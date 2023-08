FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt

Vor dem Vorbereitungsspiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool in Singapur stellten sich Trainer Thomas Tuchel und Abwehr-Ass Matthijs de Ligt auf einer Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen in der Zusammenfassung.

Auf Nachfrage nach Benjamin Pavard gab sich Tuchel entspannt. "Wir sind da ganz entspannt." Zudem widersprach Tuchel, dass Pavard unmissverständlich klargemacht hätte, dass seine Entscheidung feststeht. "Wir behandeln ihn so, als hätte er einen Zehnjahres-Vertrag. Es ist schön, dass er bei uns ist. Er ist ein hervorragender Spieler und ein besonderer Charakter." de Ligt pflichtete bei.

Nachdem der FC Bayern zuvor in Japan spielte und nun in Singapur weilt, sieht Tuchel das nicht als ideale Vorbereitung: "Die Bedingungen sind nicht ideal. Es ist ermüdend für die Spieler." Auch die Qualität der Plätze macht allen zu schaffen. "Es ist wie es ist und wir müssen damit zurecht kommen."

+++ 10:39 Uhr: Tuchel über Hoeneß: "Sind nicht immer einer Meinung" +++

Auch nach einer weiteren Nachfrage ließ sich Tuchel nicht in die Karten schauen, was Transfers angeht. Zu Uli Hoeneß sagte er: "Er ist Teil unseres Transfer-Teams. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sind in gutem Austausch."