hatte, als würde der Linksverteidiger des FC Bayern nach Madrid wechseln, ist mittlerweile eine Vertragsverlängerung alles andere als ausgeschlossen. Daher soll Real wohl auch die Geduld verlieren und drängt offenbar auf eine baldige Entscheidung. Real stelle Davies wohl ein Ultimatum, sich spätestens bis Januar zu entscheiden. Ansonsten würde sich der Klub nach Alternativen umsehen.

+++ 11. Dezember, 06:40 Uhr: Verhandlungen mit Jamal Musiala gehen in entscheidende Phase +++ Die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung von Jamal Musiala schreiten offenbar voran. Laut Informationen der "Sport Bild" plant Sportvorstand Max Eberl noch vor Weihnachten konkrete Zahlen vorzulegen. Beim ersten Treffen Mitte September sei hingegen lediglich über die gemeinsamen Ziele und Vorstellungen gesprochen worden. Es wäre damit das erste Mal, dass die Münchner Musiala konkrete Gehaltsvorschläge unterbreiten, um das Arbeitsverhältnis bis zum Sommer 2030 zu verlängern. Bisher hatte es noch kein offizielles Angebot gegeben. Der 21-Jährige hatte am Dienstagabend beim 5:1 gegen Shachtar Donezk mit einem Tor und einer Vorlage erneut seinen Wert unterstrichen. Musiala steht noch bis 2026 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Bislang wird davon ausgegangen, dass Musiala bei einer Verlängerung zwischen 20 und 25 Millionen pro Jahr verdienen soll und der FC Bayern erstmals ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro schnürt. FC Bayern München: Konrad Laimer ist der Unsung Hero des FCB – ein Kommentar

+++ 8. Dezember, 10:25 Uhr: Muskelfaserriss! Bittere Diagnose bei Alphonso Davies und Kingsley Coman +++ Nächste bittere Nachricht für die Bayern: Wie der Verein am Sonntagmorgen bekannt gab, hat sich sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. "Beide Spieler werden dem Deutschen Rekordmeister vorerst fehlen", so der Verein. Bereits gestern kamen Berichte auf, wonach Coman den Bayern für den restlichen Dezember fehlen würde. Die genaue Ausfallzeit ist bei beiden aber noch unklar. Mit dem Champions-League-Spiel gegen Donezk und den zwei Ligaspielen gegen Mainz und Leipzig müssen die Münchner in diesem Jahr noch drei Partien absolvieren.

+++ 7. Dezember, 10:01 Uhr: Al-Jazira wohl mit Interesse an Eric Dier +++ Obwohl der Vertrag von Eric Dier beim FC Bayern nur noch bis zum Sommer 2024 läuft, gibt es wohl schon für das anstehende Winter-Transferfenster Interesse am englischen Defensivspieler. Laut einem Bericht der "tz" soll sich Wüstenklub Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem 30-Jährigen beschäftigen, der in München unter Coach Vincent Kompany kaum zu Einsätzen kommt. Unter Vorgänger Thomas Tuchel war er nach seinem Bayern-Wechsel im Frühjahr 2024 noch in der Innenverteidigung gesetzt. Obwohl er aktuell kaum spielt, soll Dier selbst jedoch aktuell nicht sonderlich interessiert an einem Abgang von der Säbener Straße vor Vertragsende sein. Dier genießt innerhalb der Mannschaft einen vorzüglichen Ruf und fühlt sich in München trotz der geringen Spielzeit geschätzt. "Er ist einer der besten Mitspieler, die ich je hatte", sagte beispielsweise Joshua Kimmich über Dier: "So ein Mindset bringt uns als Gruppe voran. Auch wenn er nicht so viele Minuten gesammelt hat, ist er für uns als Team unfassbar wichtig." Finanziell gesehen wäre ein Dier-Abgang im Winter für den Rekordmeister jedoch durchaus attraktiv. Immerhin würden die Bosse dann noch eine Ablöse für den 30-Jährigen bekommen - und die dürfte angesichts der Kaufkraft von VAE-Vereinen durchaus happig sein.

+++ 6. Dezember, 08:05 Uhr: Spannungen mit Uli Hoeneß? Star-Berater packt aus +++ Volker Struth gehört zu den einflussreichsten Spielerberatern im deutschen Fußball-Geschäft. Toni Kroos, Julian Nagelsmann, Mario Götze und Niklas Süle sind nur einige der Stars, die der 58-Jährige im Laufe seiner Karriere vertreten hat. In einem Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated" erzählte Struth nun von seiner angespannten Beziehung zu Bayern-Boss Uli Hoeneß. Das Verhältnis zwischen den beiden sei "natürlich nicht gut", habe Struth kürzlich dem Vater eines Spielers erklärt. Die Gründe dafür seien vielfältig: "Weil Marco Reus 2012 etwa von Mönchengladbach nach Dortmund ging, obwohl Bayern alles versuchte, ihn zu bekommen. Dann folgte der Wechsel von Mario Götze von Dortmund nach München, einer der emotionalsten und bewegendsten Wechsel, die es in Deutschland gab. Das war für Dortmund schwer zu ertragen, aber auch für Bayern unheimlich teuer", enthüllte Struth. "Anschließend haben wir die Verlängerung mit Toni Kroos nicht hinbekommen", fügte der Spitzenberater hinzu. "Da kam schon einiges zusammen, sodass es nachvollziehbar ist, dass es ein angespanntes Verhältnis ist."

+++ 5. Dezember, 16:45 Uhr: Davies könnte wohl doch verlängern +++ Zuletzt ging aus diversen Berichten hervor, dass Alphonso Davies bereits vor einem Absprung Richtung Real Madrid stehe. Nun könnte sich das Blatt wohl wenden. Wie "Sky Sport" berichtet, hat der FC Bayern München "signifikanten Fortschritt" in den Vertragsgesprächen mit dem kanadischen Linksverteidiger gemacht. Demnach sollen die Verhandlungen über eine potenzielle Verlängerung weit fortgeschritten sein - einige wichtige finanzielle Details sollen bereits geklärt sein. Die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund setzen laut Bericht alles daran, den 24-Jährigen in München zu halten. Auch Manchester United, das ebenfalls am Kanadier interessiert sein soll, geht wohl davon aus, dass Davies einen neuen Vertrag beim FCB unterschreibt. Der aktuelle Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis Sommer 2025.

+++ 5. Dezember, 10:02 Uhr: Keine Alternative bei Kane-Verletzung +++ Der FC Bayern muss seine Hoffnungen auf den ersten Triumph im DFB-Pokal seit 2020 vorzeitig begraben. Während Manuel Neuer die Pleite gegen Leverkusen mit seiner Roten Karte in der Anfangsphase mit eingeleitet hatte, musste Sturm-Star Harry Kane verletzungsbedingt das ganze Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Der frühere Bayern-Verteidiger Jürgen Kohler warnte den Rekordmeister beim "kicker" nun vor einer ungesunden Abhängigkeit von diesen beiden Akteuren. Besonders der Kane-Ausfall fällt ins Gewicht. Der 31-Jährige erzielte in dieser Spielzeit bereits 20 Tore und steuerte neun Vorlagen bei. Kohler hebt eine weitere Qualität hervor: "Harry Kane ist nicht nur wegen seiner Top-Quote unersetzlich, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Rücken zum Tor. Ein Back-up für den Engländer fehlt." Der Weltmeister von 1990 hatte allerdings einen Vorschlag parat. "Ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken. Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen – wenn auch nur in der 2. Liga", erklärte der langjährige BVB-Profi. Hinter Kane könne man keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen. Stattdessen sei ein Talent die richtige Lösung. Der 18-jährige Tzimas kam erst im Sommer auf Leihbasis von PAOK Saloniki nach Deutschland. An seinen Heimatklub ist der beidfüßige Mittelstürmer noch bis 2028 gebunden. Der FCN besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Kaum stemmbar für die Clubberer.