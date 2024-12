Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 31. Dezember, 19:27 Uhr: Bayern setzen Kimmich wohl Frist für Entscheidung +++ Joshua Kimmich soll sich offenbar bis zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr entscheiden, ob er seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern will. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach sei Kimmich mit der Bitte in den Urlaub geschickt worden, bis zum 11. Januar, dem Tag des Bundesligaspiels bei Borussia Mönchengladbach, Auskunft über seine Zukunftspläne zu geben. Bayerns Sportvorstand Max Eberl attestierte Kimmich zuletzt eine "sehr, sehr gute Hinrunde" und stellte klar: "Dass er ein wichtiger Spieler ist, hat er oft genug gezeigt." Und weiter: "Wir haben alle genug geredet und werden uns unsere Gedanken machen. Dann geht’s im Januar weiter." Kimmich wird im Februar 30 Jahre alt, er steht damit vor der Wahl, ob er noch einmal ein neues Abenteuer wagen will oder bis zum Herbst seiner Karriere in München bleiben möchte. Die Bayern sehen in dem Mittelfeldspieler ein wichtiges Gesicht der Zukunft. Mit angeblich 19,5 Millionen Euro Jahresgehalt gehört Kimmich zu den Topverdienern des Klubs. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte gegeben, dass die Bayern ihn zu einer Gehaltsreduzierung überreden wollen. Nach einer starken Hinrunde dürfte das aber wohl kein Thema mehr sein. Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass die Bayern ihr Vertragsangebot zurückziehen werden, sollte Kimmich bis zum 11. Januar keine Antwort gegeben haben.

+++ 31. Dezember, 8:55 Uhr: Sane vor Aus beim FC Bayern? +++ Steht Leroy Sane beim FC Bayern vor dem Aus? Der Vertrag des 28-Jährigen beim Rekordmeister endet im kommenden Sommer. Und im Moment sieht es offenbar nicht nach einer Verlängerung aus. Wie die "Sportbild" berichtet, soll es bei den Bayern vor Weihnachten interne Gespräche gegeben haben, bei der eine weitere Zusammenarbeit kritisch beurteilt wurde. Im Moment gehe der Daumen nach unten, heißt es. Final entschieden sei jedoch noch nichts, Sane sei auch noch nicht informiert worden. Sanes Problem ist die fehlende Konstanz in seinen Leistungen. Legt er das in der Rückrunde ab, könne es noch zu einem Umdenken kommen, heißt es weiter. Sane selbst hatte beim Jahresabschluss gegen RB Leipzig öffentlich erklärt, dass er in München bleiben will. Berichten zufolge soll er auch dazu bereit sein, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen.

+++ 30. Dezember, 14:00 Uhr: Ulreich künftig wohl nur noch dritter Torwart +++ Die Planungen des FC Bayern auf der Torwartposition für die neue Saison konkretisieren sich offenbar. Wie "Bild" und "Sport Bild" berichten, soll Sven Ulreich einen neuen Vertrag erhalten, künftig aber nur noch die Nummer drei sein. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft aus, im Klub wird er aufgrund seiner jahrelangen Loyalität als Nummer zwei und aufgrund seiner Einstellung extrem geschätzt. Daher soll Ulreich, der zuletzt mehrere Wochen aus nicht näher genannten persönlichen Gründen gefehlt hatte, ein neues Arbeitspapier bekommen. Als Nummer eins setzen die Bayern demnach weiter auf Manuel Neuer, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, bei dem es zuletzt aber bereits positive Signale hinsichtlich einer erneuten Verlängerung gab. Hinter Neuer soll ein talentierter Keeper die Rolle der Nummer zwei ausüben, der vom langjährigen DFB-Schlussmann lernen kann. Topkandidat hierfür soll der Kölner Jonas Urbig sein. Bei Daniel Peretz, der Neuer in der aktuellen Saison bereits vertreten hatte, ist demnach eine Leihe angedacht. Zudem sollen sich dem Bericht zufolge auch die beiden Torwarttalente Zion Suzuki (Parma Calcio) und Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) auf dem Zettel der Bayern befinden. Das Vertrauen in Alexander Nübel, der aktuell an den VfB Stuttgart verliehen ist, soll zuletzt hingegen abgenommen haben.

+++ 28. Dezember, 09:40 Uhr: Darum ging Hakan Calhanoglu nicht zu den Bayern +++ Im zurückliegenden EM-Sommer wurde dem FC Bayern ein Interesse an Hakan Calhanoglu nachgesagt, da der Rekordmeister Verstärkung für das defensive Mittelfeld suchte. Calhanoglu hat das Interesse der Bayern nun im Interview mit "Corriere dello Sport" bestätigt. Und auch, dass es einen konkreten Kontakt gab. Allerdings verwies der Mittelfeldmann seinen Berater damals an seinen aktuellen Klub Inter Mailand. "Bayern wollte mich letzten Sommer. Da war die EM. Bis sie vorbei war, hat mein Berater nichts zu mir gesagt. Dann rief er an und berichtete mir von dieser Möglichkeit. Ich habe ihn sofort unterbrochen und ihm ohne Zögern gesagt: 'Sprich mit Inter, nicht mit mir. Ich werde nur tun, was sie wollen. Ich habe diesem Verein so viel zu verdanken.'" Sportdirektor Piero Ausilio wollte seinen Mittelfeld-Regisseur nicht ziehen lassen. "Er hat mir Selbstvertrauen gegeben und mir zu verstehen gegeben, dass ich ein wichtiger Spieler für Inter bin", so Calhanoglu. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2027.

+++ 27. Dezember, 20:50 Uhr: Keine Zukunft für Dier und Tel? +++ Für Mathys Tel und Eric Dier verläuft die aktuelle Saison beim FC Bayern nicht nach Plan, beide kommen bestenfalls über wenige Jokereinsätze nicht hinaus. Die "Sport Bild" spekuliert nun, dass die Zeit in München bei beiden bald enden könnte. Abwehrspieler Dier, der in der vergangenen Saison noch eine wichtige Rolle unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel einnahm, steht in der aktuellen Spielzeit erst bei 215 Einsatzminuten. Zeitweilig erhielt sogar Leon Goretzka in der Innenverteidigung den Vorzug. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung erscheint derzeit unwahrscheinlich. Noch deutlich länger steht Tel bei den Bayern unter Vertrag, genauer gesagt bis 2029. Doch auch der Franzose kommt unter dem aktuellen Trainer Vincent Kompany kaum zum Zug. Erst 351 Minuten, verteilt auf zwölf Einsätze, stehen zu Buche. Beim 19-Jährigen tauchen in der laufenden Saison weder ein Tor noch eine Vorlage in den Statistiken auf. Eine Leihe lehnte Tel lange ab, inzwischen soll er aber offener dafür sein. Ob er nach einem zeitlich begrenzten Abschied noch einmal in München durchstarten kann, ist offen.

+++ 27. Dezember, 12:55 Uhr: Leroy Sane zurück in die Premier League? +++ Zieht es Leroy Sane zurück auf die Insel? Der Vertrag des Flügelspielers beim FC Bayern München läuft bekanntermaßen im kommenden Sommer aus. Nun berichtet das britische Portal "CaughtOffside", dass der DFB-Star mit einer Rückkehr in die Premier League liebäugelt. Sane spielte von 2016 bis 2020 bereits in England bei Manchester City. Eine Rückkehr zu den "Skyblues" plant der 28-Jährige allerdings laut Bericht nicht. Demnach würde sich Sane bei einer Premier-League-Rückkehr lieber dem FC Liverpool anschließen. Der Bericht beruft sich auf mehrere Quellen. FC Bayern München: Das Zwischenzeugnis zur Winterpause Allerdings soll der LFC nicht höchste Priorität beim dribbelstarken Linksfuß sein. Stattdessen soll Sane bei einem Wechsel den FC Barcelona favorisieren - vorausgesetzt, es kommt überhaupt zu einem Wechsel. Bei den Katalanen würde er auf seinen ehemaligen Trainer Hansi Flick treffen. Sane hatte jedoch mehrmals betont, dass er gerne in München bleiben würde. Neben seinem laufen unter anderem auch die Verträge von Joshua Kimmich und Alphonso Davies im Juni 2025 aus.

+++ 25. Dezember, 10:19 Uhr: "Dinge versprochen, die nicht eintrafen": Zaragoza tritt gegen Bayern nach +++ Aktuell ist Außenbahnspieler Bryan Zaragoza an den CA Osasuna ausgeliehen, er gehört aber immer noch dem FC Bayern München. Das hindert den Spanier jedoch nicht daran, sich kritisch über seinen eigenen Arbeitgeber zu äußern. In einem Interview mit der Lokalzeitung "Diario de Navarra" sprach Zaragoza über die Zeit beim FCB. "Es ist nicht so, dass ich eine schlechte Zeit hatte, aber mir wurden viele Dinge versprochen, die nicht eintrafen." Weiter: "Ich habe viel Zeit gebraucht, um mich anzupassen. Es war ein anderes Land, eine andere Sprache, anderes Essen, eine andere Liga. Ich konnte mich in einem Monat nicht anpassen. Darüber hinaus hat mir das, was um mich herum war, nicht geholfen. Es hat ein bisschen gedauert", gab der Spanier zu Protokoll. Einen Verbleib in Osasuna kann sich Zaragoza mehr als vorstellen. "Auf der Straße werde ich immer wieder gefragt, ob ich bleibe. Wenn es eine Möglichkeit gibt, werde ich mich damit beschäftigen." Aktuell fällt er aber mit einem Mittelfußbruch aus.

+++ 23. Dezember, 10:30 Uhr: Leroy Sane vor Abschied? Bericht nennt vier Top-Optionen +++ Bleibt Leroy Sane über die Saison hinaus beim FC Bayern oder endet das Kapitel in München für den Flügelspieler? Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Nach dem 5:1-Erfolg zum Jahresabschluss gegen RB Leipzig, bei dem Sane selbst zu den Torschützen zählte, erklärte der Spieler, dass er gerne in München bleiben würde. Auf diese Aussage angesprochen betonte Sportvorstand Max Eberl gegenüber der "Bild": "Dann werden wir im Januar reden." Am Ende des Tages dürfte es mal wieder ums liebe Geld gehen. Der Spieler soll derzeit 20 Millionen Euro pro Saison verdienen. Seiner absoluten Topform rennt Sane jedoch schon länger hinterher. Mehr noch, seit seinem Wechsel 2020 von Manchester City zum deutschen Rekordmeister konnte der Offensiv-Star die hohen Erwartungen nur bedingt erfüllen und nur selten über einen längeren Zeitraum auf absolutem Top-Niveau agieren, wie von den Bayern-Bossen erwartet. Entsprechend wird immer häufiger berichtet, dass die Münchner für eine Verlängerung nur einen leistungsbezogenen Vertrag in Betracht ziehen sollen. Im November betonte Sane, diesbezüglich zumindest verhandlungsbereit zu sein: "Es steht bei mir generell nicht an erster Stelle, wie viel ich verdiene. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Sekunde Gedanken gemacht. Es geht um das Gesamtpaket." Sollte es zu keiner Einigung kommen, nennt die spanische Zeitung "Sport" vier Top-Adressen für einen Wechsel. Dabei könnte Sane etwa beim FC Barcelona eine Wiedervereinigung mit Ex-Trainer Hansi Flick winken. Die Katalanen sollen demnach weitere Verstärkungen für die offensive Außenbahn suchen. Darüber hinaus könnte auch eine Rückkehr in die Premier League für den Rechtsaußen interessant werden. Das Blatt nennt dabei den FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United als mögliche Kandidaten. Ab 1. Januar darf Sane auch ohne Zustimmung der Bayern verhandeln und könnte bereits bei einem anderen Klub unterschreiben.

+++ 20. Dezember, 18:25 Uhr: Bayern-Youngster Irankunda fordert öffentlich Leihe +++ Nestory Irankunda wechselte erst im Sommer für rund drei Millionen Euro von Adelaide United zum FC Bayern. Der 18-Jährige kickt seitdem regelmäßig in der Regionalliga-Auswahl des Rekordmeisters - sammelte bisher allerdings noch keine Spielminute bei den Profis. Davon hat Irankunda nun offenbar genug. In einem Interview mit "Paramount+" äußerte der Youngster den Wunsch, ausgeliehen zu werden: "Ich kann nicht jede Woche nur in der U23 spielen. Ich habe das Gefühl, eine Leihe wäre besser für mich". Dieser Wunsch sei laut Irankunda auch bereits mit dem Verein besprochen: "Ich will auf Top-Level spielen. Ich habe mit dem Klub und den Trainern darüber gesprochen. Hoffentlich habe ich bald einen Klub", so der Australier weiter. In der Regionalliga kommt das Offensivtalent bislang auf vier Tore und vier Assists in 15 Einsätzen.

+++ 19. Dezember, 10:05 Uhr: Vincent Kompany stellt Harry Kane Einsatz gegen Leipzig in Aussicht +++ Harry Kane könnte gegen RB Leipzig (Fr., 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und in der ran App) wieder in die Bayern-Startelf zurückkehren, ganz genau will sich Trainer Vincent Kompany aber nicht festlegen. "Ich werde jetzt nicht sagen, ob er anfängt oder nicht. Das Abschlusstraining heute ist noch wichtig. Aber wenn alles läuft, dann spielt er hoffentlich morgen eine Rolle", so Kompany auf der Bayern-Pressekonferenz am Donnerstag. Grundsätzlich zeigte sich der Belgier froh, dass sich das Lazarett langsam lichtet. Neben Kane sind auch Alphonso Davies und Josip Stanisic zurück, für Letzteren kommt das Duell mit den Sachsen aber wahrscheinlich noch zu früh. "Es war eine positive Woche für uns", fasste der Coach zusammen.

+++ 18. Dezember, 18:04 Uhr: Joshua Kimmich wechselt seinen Manager +++ Joshua Kimmich wechselt mitten in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München offenbar seinen Manager. Das will die "Bild" erfahren haben. Demnach soll Thomas Beheshti den 29-Jährigen ab dem 1. Januar unterstützen. Bis zum 31. Dezember ist dieser noch beim DFB als Teammanager angestellt. Seit 2009 bekleidete er beim Verband verschiedene Positionen. Im Herbst wurde verkündet, dass er den Verband auf eigenen Wunsch verlässt. Im Gegenzug habe sich Kimmich von seinem Medien-Manager Danny Biegler getrennt. Beheshti soll Themen wie Marketing mit übernehmen. Ob das Einfluss auf die Verhandlungen mit dem FCB haben wird, ist jedoch unklar. Die "Bild" berichtet, dass der Spieler diese weiterhin selbst und ohne Berater übernehme. Kimmichs Vertrag beim FCB läuft im kommenden Sommer aus. Ab Januar könnte er offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

+++ 18. Dezember, 06:20 Uhr: Jamal Musiala möchte "beim FC Bayern eine Ära prägen" +++ Jamal Musiala hat im Interview mit der "Sport Bild" verraten, dass in den nächsten Tagen noch mit keiner Vertragsverlängerung zu rechnen ist. "Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben. Wir hatten zuletzt viele Spiele, viele Reisen. Mein Fokus ist es, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Ich will frei auf dem Platz sein, auch wenn ihr (die Medien, Anm.d.Red.) von außen viel Druck macht. Ganz entspannt!" Welche Aspekte für einen neuen Vertrag entscheidend wären? "Es sind viele Dinge, auf die ich achte. Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß auf dem Platz haben kann, dass wir wettbewerbsfähig sind, auch in der Champions League um den Titel mitspielen können. In Summe müssen sich einfach alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung für mich beitragen, gut und richtig anfühlen." Er lässt allerdings durchblicken, dass er zu einer Vertragsverlängerung tendiert: "Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel."

