Leon Goretzka sorgt für Aufsehen. Bei Instagram löscht er nahezu alle Bilder, die in Bezug zum FC Bayern stehen.

Irritierende Aktion von Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. So löschte der Sportler auf Instagram so gut wie alle Bilder mit Bezug zum Rekordmeister. Auch die Postings aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 sind nicht mehr sichtbar.

Der Hintergrund der Aktion ist bislang unklar. Unzählige Anhänger spekulierten sofort über einen bevorstehenden Abgang des 30-Jährigen, dessen Kontrakt in München im kommenden Sommer ausläuft.

Zwar kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass namhafte Fußballer mit Social-Media-Aktionen Wechsel ankündigten – oder gar forcierten –, zu Goretzka dürfte ein derartiges Vorgehen aber kaum passen.